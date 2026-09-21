Traseul începe în comuna Măgura, aflată lângă Bacău, și poate fi parcurs de oricine în aproximativ 4 ore.

Ionuţ Tomescu, organizator: „Lungimea este una medie circa 11 km, iar diferenţa de nivel nu este mare, vorbim de circa 300 de m. Există 2 puncte de odihnă intermediare şi cu 2 km înainte de final există un punct de observare belvedere de unde se poate observa o panoramă absolut extraordinară asupra Bacăului.”

Zeci de oameni, de toate vârstele, au mers deja în plimbare.

Cătălin Balmuş: „Se poate face şi cu bicicleta, treci printr-un pârâu, urci într-o pădure, e destul de lejer”.

Gabriel Diaconu: „Cu familia, să ieşim în aer liber să ne simţim bine să profităm de vremea asta cât mai ţine”.

Organizatorii spun că traseul ar putea fi extins, pentru ca zona să devină o destinație pentru iubitorii de natură și mișcare.