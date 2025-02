(P) Tendințe 2025 - inele de logodnă

Indiferent de formă și culoarea aleasă, clienții de astăzi pun un accent tot mai mare pe luarea unei decizii informate atunci când cumpără o astfel de bijuterie specială.

Alegerea unui diamant natural nu este doar despre estetică, ci și despre înțelegerea caracteristicilor esențiale precum claritatea, culoarea, greutatea în carate și, mai ales, originea acestuia.

Apreciate pentru frumusețea lor, cât și pentru valoarea pe care o păstrează în timp, diamantele naturale nu sunt doar piese de bijuterii elegante, ci și o investiție de durată, oferind atât o conexiune cu istoria, cât și o siguranță financiară.

În 2025, tendințele combină eleganța clasică cu accentele moderne, punând accent pe calitate, unicitate și simbolism. Iată ce trebuie să știți despre trendurile acestui an, pentru a face o alegere care să marcheze momentul unic și să dăinuie peste generații.

Unul dintre cele mai căutate stiluri este inelul de logodnă cu montură design “halo”. Acesta prezintă un diamant central în tăietură Brilliant, încadrat de diamante rotunde mici, care creează un efect de strălucire spectaculos.

Inel de Logodnă din Aur 18k cu Diamant BLANCO'S central Round Brilliant

Inel Logodna Aur 18k Diamant BLANCO'S cu 1 diamant central Round Brilliant de 0.90 ct, culoare H, claritate VS1. Cele 36 diamante secundare au un carataj de 0.33 ct, culoare G-H, claritate VS. Disponibil pe sabrini.ro

In acelasi timp, clasicul inel de logodnă tip Solitaire rămâne o alegere atemporală, simbolizând eleganța pură și rafinamentul discret. Definitoriu prin simplitatea sa, acest model evidențiază un singur diamant, montat pe un inel care îi pune în valoare strălucirea. În 2025, inelul solitaire se reinventează subtil prin forme inovatoare, monturi cu design deosebit și detalii fine, menținându-și totodată farmecul clasic care îl face o alegere eternă pentru cererile în căsătorie.

Inel de Logodnă din Aur 18k cu Diamant IGI BLANCO'S central Round Brilliant

Inel Logodna Aur 18k Diamant IGI BLANCO'S cu un diamant Round Brilliant de 1 ct, culoare H, claritate VS1. Disponibil pe sabrini.ro

Chiar daca diamantele rotunde tip Brilliant raman cea mai clasica alegere, putem observa o crestere in popularitate a diamantelor cu taieturi fancy, cum ar fi cea Emerald. Pentru cei care preferă o abordare mai subtilă, dar sofisticată, diamantele cu tăietură Emerald cresc în topul preferințelor în 2025. Acestea taietura se remarcă prin claritate și liniile curate, oferind un look modern.

Inel de Logodnă din Aur 18k cu Diamant GIA BLANCO central Emerald

Inel Logodna Aur 18k Diamant GIA BLANCO'S cu 1 diamant central Emerald de 1.03 ct, culoare H, claritate VVS2. Cele 6 diamante secundare Round Brilliant au un carataj de 1.03, culoare G-H, claritate VS. Disponibil pe sabrini.ro

Tot din categoria fancy face parte si taietura Cushion, fiind una dintre cele mai elegante și clasice forme de tăiere a diamantelor, care combină stilul vintage cu un aspect modern. Este ideal pentru persoanele care preferă un design clasic, dar cu o notă de unicitate.

Inel de Logodnă din Aur 18k cu Diamant GIA BLANCO'S central Cushion

Inel Logodna Aur 18k Diamant GIA BLANCO'S cu 1 diamant central Cushion de 1 carat, certificat GIA, culoare H, claritate VS1. Celelalte 36 diamante Round Brilliant insumeaza 0.33 ct si au culoare G-H, claritate VS. Disponibil pe sabrini.ro

Nu în ultimul rând, diamantele cu tăietură Oval și Pear (cunoscută și că tăietură „pară” sau “lacrimă”) se găsesc pe lista de preferințe a clienților. Aceste forme elegante și rafinate oferă un aer de unicitate, fiind preferate de cei care caută o alternativă modernă la clasicul diamant rotund. Tăietura oval se remarcă prin alungirea vizuală a degetelor, oferind o strălucire similară cu tăietura Brilliant, dar cu un plus de originalitate. Pe de altă parte, tăietura lacrimă adaugă o notă de romantism și feminitate, combinând grația unei picături de apă cu un design sofisticat.

Inel de Logodnă din Aur 18k cu Diamant Galben GIA BLANCO'S, diamant Fancy Light Yellow Pear

Inel Logodna Aur 18k Diamant Galben GIA BLANCO'S cu 1 diamant Fancy Light Yellow Pear cut de 2.02 ct, claritate VS2. Cele doua diamante laterale Tapered Baguette au 0.48 ct, culoare G-H, claritate VS. Disponibil pe Sabrini.ro

Inel de Logodnă din Aur 18k Diamant Galben GIA BLANCO'S cu 1 diamant Fancy Light Yellow Pear

Inel Logodna Aur 18k Diamant Galben GIA BLANCO'S cu 1 diamant Fancy Light Yellow Pear cut de 2.02 ct, claritate VS2. Cele două diamante laterale Tapered Baguette au 0.48 ct, culoare G-H, claritate VS. Disponibil pe sabrini.ro

Când eleganța clasică se întâlnește cu un strop de culoare indrazneata, rezultatul este un inel cu diamant natural Fancy color. Diamantele galbene, cunoscute pentru nuanțele lor calde și solare, sunt printre cele mai populare. Acestea nu sunt doar rare și spectaculoase, ci și o expresie a individualității. Alegerea unui diamant colorat este o modalitate perfectă de a adăuga un strop de originalitate și de a ieși din tipare. În lumea bijuteriilor, culorile devin noua tendință de neegalat!

Echipa SABRINI va asteapta in magazine pentru o consultanta personalizata, prin care va vom oferi cele mai importante sfaturi legate de calitatea diamantelor, precum si de plus valoarea in timp a diamantelor naturale. Creativitatea și calitatea produselor noastre, angajamentul nostru ferm față de excelență, agilitatea si daruirea echipelor noastre stau la baza succesului SABRINI.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Etichete: Dată publicare: 11-02-2025 11:59



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.