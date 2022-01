(P) Te pot găsi clienții? Adăugați-vă afacerea gratuit pe o hartă folosită de milioane de utilizatori

Adăugați afacerea gratuit pe hărțiile, aplicațiile și produsele HERE Technologies prin intermediul platformei HERE Map Creator.

Amintiți-vă ultima dată când ați găsit noul restaurant, cafenea sau unitatea de cazare fără a utiliza o hartă sau navigarea către aceasta. Greu de reținut, nu?

A fi într-un loc necunoscut fără niciun fel de dispozitiv inteligent sună ca un coșmar pentru majoritatea oamenilor de astăzi. Chiar și locurile familiare se schimbă constant și, de cele mai multe ori, ne-am trezit verificând propriul cartier pe o hartă.

Dar o hartă înseamnă mai mult decât utilizarea ei pentru a ajunge din punctul A în punctul B. Cu HERE Technologies vă puteți îmbunătății propria experiență prin adăugarea ultimelor modificări din jurul dumneavoastră direct în hărțile HERE. Făcând asta, vă puteți lăsa amprenta asupra lumii și puteți ajuta, de asemenea, alți utilizatori.

Iată 5 moduri de a utiliza gratuit produsele și serviciile HERE:

1. Fii mai accesibil pentru clienți

Pandemia a schimbat drastic circumstanțele pentru mediul de afaceri. Dacă sunteți un antreprenor mic sau mijlociu, orice oportunitate de a împărtăși informațiile despre afacerea dumneavoastră unui public larg poate fi de ajutor.

HERE Technologies este cel mai important furnizor mondial de hărți digitale – 3 din 4 mașini folosesc această hartă și sistem de navigație.

HERE a permis oricărui utilizator să adauge cu ușurință informații despre activitatea și mediul său prin instrumentul Map Creator. Mai mult decât atât, nu sunt necesare cunoștințe anterioare despre editarea hărților, iar instrumentul este complet gratuit.

Mii de utilizatori din România și din întreaga lume vor putea să caute și implicit să găsească afacerea dvs., să vadă informații precum denumire, date de contact, program, accesibilitate, precum și să navigheze pe telefonul mobil sau vehicul către punctul dumneavoastră de desfășurare a activităților.

Adăugați informațiile despre businessul dvs. în 5 pași simpli:

1. Înregistrați-vă pe platforma Map Creator (http://mapcreator.here.com/);

2. Măriți locația companiei dvs. pe hartă, faceți clic dreapta pentru a deschide meniul și selectați „Adăugați o locație nouă”;

3. Alegeți în o categorie în care se încadrează aceasta;

4. Introduceți alte detalii (denumire, număr de telefon, site web, e-mail, program, etc.);

5. Nu uitați să salvați modificările!

Dacă afacerea dumneavoastră există deja pe harta HERE, verificați informațiile și actualizați-le dacă este necesar.

2. Creșteți siguranța rutieră – actualizați limitele de viteză

Știați că 60% din toate limitele de viteză din Uniunea Europeană sunt stabilite în mod implicit, iar șoferii încearcă adesea să înțeleagă limitele corecte de viteză?

Acesta este motivul pentru care lucrăm la soluțiile de asistență inteligentă a limitelor de viteză (altfel cunoscute sub acronimul ISA) care vor sprijini șoferii și vor crește siguranța rutieră în România și în întreaga Europă.

Vă simțiți neajutorat în legătură cu multe accidente rutiere care ar fi putut fi prevenite? Atunci avem o veste bună: ne puteți ajuta să construim și să menținem aceste limite de viteză. Cum? Iată răspunsul în rândurile ce urmează!

Accesați Map Creator și folosiți-vă cunoștințele pentru a actualiza limitele de viteză prevăzute. Reglementarea limitelor de viteză nu este aceeași pentru fiecare țară sau regiune. HERE caută mereu experți locali care doresc să sporească siguranța rutieră în zonele lor.

3. Îmbunătățiți traficul în orașul dumneavoastră

După cum am menționat mai devreme, majoritatea vehiculelor din Europa folosesc hărți și navigația HERE. Puteți contribui la îmbunătățirea calității acelor hărți raportând erori, modificări, închideri de drumuri și incidente prin Map Creator.

4. Aflați mai multe despre hărțile digitale

Map Creator este un instrument util pentru toți pasionații de hărți și cei care doresc să afle mai multe despre hărțile digitale.

De asemenea, puteți actualiza harta adăugând elemente noi, cum ar fi geometria (de exemplu: un drum nou, o stradă sau chiar o alee), actualizarea datelor privind limitele de viteză, înregistrarea modificărilor legate de suprafața drumului (de exemplu: drum asfaltat sau neasfaltat) și multe altele.

Comunitățile locale HERE Map Creator din întreaga lume sunt sprijinite de experții noștri locali. Ei oferă sfaturi de specialitate și vă permit să întâlniți membri care au aceleași idei prin diverse activități, întâlniri și ateliere de specialitate atât pe plan intern cât și internațional.

Pentru toate întrebările și sugestiile referitoare la hărți, scrieți-ne la mapsromania@here.com

5. Îmbunătățiți-vă experiența de călătorie cu HERE WE GO

Poate că ești nou în oraș și vrei să cunoști locuri noi sau pur și simplu trebuie să găsești cea mai rapidă cale de-a ajunge de la A la B. Cu aplicația HERE WeGo, nu te vei pierde niciodată.

HERE WeGo acceptă actualizări de călătorie în timp real, programe de transport public, ghidare pentru mașini și pietoni, hărți offline și multe altele. Harta offline a fost una dintre cele mai apreciate caracteristici.

Puteți descărca pur și simplu harta unei regiuni, țări sau continent, apoi finalizați călătoria în timp ce sunteți complet offline. Acest lucru este util mai ales atunci când călătoriți într-o țară străină și vă faceți griji pentru planul de date sau acoperirea rețelei.

Aplicația a trecut printr-o reproiectare majoră recent: navigarea este simplificată și acum puteți alege modul de transport preferat. Dar transformarea HERE WeGo nu s-a încheiat încă. Urmează multe actualizări noi și HERE încurajează utilizatorii aplicației să-și împărtășească experiența lor.

Puteți descărca aplicația din magazinele Google Play(Android), App Store(iOS) și AppGallery (Huawei).