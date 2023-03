Cum arată viața ucrainenilor la un an de la începerea războiului, duminică seară, la „România, te iubesc”

La un an de la invazia Rusiei în Ucraina, milioane de oameni își continuă viața în război. Ucrainenii merg la școală sau la serviciu în timp ce rușii îi bombardează și soldații mor luptând pe front.

Este realitatea Ucrainei care își redefinește normalitatea astfel încât să supravietuiască. Duminică, la emisiunea „România, te iubesc”, vedeți cum se trăiește în vreme de război la granițele noastre într-un reportaj semnat de Camelia Donțu și Cristian Corchiș.

La un an de la începerea războiului, în Kiev, un oraș cu aproape patru milioane de locuitori, oamenii par să ducă o viață normală: merg la plimbare sau la restaurant, magazinele sunt deschise, iar transportul public funcționează.

În ciuda aparenței normalități, totul se poate schimba într-o singură clipă. Kievul este atacat constant de ruși, iar rachetele încă omoară oameni și lasă orașul fără curent electric, apă și încălzire. Din cauza alertelor de raid aerian, în ultimul an, locuitorii au stat, în medie, o lună în subsoluri.

Duminică, la „România, te iubesc”, vă arătăm cum ucrainenii au învățat să trăiască în aceasta realitate în care, în timp ce unii merg la serviciu, alții luptă pe front. Împreună rezistă în fața invadatorilor care le distrug viețile și țara.

Am coborât în tranșee, alături de cei care, peste noapte, s-au transformat din profesori sau cofetari în soldați hotărâți să-și apere țara cu prețul vieții.

Comandant adjunct al unei unități militare: „Suntem mândri că am rezistat un an, în condiții foarte dificile. În general, este foarte dificil, dar toți suntem motivați, ne facem datoria. Din altă perspectiva, când stai să te gândeșți, acum, la un an de la începutul războiului, simțim multă durere, toți ucrainenii simțim durere pentru câți oamenii au murit, câți soldați și civili au murit, copii, femei. Câtă durere și suferință a venit în Ucraina”.

Pierderile din acest război sunt teribile. Sunt peste 65 de mii de suspiciuni de crime de război, iar peste șapte mii de civili au fost uciși în bombardamente. Oficiali occidentali estimează că Ucraina a pierdut peste o sută de mii de soldați în acest război brutal.

Duminică puteți vedea și lupta oamenilor pentru supraviețuire, într-o țară în care economia s-a redus cu 30 la sută în 2022, iar o treime din teritoriu este contaminat cu mine terestre.

Cum reușesc oamenii Ucrainei să meargă mai departe, într-un război care are loc la granițele noastre, vedeți, duminică, începând cu ora 18, la „România, te iubesc”.

Dată publicare: 18-03-2023 19:25