(P) De ce încep oamenii să prefere bijuteriile cu diamante crescute în laborator?

De ce încep oamenii să prefere bijuteriile cu diamante crescute în laborator?

Dimpotrivă, vorbim de o creştere consolidată a acestei pieţe şi de un interes crescut al clienţilor care încep să caute informaţii dar şi să cumpere bijuterii cu diamante crescute în laborator. Dar ce sunt acestea de fapt?

Diamantele crescute în laborator sunt diamante artificiale care sunt produse prin metode de laborator, cum ar fi cultivarea diamantelor din carbon și sinteza diamantelor. Acestea sunt similare cu diamantele naturale, dar sunt produse într-un mediu controlat.

Metoda de cultivare a diamantelor implică plasarea unui fragment de diamant sau a unui fragment de carbon într-o soluție de înaltă presiune și temperatură, cunoscută sub numele de HPHT. Acest proces poate dura câteva săptămâni sau chiar luni, în funcție de dimensiunea și calitatea diamantului dorit. Sinteza diamantelor implică utilizarea unui fascicul de particule de carbon sau hidrogen în combinație cu presiune și temperatură înaltă pentru a forma un diamant artificial. Aceasta poate fi realizată într-un interval scurt de timp, de la câteva ore la câteva zile. Sună cel puţin spectaculos, nu? Pare ceva demn de literatura SF, combinat cu tehnologii reale. Aşa şi este. Fiindcă bijuteriile în care sunt montate diamante realizate în laborator au deja o piaţă în creştere.

Mai etic, mai accesibi dar…la fel de spectaculos

Diamantele crescute în laborator sunt, în general, mai ieftine decât diamantele naturale, deoarece procesul de producție este mai scurt și mai eficient.

Diamantele crescute în laborator sunt disponibile în diverse forme și dimensiuni, de la diamante de mici dimensiuni pentru aplicații industriale până la diamante mari pentru bijuterii. Deși acestea sunt artificiale, ele au aceeași calitate și caracteristici ca și diamantele naturale și pot fi tăiate și polişate la fel de bine. Un sondaj efectuat in 2020 arăta că aproximativ 1 din 4 consumatori americani ar fi dispusi sa cumpere un diamant lab-grown in locul unuia natural. Aşa cum spuneam, tendinţa este una evidentă: interesul creşte, piaţa creşte GIA (Institutul Gemologic American) previzionează o rată anuală de creştere de 15-20% a acestei pieţe, până la peste 100 de miliarde de dolari pe an.

România nu face excepţie

Piaţa locală de bijuterii cu diamante lab-grown, cum se numesc ele “în original”, are puţini jucători dar curajoşi şi determinaţi. “România este o piaţă în plină dezvoltare. Clienţii se informează mult înainte de a cumpăra, ceea ce este foarte bine. Ideea de a purta un diamant făcut în laborator li se pare inedită.” spune Lucian Constantinescu de la site-ul SIAJ.

În dezbaterea diamantelor, consumatorul este cel care va decide.

