„Oricare din noi poate fi următorul. Stop abuzurilor! România este o dictatură!!!!”, a scris Simion pe pagina sa de Facebook.

Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu a fost ridicat din trafic luni dimineaţă, la locuinţa sa şi în alte patru imobile având loc percheziţii într-un dosar de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

Percheziţiile se desfăşoară în Bucureşti, Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea.

Când au ajuns forțele speciale ale Jandarmeriei, Călin Georgescu era plecat de acasă, se pregătea să își facă înotul de rutină. Polițiștii l-au ridicat din parcarea bazinului, înainte să ajungă să înoate și l-au adus la locuința sa.

Corespondent Pro TV: „Procurorii DIICOT, dar și ofițerii de la BCCO, au descins luni dimineață în locuința lui Călin Georgescu, de aici, de la Mogoșoaia. Cel care este vizat de această procedură — vorbim despre perchezițiile autorizate de judecător — era plecat de acasă înainte de ora 6:00, astfel încât a fost ridicat din zona învecinată și adus acasă pentru a asista la aceste percheziții. Perchezițiile vor începe însă în momentul în care vor ajunge aici și avocații lui Călin Georgescu. De altfel, susțin surse apropiate de anchetă, această investigație este ceva mai veche, fiind începută undeva la nivelul anului 2024, atunci când un om de afaceri l-a acuzat atât pe Călin Georgescu, cât și pe alți indivizi, inclusiv un alt om de afaceri, de o presupusă înșelăciune. Omul de afaceri care s-a plâns la DIICOT spunea că ar fi fost convins să investească în jur de 1.000.000 de euro într-o afacere ce părea a fi de bun augur și care urma să aducă profituri uriașe. Însă, până la urmă, omul de afaceri s-ar fi simțit înșelat, motiv pentru care a cerut această investigație, care a ajuns luni în faza acestei percheziții. Toată zona este împânzită de polițiști, care se asigură că procedurile își vor urma cursul firesc, fără să existe incidente. Iar la finalul acestor percheziții, cel mai probabil, Călin Georgescu, dar și alți doi suspecți vor ajunge, cel mai probabil, în fața procurorilor pentru primele declarații”.



