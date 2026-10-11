România, te iubesc! Emisiunea integrală din 11 octombrie 2026
Sursa: StirilePROTV
Etichete: Romania te iubesc, femicid,
Sursa: StirilePROTV
Etichete: Romania te iubesc, femicid,
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 4 octombrie 2026
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 27 septembrie 2026
Fiecare viață luată unei femei este un eșec răsunător al societății, al legii, al sistemului. Violența împotriva femeilor continuă, răspunsurile vin mereu târziu, iar autoritățile au mare parte din vină. Iubirea ar trebui să protejeze, nu să rănească.
După săptămâni neobișnuit de calde toamna devine rece și ploioasă, anunță meteorologii.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că Rusia şi Ucraina au convenit să înceteze atacurile împotriva infrastructurilor energetice, informează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.