Rusia a anunțat că își va îndrepta focoasele nucleare spre Lituania dacă statul baltic va desfășura pe teritoriul său arme din arsenalele nucleare ale aliaților săi NATO, scrie bTV Novinite.

Lituania ia în prezent măsuri pentru a ridica interdicția constituțională privind depozitarea armelor nucleare în țară, ca parte a eforturilor de consolidare a securității sale în contextul războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Propunerea este examinată acum de parlament, unde este necesară o majoritate de două treimi pentru adoptare. Aceasta se bucură însă de sprijinul președintelui și al principalelor partide politice și ar putea intra în vigoare chiar în această iarnă, a relatat BGNES.

Lituania vrea să devină ”parte integrantă a descurajării nucleare”

Planul ar reprezenta „o cotitură foarte serioasă în ceea ce privește escaladarea tensiunilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru televiziunea de stat rusă.

„Dacă arme nucleare sunt desfășurate pe acest teritoriu, îndreptate spre noi, atunci teritoriul țării respective va cădea și el sub vizorul armelor noastre nucleare”, a avertizat el.

Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a anunțat intenția în iulie, declarând că țara sa dorește să fie „o parte integrantă a descurajării nucleare”.