Senatorul în fața căruia ”nimeni nu mișcă în Turceni”. Zeci de milioane pentru firma fiului: ”Ce să fac, să-i gonesc?”

Statutul de senator îl ajută să ajungă la decidenți, cei care decid ce finanțări se semnează pentru comune și orașe, iar Iordache nu ratează nicio ocazie de a se afișa pe lângă miniștri.

Zeci de milioane de lei a câștigat firma fiului său din contracte finanțate prin programul ”Anghel Saligny”.

Iordache insistă să vorbim despre activitatea lui politică, așa că ne-am uitat în trecut și l-am găsit pe la toate formațiunile politice. A fost în PDL, apoi a trecut la ALDE, a încercat o negociere și cu PSD, ca în final să fie pus pe liste la Senat de PNL.

Pentru scurt timp, a condus partidul lui Ludovic Orban în Gorj, Forța Dreptei, dar s-a întors la PNL, unde încearcă să crească organizația racolând primari de la PSD.

”Domnule primar, nu puteam să aleg o echipă mai potrivită...”.

Două dintre primării au semnat contracte cu YDAIL după ce-au trecut în tabăra lui Iordache.

Primăria Prigoria a încheiat un contract de un milion de euro pentru refacerea unui drum.

”Lucian Goață, primarul comunei Prigoria: După câte știți, licitațiile publice se pot câștiga de oricine care are cea mai bună ofertă. Calitate, preț.

Reporter: Într-o lume ideală.

Lucian Goață: Dar se poate verifica această achiziție”.

Aflat la primul mandat, primarul spune că n-a primit susținere de la PSD, sub sigla căruia a candidat.

Contracte de 87,5 milioane lei de la stat

”Reporter: Dar de la domnul Iordache ați primit vreo susținere după aceea?

Lucian Goață: Da, da.

Reporter: Ce susținere?

Lucian Goață: S-au obținut niște bani pentru drumuri prin hotărârile de guvern.

Reporter: Puteți să-mi spuneți și suma?

Lucian Goață: Nu e o sumă foarte mare, șapte miliarde de lei vechi.

Reporter: Deci ați primit de la guvern bani pentru drumuri?

Lucian Goață: Da”.

A doua oprire o facem în comuna Urdari. Și aici, YDAIL a câștigat un contract pentru modernizarea unui drum, în valoare de 780.000 de euro.

”Mihai Calotă, primarul comunei Urdari: PSD mi-a dat zero și ei mi-au dat? Pierdeam 10 milioane de euro, nu mai vedeam eu gaze.

Reporter: Dar ați ajutat și dvs firma copilului să ia un contract?

Mihai Calotă: Ce? Cu ce?

Reporter: Cu YDAIL.

Mihai Calotă: Dacă oamenii își înscriu firmele, eu pot să-i gonesc? Nu”.

Nu-i gonește, dimpotrivă. Îi cheamă să le dea și lucrări prin atribuire directă în valoare de 1,3 milioane lei în ultimii ani. Iordache nu ratează nicio ocazie să se posteze în preajma miniștrilor PNL la care are acces din postura de senator.

În ultimii trei ani, firma copilului său a câștigat lucrări finanțate prin programul ”Anghel Saligny” în valoare de 87.503.000 lei, adică 17,5 milioane de euro.

”Reporter: Cum au ajuns acei primari la dumneavoastră să bată la ușă?

Senator Ion Iordache: Și-au dorit să facă parte din echipa PNL Gorj și sunt în echipa PNL Gorj.

Reporter: Dar de de ce și-au dorit asta?

Senator Ion Iordache: Întrebați-i pe ei”.

”Controlează pe toată lumea, totul trece prin mâna lui”

Într-un final am aflat și de ce: pentru că erau nemulțumiți că nu primeau finanțări sau nu erau susținuți la partid.

”- Dumneavoastră ați reușit performanța de a trimite niște bani la Prigoria și de a obține...

- Nu trimit bani și nu știu de ce faceți astfel de afirmații”.

”- Nu știți de banii care au fost trimis la Prigoria prin hotărârile de guvern? După ce a trecut primarul sau după ce a bătut la ușa dumneavoastră și l-ați pus la treabă?

- Nu știu.

- Bun, atunci de finanțarea pe care Comuna Urdari a primit-o pentru gaze, știți?

- Știu că au fost finanțate, în jur de 30-35 de proiecte din județul Gorj de gaze și printre care, da, știu că se află și Comuna Urdari”.

Primarul din Urdari a fost primul reținut în dosarul lotul YDAIL. Acuzat că a luat 30.000 de lei șpagă pentru lucrarea privind refacerea unei școli care a costat 350.000 de lei.

