Avertismentele vin după ce premierul Poloniei, Donald Tusk, le-a spus parlamentarilor că evaluările serviciilor de informații sugerează că Rusia ar putea lansa, în următoarele luni, un atac cu drone sau rachete asupra teritoriului NATO, în cadrul eforturilor de a demonstra că „articolul 5 este mai degrabă teoretic decât practic”, scrie The Guardian.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a calificat avertismentele lui Tusk drept „solide și bine documentate” și, vineri, i-a convocat la Paris pe liderii partidelor și pe candidații la alegerile prezidențiale din 2027 pentru o reuniune de urgență, în cadrul căreia au discutat – printre alte subiecte – informațiile privind creșterea amenințării din partea Rusiei.

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