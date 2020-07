(P) Azimut Vision lansează cursuri acreditate de IT în 6 noi orașe din România

Azimut Vision, una dintre primele școli de IT din România, înființată la Cluj cu 8 ani în urmă, a instruit până acum peste 3000 de cursanți din toată țara, contribuind astfel la atenuarea deficitului de specialiști în sectorul digital din România.

Cele peste 60 de programe de pregătire în IT livrate de mai mult de 25 de instructori cu experiență vastă în domeniu, au fost punctul optim de pornire în carieră pentru noile generații de specialiști IT.

Indiferent de background-ul educațional și de pregătirea profesională anterioară, persoane cu înclinație spre tehnologie provenind din cele mai diverse domenii de activitate au reușit să-și construiască o nouă carieră în sfera tehnologiei informației, ocupând poziții entry level în cadrul unor companii naționale sau internaționale și avansând cu succes pe scara ierarhică, devenind angajați esențiali în organizațiile unde activează.

Cristina Haisan, una dintre absolventele Azimut Vision, a studiat Peisagistică în facultate și s-a înscris la cursul de Software Tester la recomandarea unui prieten care după finalizarea cursului s-a angajat în domeniu. Acum, lucrează și ea ca tester la o cunoscută firmă de IT din Cluj. „Chiar și la interviu, aproximativ 70% din întrebările discutate fie se regăseau în curs, fie au fost discutate în cadrul cursului” spune Cristina, subliniind faptul că „dacă la partea teoretică mai merge cât de cât cu informația de pe internet, pentru partea practică este nevoie de un instructor care să îți explice și să îți răspundă la întrebări”.

Cursurile Școlii de IT Azimut Vision sunt structurate astfel încât să întâmpine nevoile unor viitori angajați reali din domeniul IT. Mentorii aduc în sala de curs experiența lor practică din diverse departamente ale companiilor din sectorul digital, descriu situații reale din interiorul echipelor IT, discută fiecare aspect ce ține de ocupația pentru care își pregătesc cursanții și vin cu soluții eficiente pentru provocările pe care le întâmpină specialiștii entry level. „Mi-a plăcut modul în care instructorul s-a pliat pe nivelul cunoștințelor fiecăruia dintre noi”, a declarat Iacob, participant la cursul de Inițiere în IT, organizat la Sibiu.



Pentru toamna lui 2020, Azimut Vision anunță lansarea a două cursuri acreditate de IT în șase noi orașe: București, Ploiești, Craiova, Iași, Oradea și Constanța. Cursurile nou lansate de Software Tester (Manual + Automation) și Front-End Developer se vor desfășura în perioada octombrie 2020 – februarie 2021, iar cele 100 de ore de pregătire ale fiecărui program educațional sunt menite să ofere participanților noțiunile teoretice și practice specifice necesare pentru a putea candida cu încredere la un job în domeniul IT – fie că nu au experiență anterioară în domeniu, fie că doresc să-și perfecționeze abilitățile.

În cadrul cursului de Software Tester (Quality Assurance), participanții se pregătesc pentru viitoarea carieră în IT începând cu fundamentele testării și trecând prin toate competențele pe care trebuie să le aibă un tester la locul de muncă. Pe parcursul modulelor de studiu, cursanții beneficiază inclusiv de pregătire și simulări pentru certificarea internațională pentru software testeri – ISTQB.

„Am început să am o altă viziune despre site-urile web și despre testare. Mi-a plăcut că am învățat multe lucruri și am făcut mai multă practică decât teorie. Trainerul ne-a ajutat, a explicat foarte bine de mai multe ori dacă nu am înțeles ceva. A încercat să ne pregătească pentru interviuri, a explicat cum se petrece un interviu pentru testare, ne-a dat exemple de întrebări și răspunsuri pe care le putem primi la interviuri. Și de multe ori a încercat să ne motiveze să avem mai mare încredere în noi” – Luka Kinga, participantă la cursul de testare software.

Programul de pregătire pentru ocupația de Front-End Developer se adresează celor care își doresc un parcurs profesional în construirea, structurarea și configurarea laturii estetice, vizibile utilizatorilor, a site-urilor web. Competențele de HTML5, CSS3, Javascript, CMS (Content Management System), compatibilitate cross-browser și responsive web design pe care le dobândesc în timpul cursului, le oferă participanților posibilitatea unui start încrezător în cariera IT.



„Este o bază solidă în începerea unei cariere în IT. Mi-a oferit șansa de a mă dedica câteva ore studiului fără întreruperi din afară, ceea ce acasă nu aș fi reușit. De asemenea mi-a plăcut și dedicarea instructorului de a oferi cunoștințe necesare pe înțelesul tuturor” – Andrei Popa, participant la cursul de Front-End Developer din Sibiu.

După absolvirea cursului, participanții primesc o diplomă recunoscută oficial în România, UE, SUA și Canada, care le sporește considerabil șansele de angajare în domeniu: „La firma la care sunt acum am aplicat și înainte de curs, însă neavând o diplomă acreditată, nu m-au chemat nici măcar la interviu. Astfel că după ce am absolvit cursul, am aplicat din nou la această firmă, am fost chemată la interviu, iar acum sunt angajată” spune Diana Toma, care în urma absolvirii cursului organizat de Azimut Vision a devenit Web Designer, înainte activând în sectorul bancar.

Pentru a participa la cursurile Azimut Vision, e nevoie de un laptop, dorință, entuziasm, perseverență și un vis – de a deveni un specialist bun, apreciat și răsplătit corect pentru munca sa, cu o carieră de succes și un viitor sigur.