Încă 20.000 de lei erau trecuți în agenda administratorului YDAIL pentru protocol, care ar fi ajuns la primarul Calotă pentru un drum construit de două ori.

”Reporter: Cum lucrează domnul Iordache? Bine?

Mihai Calotă, primarul comunei Urdari: Nu are egal în județ. Nu. Drumul județean și ce a făcut... Nu pot să zici că nu... Nu-l lucrează dânsul. Firma dânsului. Al dânsului. Că are angajații.

Reporter: Copilul a venit vreodată?

Mihai Calotă: Cine?

Reporter: Copilul lui.

Mihai Calotă: Nu l-am văzut pe aici, pe cuvântul meu”.

”Ion Dumitrașcu, fostul primar al orașului Turceni: Dar el acum nu mai face afaceri, nu? Ha, ce glumă bună! Asta să spună, că e greu, că nu face afaceri. Păi, el controlează zilnic la firmă, are casa care e a lui YDAIL, nu face afaceri. Controlează pe toată lumea, totul trece prin mâna lui”.

Senator Ion Iordache: ”Dacă el așa zice, eu n-am ce să comentez la asta”.

I-am solicitat un interviul fiului senatorului, Dragoș Iordache, dar a ales să ne răspundă în scris că dosarele penale au fost instrumentate de același procuror și că persoanele au fost achitate, fară să precizeze că procurorii au rămas fără probe după eliminarea înregistrărilor. Susține că tatăl său nu folosește bunurile companiei.

O altă primărie la care firma YDAIL e abonată e cea din Turceni, pe care a condus-o și pe care a preluat-o pentru un mandat și jumătate cumnata lui, care a demisionat anul trecut. În locul ei a ajuns primar interimar un consilier, fost inginer la YDAIL.

Cât timp l-am așteptat, în primărie a intrat șoferița unei mașini care e des parcată la firma YDAIL. Poate de aceea n-a vrut primarul să ne primească.

”Astea sunt bârfe, nu am eu ce să comentez”

Îl întrebăm despre contractele prin atribuire directă către YADIL și GREENADEL în valoare de 1,7 milioane lei. La licitație, familia Iordache a primit contracte în valoare de 140 de milioane de lei, adică 28 de milioane de euro.

”Reporter: Ați fost inginer la YDAIL.

Petrică Cioc, primarul orașului Turceni: Da, eu am fost inginer la YDAIL.

Reporter: Și credeți că e un conflict de interese în faptul că YDAIL câștigă din contractele cu primăria pe care o conduceți acum?

Petrică Cioc, primarul orașului Turceni: Eu nu cred pe treaba asta. Nu este un conflict de interese. De ce credeți că e un conflict de interese?

Reporter: Păi, nu mai sunteți apropiați?

Petrică Cioc, primarul orașului Turceni: Nu sunt apropiat de ei. De ce?

Reporter: Nu ați lucrat acolo?

Petrică Cioc, primarul orașului Turceni: Am lucrat. Eu am fost inginer, șef de lucrări acolo”.

Ion Dumitrașcu, fostul primar al orașului Turceni: ”Deci nimeni nu mișcă în Turceni fără să-i dea el. Firma aia răspunde că are ea, dar trebuie să cotizeze la nașul. Totul e o încrengătură, deoarece ele sunt puii lui. Cum mișcă din front, cum e lichidată, ăsta nu glumește. Nu știu, nu glumește, e foarte dur și nu are empatie, nu are nimic”.

”Reporter: Ați simțit să controlați aceste licitații?

Senator Ion Iordache: Astea sunt bârfe, nu am eu ce să comentez.

Reporter: Mașina e a dvs ?

Senator Ion Iordache: Închiriată”.

La plecare, Iordache ne atrage atenția că suntem pe domeniu privat și ne cere să nu filmăm în curtea unde avea parcata mașina de lux cu numerele firmei YDAIL.

După câteva minute, apare un tânăr care e chiar fiul său, patronul YDAIL și proaspăt proprietar al unei televiziuni private.

Numele lui Ion Iordache apare într-un raport întocmit de Platforma Regională de Parteneriat Public-Privat pentru Bună Guvernare, care vorbește despre riscurile de corupție în achizițiile publice locale în Europa de Est.

Experții scriu despre contractul de 42 de milioane de euro al firmei YDAIL transferată fiului și spun că există îngrijorări cu privire la potențiale acte de corupție sau conflicte de interese. Iordache susține însă că a cerut ANI să-i verifice averea.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , , , Dată publicare: 25-02-2024 18:58