(P) Culoare, stil, vibe: accesoriile care transformă orice look

Culoare, stil, vibe: accesoriile care transformă orice look

Un look complet nu înseamnă doar hainele potrivite, ci se construieşte pe bază mai multor elemente, de la accesorii, încălţăminte şi până la coafura şi/sau make-up.

Vestea minunată e ca un outfit reuşit poate să conţină şi haine simple, banale, iar accesoriile să fie folosite pentru a da culoare şi personalitate. Trebuie doar să găseşti acele accesorii potrivite, care să dea vibe ţinutelor tale.

Găseşti mai jos câteva piese cool, care transforma orice look:

Eşarfa în mai multe nuanţe

O eşarfă în mai multe nuanţe te va ajuta nu doar să dai o pată de culoare ţinutelor tale, ci să ieşi delicat în evidenţă oriunde te-ai duce. Ţinutele monocrome sau în nuanţe neutre au avantajele lor, însă din când în când un mic accent de culoare e binevenit. Foloseşte o eşarfă dintr-un material delicat, precum satinul sau caşmirul, în culori vesele, precum verde, roşu, galben sau roz, ca să dai personalitate unui outfit. De asemenea, eşarfa are avantajul de a se preta atât pentru sezonul rece, cât şi pentru cel cald.

Pantofii stiletto

Un model clasic de încălţăminte, pantofii stiletto nu pot lipsi dintr-un dressing complet. Modelele din piele lăcuită sau piele clasică, în tonuri de roşu, albastru, verde sau mov pot fi exact acea pată de culoare care lipseşte din ţinuta ta. Dacă-ţi faci griji că pantofii stiletto coloraţi nu-s versatili, gândeşte-te mai bine. O pereche de pantofi stiletto de culoare roşie se vor asorta atât cu jeanşi, cât şi cu rochii, cămăşi, sacouri sau salopete de culoare bej, gri, alb, bleumarin ori neagră. Ba chiar îi poți purta și-n într-un outfit oversize cu o geacă de bărbați casual si jeansi cu croi clasic.

Avantajul pantofilor stiletto cu design clasic este că nu ies din trend de la un sezon la altul. Îi poţi purta fără probleme ani în şir.

Geanta mini

Ce ai zice de o poşetă roz, roşie, verde, albastră sau galbenă în garderoba ta? Te gândeşti că n-ai cu ce să o asortezi? Ei bine, o astfel de geanta te va ajuta nu doar să alcătuieşti ţinute exuberante, ci şi să ieşi din anonimat. Geanta mini colorată se va asorta de minune cu rochii, jeanşi, tricouri, cămăşi, salopete ori fuste în nuanţe diverse, de la negru sau alb şi până la bej, gri, bleumarin, verde închis, ocru ori maro.

Ba mai mult, dacă alegi o geantă mini cu design clasic, o vei putea purta atât cu treninguri, cât şi cu o rochie elegantă.

Brăţările

Dacă vrei o modalitate uşoară de a-ţi accesoriza şi colora ţinuta, încearcă câteva brăţări în nuanţe vii. Pot fi brăţări cu mărgele, cu talismane, din lemn sau modele de metal, fie aur, fie argint sau oţel inoxidabil vopsit. Câteva brăţări colorate vor da viaţa unei ţinute cu jeanşi şi tricou sau cămaşa ori unui outfit c-o rochie simplă midi sau maxi.

De asemenea, poţi să foloseşti braţările colorate pentru a da un accent feminin ţinutelor oversize. Fie că porţi o cămaşă de bărbaţi cu colanţi sau pe post de rochie, fie că porţi o geacă de bărbaţi largă peste outfit, braţările în culori tari te vor ajuta să echilibrezi outift-ul.

Geanta shopper

O geantă shopper colorată te ajută să dai personalitate ţinutelor de zi, fie că mergi la birou, fie că mergi la plimbare sau la restaurant. Caută o geantă shopper din piele sau piele întoarsă, pe care s-o asortezi uşor cu jeanşi, tricouri, rochii, salopete şi seturi din două piese. Pentru un look oversize, poartă geanta shopper cu o rochie midi şi o geacă de bărbaţi din denim. Gecile de bărbaţi din denim sunt minunate pentru un look lejer, efortless chic sau oversize.

Accesoriile de mai sus reprezintă un punct de pornire minunat pentru ţinute echilibrate şi stylish. Hainele în nuanţe neutre se asortează de minune cu accesoriile colorate, iar în acest fel întregul look devine echilibrat. Inspiră-te din piesele de mai sus ca să alegi accesorii adecvate stilului tău, din materiale calitative.

