Recomandările lui Cristian Mungiu pentru Les Films de Cannes à Bucarest 2023. Ce evenimente ar fi bine să nu ratezi

Martin Scorsese, Jonathan Glazer, Nuri Bilge Ceylan, Wim Wenders, Aki Kaurismäki, Nanni Moretti, Victor Erice, Justine Triet - începe curând Les Films de Cannes à Bucarest, festivalul de film din România unde pot fi văzute în premieră națională cele mai importante filme de autor ale anului.

Ediția de Timișoara are loc între 19 și 22 octombrie, cea de Bucuresti între 20 - 29 octombrie.

Festivalul aduce și anul acesta filmele premiate la Cannes, câștigătoarele Ursului de Aur de la Berlin și a Leului de Aur de la Veneția, cele mai așteptate avanpremiere românești ale toamnei, întâlniri cu regizorii filmelor, masterclass-uri și retrospective.

Les Films de Cannes à Bucarest este un proiect inițiat în 2010 de regizorul Cristian Mungiu cu sprijinul Delegatului General al Festivalului de la Cannes, Thierry Frémaux.

Într-un material pentru StirilePROTV.ro, Cristian Mungiu vine cu recomandări pentru evenimentele de neratat din line-up-ul acestei ediții.

5 filme eveniment din festival recomandate de Cristian Mungiu

Text de Cristian Mungiu

Chambre 999. E întotodeauna amuzant când oameni, altfel serioși, încearcă să prevadă viitorul. Iar cineaștii nu fac excepție. 40 de ani după ce Wim Wenders a întrebat cineaști de renume cum cred că va arăta cinematograful peste 20 de ani, Lubna Playoust a reluat experimentul adresând aceeași întrebare cineaștilor de astăzi. Dacă credeți că sunteți mai buni prezicători decât cineaștii înșiși, vă provoc să vă înregistrați acum cu un răspuns și să aveți răbdare 20 de ani. Să vedem cine a avut dreptate.

În prezența regizoarei.

Nostalgia. Mario Martone este fără îndoială unul dintre cei mai profunzi regizori italieni contemporani aduși în atenție de către festivalul de film de la Cannes. Să ai îndrăzneala să numești un film Nostalgia la 37 de ani după Tarkovski necesită deja mult curaj. Iar să reușești să creezi un thriller napoletan în vreme ce vorbești despre întoarcerea acasă, despre trecerea timpului, despre rostul trecutului – dacă are vreun rost – e absolut remarcabil și emoționant.

În prezența regizorului.

Le Retour. E cel mai fluid, intens și subtil film al regizoarei și actriței Catherine Corsini, care se remarcă nu doar prin ce include, dar mai ales prin ce lasă nespus. Transformă o vacanță de vară în Corsica într-o revelație despre viață și moarte. Filmul a devenit fără voia lui un exemplu despre cum mari opere de cinema contemporan riscă sa fie ratate de public când cancel-culture traversează oceanul spre Franța.

În prezența regizoarei.

Sur L’Adamant. Un Urs de Aur la Berlin pentru un film documentar se putea întâmpla doar cu un regizor român radical în juriu, așa că să îi mulțumim lui Radu Jude pentru contribuția la această decizie. În ritmul unui vaporaș plutitor pe Sena care ne amintește de And the Ship Sails On al lui Fellini, Nicolas Philibert investighează limitele difuze ale sănătății noastre mentale într-o societate în care vânturile și valurile ne cam clatină barca. Nu ratați nici Être et avoir, capodopera lui Philibert care a adunat peste un million de spectatori în sălile din Franța.

În prezența regizorului.

Jeanne du Barry. Cea mai non-conformistă regizoare franceză de astăzi în duet cu un Johnny Depp proaspăt exonerat de acuzele din justiție au filmat vreme de săptămâni întregi direct în sala oglinzilor din Versailles, doar în zilele de luni, în care muzeul era închis. Un film de 35 milioane de euro în care doar costumele de epocă și caii au costat mai mult decât orice film românesc contemporan.

În deschiderea festivalului, în prezența regizoarei.

Ca întotdeauna la festival, nu ratați ce au de spus pe viu regizorii despre filmele și procesul lor de creație. Asta e unic și nu aveți ocazia mai târziu, când stați singuri acasă cu telecomanda în mână.

