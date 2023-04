Despre Dumnezeu și Mănăstirea „Sihăstria Putnei” într-o ediție specială „România, te iubesc”, duminică seară, cu Alex Dima

Duminică seară, la emisiunea „România, te iubesc”, într-o ediție specială, pătrundem în acest spațiu numit de mulți „acasă”, un loc în care pelerinii își găsesc liniștea, au vreme pentru suflet și îl descoperă pe Dumnezeu cu ajutorul părinților care s-au retras departe de zgomotul lumii.

Pe Valea brăzdată de pârâul Ursoaia, în inima Bucovinei, toaca și dangătul clopotelor cheamă la rugăciune. Începe o nouă zi în Mănăstirea Sihăstria Putnei. Cu fețele încadrate de camilafcele negre, la lumina lumânărilor și învăluiți de fumul tămâiei, călugării se roagă pentru sufletele lor și pentru oamenii din lume care ajung aici atrași ca de un magnet.

Freamătul zgomotos al lumii e departe de acest loc.

Părintețe Nectarie, starețul Mănăstirii Sihăstria Putnei: „Îi învăț pe părinți să nu îi judece pe oameni. Să îi luăm așa cum sunt ei. Era o vorbă a Sfântului Macarie. Iubește pe oameni așa cum sunt ei ca și Dumnezeu să te iubească așa cum ești tu. Așa acum ești. Și eu sunt păcătos și toți greșim. Important este să ne asumăm aceste greșeli, să le dăm înaintea lui Dumnezeu și să ne străduim să nu mai greșim”.

Părintețe Chiril: „O prăjitură paisie care e cu gem de prune și gris. Este de post, dar e foarte bună. Am nimerit bine. Așa îi întâmpinăm pe toți. Nu poți să stai la masă și să dicutăm ca la ghișeu. Da, ai venit. Ce vrei, da asta e rezolvarea, poftim rețeta și pleci. Fiind o discuție liberă, trebuie să îi oferi omului și un ambient. Să fie discuție liberă, o cafea, o apă, un suc, omul să se simtă bine primit”.

Părintele Hrisostom: „Tu cu tine cum zici. Ok, de aici pornesc și încep să cresc? Părinții ne arată calea gândului la moarte. Vedeți, Hristos a înviat are legătură și cu Vinerea Mare, cu momentul morții. Dar Domnul n-a venit să ne lase acolo. A venit să ne spună Hristos a înviat, hai cu mine că am de lucru”.

Călugării au atras fonduri europene și au construit case de oaspeți, cabinet psihologic, cămin pentru bătrâni. Cum e posibil, cum ajută comunitatea, cum sunt păstrate tradițiile și mai ales cum își găsesc oamenii liniștea în acest loc aflați într-o ediție specială, de suflet, „România, te iubesc!”.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 14-04-2023 19:32