Meteorologii avertizează că mâine va fi și mai rău. Sudul țării este cel mai expus, iar dacă se vor acumula cantități foarte mari de apă, ar putea fi emis chiar un cod roșu de vreme rea.

Viteza, o manevră riscantă și șoseaua umedă au făcut ca un șofer, cetățean străin, să se răstoarne cu mașina într-o intersecție aglomerată din sectorul 2 al Capitalei. Bărbatul a reușit să iasă singur din autoturism și, potrivit Poliției Rutiere, nu băuse.

Copaci doborâți peste mașini în București

În paralel, în mai multe zone din București, vântul a frânt zeci de arbori care au căzut peste mașini. Unii copaci au fost smulși din rădăcină.

În cartierul Militari, de pildă, au blocat traficul.

Rafalele puternice au smuls inclusiv panouri publicitare, dar și țigle de pe acoperișuri. În cazul pietonilor, umbrelele s-au dovedit inutile.

Corespondent Știrile ProTV: De 11 zile, Bucureștiul pare că a uitat cum arată cerul senin. Deasupra avem doar un plafon gros de nori cenușii și plouă aproape fără oprire. Vântul suflă în rafale cu peste 50 km pe oră, de aceea și frigul resimțit este și mai puternic. De la 8, 9 grade cât indică termometrele la cel mult 3, 4 grade.

Cod galben și portocaliu de vreme rea

Este cod galben de vreme rea în București și în 10 județe din sudul țării, iar pentru Constanța a fost emis chiar un cod portocaliu de vreme rea. Acolo se pot strânge peste 90 de litri de apă pe metru pătrat.

Corespondent ȘtirileProTV: Ploile abundente și vântul puternic sunt urmările acestei zone ciclonice formate înaintea sistemului atmosferic principal: ciclonul Agneta, format în urmă cu o zi în Marea Mediterană și care deja afectează Peninsula Italică, unde e cod roșu de ploi. Ciclonul va ajunge în România în următoarele 24 de ore.

Potrivit experților, Agneta se încarcă permanent cu umezeală, ceea ce înseamnă că va putea aduce ploi și mai puternice. Marea necunoscută rămâne poziția exactă a centrului ciclonului. De traiectoria sa depinde și intensitatea fenomenelor. Meteorologii spun că ar putea ridica nivelul avertizărilor și în țara noastră până la cod roșu.