(P) 6.000 de copiii formați la Ora de Educație Rutieră. 5 desene premiate la Gala VIA Creative pentru siguranța rutieră

Evenimentul a fost organizat de TotalEnergies și Asociația E.D.I.T, cu sprijinul instituțional al Ministerului Educației și Poliției Române.

Gala marchează finalizarea campaniei de conștientizare a siguranței rutiere desfășurată în România, în perioada septembrie – noiembrie 2022.Programul VIA Creative, creat de TotalEnergies Foundation în parteneriat cu GRSP – Global Road Safety Partnership, a fost deja implementat cu succes în 22 de țări la nivel global, iar în România și pentru prima dată în Europa, TotalEnergies, în parteneriat cu Asociația E.D.I.T, a activat campania în peste 30 de școli din București, Cristian, Brașov și Ozun, Covasna, cu participarea a 6.000 de copii, cu vârste cuprinse între 8 și 11 ani.

Așadar, decernarea premiilor pentru concursul de afișe „Mergi la școală în siguranță”, parte din campania Ora de Educație Rutieră – VIA Creative, încheie cea de-a doua etapă a programului, care a constat în realizarea de desene cu mesaje inspirate din noțiunile de siguranță rutieră învățate de către elevii participanți. Au fost înscrise 30 de școli, iar juriul a desemnat următoarele 5 lucrări câștigătoare:

Locul întâi - Școala Gimnazială Cristian, Brașov, clasa a IV-a A, cu implicarea a 22 de elevi

Locul doi - Școala Gimnazială „Emil Racoviță”, clasa a IV-a C, cu implicarea a 28 de elevi

Locul trei - Școala Gimnazială nr. 117, clasa a IV-a C, cu implicarea a 28 de elevi

Locul patru - Școala Gimnazială nr. 280, clasa a III-a C, cu participarea a 32 elevi

Locul cinci - Școala Gimnazială nr. 79, clasa a III-a C, cu participarea a 32 elevi

Toți câștigătorii s-au bucurat de premii educaționale, iar cele 5 lucrări vor fi afișate pe o serie de panouri publicitare, care vor fi amplasate pe DN1. În București va fi realizată o pictură murală care va transforma desenele câștigătoare într-o operă de artă, ce le va purta viziunea mai departe prin impactul asupra locuitorilor orașului. Cea mai mare satisfacție însă vine din receptivitatea și entuziasmul exprimate de copii, alături de cadrele didactice, cât și din siguranța că mesajele de siguranță rutieră au ajuns în familiile și cercul apropiat al copiilor care au făcut parte din proiect.

„Pentru a ne asigura că noțiunile principale de educație rutieră depășesc pereții școlilor, am gândit această transpunere a desenelor câștigătoare pe drumurile naționale. În acest mod, mesajul, așa cum a fost perceput de elevi, va răsuna dincolo de noi, cei care am fost implicați în campanie, și va impacta principalii participanți la trafic – șoferii. ” a declarat Jean-Pierre Allen, Country Chairman și Managing Director TotalEnergies Global Services Bucharest.

Principalele criterii de jurizare au fost: relevanța mesajului în raport cu tema „siguranței rutiere”, originalitatea ideii, componenta artistică, dar și opinia copiilor angajaților TotalEnergies din România.

„Cu această ocazie sărbătorim și rezultatele primei ediții a proiectului Ora de Educație Rutieră – VIA Creative. Suntem foarte mulțumiți că am reușit, împreună cu prietenii de la Asociația E.D.I.T, să punem România pe harta țărilor care fac pași siguri în direcția educației rutiere. Pentru noi, siguranța rutieră este în topul priorităților, fie că ne raportăm la angajații noștri, la publicul larg sau la generațiile viitoare. Programul VIA Creative are un impact social pozitiv și un rol activ în procesul de educație al viitorilor șoferi și pietoni. ” a transmis Didier GRIMAULT, Managing Director, TotalEnergies Marketing Romania.

La eveniment au fost prezente peste 100 de persoane, elevi, părinți, cadre didactice, reprezentanți ai Ministerului Educației, Poliției Române, Ministerului Transporturilor și ai Facultății de Psihologie și Științele Educației.

VIA Creative face parte din angajamentul TotalEnergies de a-și consolida implicarea în problemele de siguranță rutieră din întreaga lume. La nivel global, campania a ajuns în 35 de țări, cu implicarea a 317.000 de participanți în 20.000 ore de formare.

