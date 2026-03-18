Cincizeci și șapte de parlamentari scoțieni, ale căror atribuții sunt parțial devoluate, au susținut proiectul. Însă 69 au votat împotrivă și a existat o abținere, pentru a permite adulților terminal bolnavi, cu capacitate mintală deplină și rezidenți în Scoția de cel puțin 12 luni, să își încheie viața, a transmis parlamentul scoțian prin X, potrivit Reuters.

Sondajele arată constant că aproximativ 80% dintre britanici susțin legalizarea eutanasiei asistate. Până în prezent, Regatul Unit rămâne în urmă față de alte țări occidentale, precum Australia, Canada sau anumite state americane, care permit deja această practică.

În ciuda acestui sprijin popular, schimbarea legii în Regatul Unit și în teritoriile sale autonome asociate Coroanei, precum Isle of Man și Jersey, se dovedește dificilă.

În Anglia și Țara Galilor, parlamentarii de la Westminster au votat în favoarea eutanasiei asistate în iunie, dar legislația este acum puțin probabil să devină lege la această încercare, susțin susținătorii săi, deoarece proiectul a rămas blocat în camera superioară, House of Lords.

Numărul amendamentelor care trebuie dezbătute în această cameră înseamnă că proiectul riscă să rămână fără timp în lunile următoare și să eșueze, cu excepția cazului în care susținătorii reușesc să convingă guvernul să îi acorde mai mult timp în următoarea sesiune parlamentară.

Premierul Keir Starmer a rămas neutru în această chestiune.

Implementarea unei schimbări legislative în Scoția a fost complicată de natura devolută a parlamentului scoțian, întrucât reglementarea medicamentelor și a profesioniștilor din domeniul sănătății rămâne în jurisdicția Westminster.