Compania Primăriei cumpără o dubă să transporte șobolani morți. Deratizarea mai așteaptă

EROARE CAPITALĂ II. 22 de companii care fac ce făceau vechile administratii și Direcții ale Primarieie Generale au dublat sau triplat numărul celor care ar trebui să lucreze pentru bună funcționare a orașului.

Dacă ideea era ca administrația să se reformeze, atunci a eșuat. Suntem într-un blocaj din care cel care pierde este cetățeanul. Și nu doar bucureștean.

Deși la nivelul Primăriei Municipiului București există administratii și direcții care oferă aceleași servicii că și Companiile Municipale, acestea n-au fost desființate, deși s-a încercat acest lucru. Angajații au aflat din presă despre apariția unor firme cu aceleași domenii de activitate.

Mircea Mureșanu, președinte Federația din Administrație București: “Când s-a schimbat conducerea Primăriei Municipiului București, federația noastră, fiind reprezentativă la nivel de primărie, a solicitat o întâlnire cu noua conducere, respectiv cu doamna primar general și cei care conduceau primăria. N-am reușit să avem o întâlnire la dată respectivă și nimeni nu știa nimic despre crearea acestor companii municipale.”

În 3 ani de mandat, primarul Firea nu s-a întâlnit cu reprezentanții angajaților.

Mircea Mureșanu, președinte Federația din Administrație București: “Nu, deci sindicatele nu au fost consultate, nu au fost chemate la consultări în vederea creării acestor companii municipale și nu am avut cunoștință despre crearea acestor companii municipale.”

Compania de Întreținere a Arborilor ca și Compania municipală Parcuri și Grădini își au sediul în curtea Administrației de Lacuri, Parcuri și Agrement.

Deși noi vrem să ajungem la companiile municipale, suntem conduși la conducerea ALPAB. Și cei care lucrează acolo sunt derutați.

Ajungem în cele din urmă în Compania de Întreținere a Arborilor și Spațiilor Verzi și ne întâlnim cu directorul Marius Bargau, un domn a cărui experiență profesională nu este nicicidecum în peisagistică, ci a lucrat că referent la Universitatea Româno-Americană, dar e consilier și la altă companie municipală, și anume Turistica.

Insistență noastră de a află care sunt lucrările pe care le face compania municipală cu buget generos de la primărie s-a soldat cu conducerea noastră în afară incintei.

Gigel Andrabulea, președinte Sindicat Parcuri, Lacuri, Agrement: “Nici noi nu știm ce fac, pentru că atât timp cât primăria, care trebuie să gestioneze, sau managerul trebuie să fie foarte clar ce fac… Pentru că dacă mergem cu servicii paralele, și cu instituții publice și cu aceste companii care de fapt cheltuie niște bani, prestând servicii paralele, pentru că trebuie să ai garanția lucrărilor când faci lucruri de genul asta, eu nu pot să pun viața în pericol a cetățenilor că mâine cade creanga aia în cap la copilul ăla în parc, ceea ce s-a și întâmplat…”

Mircea Mureșanu, președinte Federația din Administrație București: “Crearea acestor companii, din punctul nostru de vedere, a dublat activitatea pe care o desfășurau aceste administrații, instituții de interes local subordonate primăriei și care erau în interesul cetățenilor.”

Pentru a primi votul celor de la PMP, Gabriela Firea a fost dispusă să ofere posturi călduțe în companiile municipale și celor din Opoziție.

O altă companie, înființată nelegal, este compania municipală Parking București. Până la înființarea acestei companii, parcările erau gestionate de Administrația Străzilor. Peste noapte, compania municipală a preluat controlul tuturor parcărilor.

Orlando Culea, consilier PSD: “La Administrația Străzilor, parcările au fost luate și date la compania de parking. Oamenii au fost obligați să plece către compania de parking, pentru că nu mai aveau obiectul muncii și erau forțați. Oamenii nu voiau să plece, voiau să rămână la Administrația Străzilor. Erau mai siguri pe ei. Nu. Au fost obligați să se ducă acolo.”

