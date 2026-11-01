Stubb a spus că i-a transmis lui Putin două mesaje din partea lui Zelenski. Primul se referea la disponibilitatea președintelui ucrainean de a purta discuții directe cu liderul rus, în special pe teme legate de teritoriu și securitate. Al doilea prezenta propunerile Kievului pentru detensionarea situației: posibile încetări ale focului care să vizeze infrastructura energetică, securitatea alimentară, schimburile de prizonieri de război și infrastructura în sens mai larg, potrivit Ukrainska Pravda.

Președintele finlandez a adăugat că el și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, au avut ocazia să-l întrebe pe Putin și despre pregătirile Rusiei pentru discuțiile trilaterale de la Abu Dhabi. Stubb a spus că apelul a fost util deoarece le-a oferit posibilitatea de a afla cum intenționează Putin să abordeze negocierile.

Întrebat dacă discuția telefonică cu Putin a apropiat pacea, președintele Finlandei a răspuns că a fost mai degrabă un pas pentru consolidarea încrederii. Stubb a adăugat că nu au făcut niciun pas înapoi, dar că primul apel a avut în principal rolul de a construi încredere.

Președintele finlandez a fost întrebat și care vor fi următorii pași pentru reluarea contactelor și a relațiilor cu Rusia după această convorbire. Stubb a spus că nu este nevoie de grabă și că lucrurile trebuie făcute treptat. El a adăugat că relațiile dintre Finlanda și Rusia, de exemplu, vor fi complet diferite față de cele din trecut.

Stubb a mai spus că Finlanda și Norvegia i-au transmis lui Putin că se opun activităților flotei-fantomă a Rusiei în Marea Baltică.

Putin le-a ținut liderilor Finlandei și Norvegiei o „lecție de istorie” de 90 de minute

În timpul unei convorbiri telefonice cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, liderul rus Vladimir Putin a petrecut aproape întreaga discuție vorbind despre „cauzele inițiale ale conflictului” cu Ucraina, în loc să abordeze modalitățile de încheiere a războiului, a relatat Financial Times.

„Vladimir Putin și-a folosit cea mai mare parte a convorbirii cu liderii Finlandei și Norvegiei pentru a le ține acestora o lecție despre istoria slavă medievală, subliniind dificultățile cu care se confruntă Europa în încercarea de a-și impune poziția în viitoarele negocieri de pace cu Rusia.”

Stubb a declarat presei finlandeze că discuția, care ar fi trebuit să dureze mai puțin de jumătate de oră, s-a prelungit până la 90 de minute.

Potrivit a trei surse familiarizate cu discuția, în loc să abordeze principalele probleme legate de încheierea războiului, Putin le-a ținut liderilor nordici un monolog îndelungat despre ceea ce Kremlinul numește „cauzele inițiale ale conflictului”.

În schimb, perspectiva unei încetări imediate a focului – principala cerere a Ucrainei pentru începerea procesului de pace – abia dacă a fost abordată, potrivit surselor citate de Financial Times.

O sursă a declarat că liderii nordici au decis să nu-l întrerupă pe Putin în timpul „digresiunilor sale istorice”, pentru a-și putea da seama cât de serios privește acesta dialogul cu Europa.