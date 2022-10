(P) Cum arată topul celor mai bine plătiți fotbaliști din lume în 2022

Primul loc este ocupat de Kylian Mbappe, jucătorul lui PSG, ale cărui venituri au crescut considerabil după ce a refuzat-o pe Real Madrid în vară și a rămas la PSG.

Topul este următorul:

1. Kylian Mbappe - 128 de milioane de dolari

Jucătorul în vârstă de 23 de ani are venituri totale de 128 de milioane de dolari pe an. Dintre acestea, 110 milioane sunt obținute din contracte sportive, în timp ce 18 milioane din cele de marketing. Mbappe s-a transferat în 2018 la PSG de la AS Monaco și se anunța încă de atunci unul dintre cei mai talentați fotbaliști din lume. El a confirmat din plin așteptările și a marcat 143 de goluri și a dat 53 de pase decisive în cele 192 de meciuri disputate în Ligue 1. De asemenea, are și 43 de goluri marcate în Champions League, la care se adaugă 28 pentru naționala Franței.

Având aceste calități de marcator, Mbappe este considerat unul dintre favoriții la câștigarea titlului de golgheter de la Cupa Mondială din 2022, competiție ce va începe pe 20 noiembrie. Mbappe are cota 10.00 la agențiile de pariuri sportive și este depășit doar de englezul Harry Kane, care are cota 9.00. Pe lista favoriților se mai află Karim Benzema (cota 15.00), dar și următorii fotbaliști din topul realizat de Forbes - Lionel Messi (cota 15.00) și Cristiano Ronaldo (cota 15.00).

2. Lionel Messi - 120 de milioane de dolari

Veniturile lui Lionel Messi sunt estimate de americanii de la Forbes la 120 de milioane de dolari. 65 de milioane de dolari provin din contractele sportive, iar 55 de milioane din cele de marketing. Ajuns la 35 de ani, Lionel Messi și-a revenit la forma care l-a consacrat și începe să răsplătească așteptările celor de la PSG, după un prim sezon dezamăgitor de la transferul de la FC Barcelona.

El are deja 5 goluri marcate pentru PSG în Ligue 1, în condițiile în care în sezonul precedent marcase doar 6 în toată stagiunea. Cel mai bine, Messi s-a simțit la FC Barcelona, unde a jucat până în vara anului trecut și a marcat 474 de goluri și a dat 167 de pase decisive în cele 520 de meciuri de campionat, la care se adaug multe altele în competițiile continentale. Pentru naționala Argentinei, el este unul dintre cei mai importanți jucători din ultimii 15 ani, cu cele 90 de goluri pe care le-a marcat.

3. Cristiano Ronaldo - 100 de milioane de dolari

Jucătorul în vârstă de 37 de ani are venituri din contracte sportive evaluate la 40 de milioane de dolari, iar cele din activitățile de marketing îi aduc 60 de milioane de dolari. Fotbalistul lui Manchester United este foarte activ pe rețelele de socializare, unde are 486 de milioane de utilizatori pe Instagram. De asemenea, are contracte de sponsorizare cu companii precum Nike și Herbalife.

Ronaldo se află pe final de carieră și nu traversează cea mai bună formă la Manchester United în acest sezon, club la care este mai mult rezervă. El are însă un palmares impresionant, fiind de cinci ori câștigător al Champions League, atât cu Manchester United cât și cu Real Madrid. De asemenea, mai are în palmares trei Supercupe ale Europe și patru Campionate Mondiale ale Cluburilor. Este campion și cu Manchester United, Real Madrid și Juventus Torino.

4. Neymar - 87 de milioane de dolari

PSG dă trei din primii patru jucători din acest top, iar brazilianul Neymar este unul dintre ei. Ajuns la 30 de ani, Neymar câștigă din venituri sportive 55 de milioane de dolari și 32 de milioane de dolari din activități de marketing. El deține recordul celui mai scump transfer din istoria fotbalului, fiind cumpărat de PSG cu 222 de milioane de euro de la FC Barcelona.

Forma din acest sezon este din ce în ce mai bună, iar brazilianul a început să marcheze din nou la foc automat. El se poate mândri că a câștigat Champions League în 2015, are două titluri în La Liga cu FC Barcelona și este de patru ori campion în Ligue 1 cu PSG. Impresionează prin tehnica sa, dar are o viață extra-sportivă tumultoasă.

5. Mohamed Salah - 53 de milioane de dolari

Fotbalistul de la FC Liverpool primește 35 de milioane de dolari din activități sportive, la care se adaugă alte 18 milioane din contractele de marketing. Salah a ajuns și el la 30 de ani și e considerat cel mai important jucător de la FC Liverpool, chiar dacă evoluțiile sale din acest sezon au fost ceva mai slabe în raport cu așteptările existente. Salah se poate mândri cu un titlu în Premier League cu Liverpool, dar și cu un trofeu de Champions League și o Supercupă a Europei.