Taxele de parcare au crescut și în oraș au apărut combinezoane noi cu inscripția Parking S A.

Dan Georgescu, președinte sindicat Administrația Străzilor: “Preluarea a fost abuzivă, întrucât prin contractul de delegare, trebuia să facă dovadă unui număr de salariați deja angajați la primărie, ceea ce nu a putut să facă, să facă dovadă unor asigurări de persoane, să facă dovadă tuturor autorizațiilor care au apărut, mai târziu, în altă hotărâre de Consiliu. Întrucât procesul verbal de predare a parcărilor a fost făcut la noi, la Administrația Străzilor, deci directorii administrației au făcut acest proces, l-au semnat și l-au predat, dînșii au preluat atunci toate parcările din București.”

O parte dintre angajațîi de la Administrația Străzilor au fost forțați să se mute la nouă companie, cei care au rămas fără obiectul muncii au fost puși să-i verifice pe cei de la Parking.

Lucian Iliescu, consilier municipal PMP: “Deci, avem Administrația Străzilor, care are 410 angajați și care se ocupă de parcările din București. Între timp, serviciul a fost delegat companiei Parking. Dar iarăși a fost delegat, părerea mea, ilegal.

-Și oamenii de la Administrația Străzilor ce fac acum?

-Unii dintre ei au trecut la firma de Parking și unii dintre ei lucrează în continuare. Îi supervizează pe cei de la parking. Sunt toți ori duși într-o parcare mai mare, ori îi supervizează pe ăștia.”

Dan Georgescu, sindicat Administrația Străzilor: “Adică, compania administrează niște bani, iar eu trimit niște oameni, salariații mei, să văd ce fac cei de acolo, dacă au dat cu mătura, câte mașini au, dacă mai lipsește un indicator, dacă e strâmb indicatorul, dacă e făcut marcajul. Mi se pare absurd. Eu cred că e altă treaba aici, practic serviciul parcări din cadrul Administrației Străzilor a rămas fără obiectul muncii.”

În loc să gestioneze eficient problema parcajului în București și să facă profit pentru eventuale investiții în noi locuri de parcare, compania de Parking doar toacă bani.

Compania de Parking a fost condusă până de curând de un fost ofițer de marina, coleg de studii cu Florentin Pandele. Constantin Niculaie, fost director al companiilor de apă și de salubrizare din Voluntari, dar și fost administrator public al aceluiași oraș, este astăzi directorul Companiei Municipale Eco Igienizare.

Compania de Eco Igienizare ar trebui să se ocupe de doi ani de dezinsecția și deratizarea orașului. Chiar dacă au existat și contracte cu alte firme private, Bucureștiul a avut mari probleme în ultimii ani cu țânțarii și șobolanii.

Constantin Niculae, director Eco Igienizare: “Uitați cu toții că avem șobolani, 20 de mii la sută decât trebuie, că avem țânțari, că avem așa și eu nu pot să funcționez. Eu am pregătit utilaje și stau de râsul lumii și cândva lumea o să se întrebe de ce n-ați folosit această companie, că era așa, că era așa…”

Cătălin Deaconescu, consilier municipal PNL: “Iarăși o companie înființată fără niciun fel de rost, atâta timp cât municipiul București are un contract de dezinsecție și de deratizare, pe care doamna primar general a întârziat mai bine de un an să-l semneze, ca să poată să intre compania respectivă privată, care câștigase licitația în derularea contractului. Se și simte în fiecare vară și în 2017 și în 2018, s-a simțit efectul acestei indecizii a primarului general și bucureștenii au simțit că am avut mai mulți țânțari, au simțit că s-a înmulțit numărul de dăunători și nimeni nu s-a ocupat de domeniul asta, nici această companie.”

Compania care a fost capitalizată cu mai bine de 10 milioane de lei de primărie și-a achiziționat o serie întreagă de autoturisme de teren și utilitare, unele dintre ele fiind recent plătite. Chiar în acest moment fac cumpărături și cumpără o dubă pentru transportul șobolanilor morți.

