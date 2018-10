Cine se ocupă de cultura României. Kelemen Hunor, prins în timp ce semnează la o ședintă la care nu a fost. ”Păi ce să fac?”

Pro TV

Țara noastră i-a dat lumii pe Brâncuși, Enescu, Cioran și Eliade. Însă toți au fost nevoiți să obțină recunoașterea în străinătate.

Duminică, la "România, te iubesc" aflăm de ce Ungaria, Polonia și Cehia sunt incluse în topurile celor mai influente culturi din lume, iar țara noastră nu. Vom analiza câteva modele culturale de succes, dar vom vedea și cum înțeleg politicienii să promoveze valorile culturale.

Peştera Coliboaia. Adânc în subteran, într-o grotă, se află cele mai vechi picturi rupestre descoperite la noi. Au fost făcute în urmă cu 35.000 de ani, semn că triburile care populau atunci România erau în rândul culturilor avansate în Europa.

Citește și Școala: Absență nemotivată

Pro TV

Horia Roman Patapievici, fost președinte ICR: ”Cultura este absolut tot ce are de-a face cu modul de a fi prezent în lume şi în istorie al omului. Cultura este modul în care ne îmbrăcăm, modul în care mâncăm, modul în care facem curte, modul în care înjurăm. Cultura este absolut tot ce are de-a face cu modul de a fi prezent în lume şi în istorie al omului.”

Lucian Boia este unul dintre cei mai respectaţi istorici ai României.

Lucian Boia: ”E un lucru curios ce se întâmplă cu românii, cu trecutul românilor, e o istorie care începe târziu. La noi începe Evul Mediu când în Occident aproape începe renaşterea.”

Am pornit mai greu, dar am reuşit să dăm lumii nume ale căror lucrări au trecut graniţele şi testul timpului.

Lucian Boia: ”Societăţile avansează, se transformă în primul rând prin elitele lor. Dacă elitele sunt cam cum e elita politică românească, suportăm consecinţele.”

Pro TV

Mergem aşadar în căutarea elitelor, la Parlament. În Comisia de Cultură din Camera Deputaţilor se discută soarta colecţiei de timbre a României, evaluata la 700 de milioane de euro. Din comisie fac parte doi foşti miniştri ai Culturii, Gigel Știrbu şi Kelemen Hunor, ambii absenţi. Cel din urmă apare o oră mai târziu, după ce şedinţa s-a încheiat.

Paul Angelescu: ”Domnul deputat, de ce semnaţi?”

Kelemen Hunor: ”Păi acum am venit la şedinţă.”

Paul Angelescu: ”Păi s-a terminat şedinţa.”

Kelemen Hunor: ”Păi şi eu ce să fac dacă s-a terminat şedinţa?”

Paul Angelescu: ”Păi a început la 12.”

Kelemen Hunor: ”Păi da, am fost la grup şi acum am ajuns.”

Paul Angelescu: ”Păi şi semnaţi că aţi fost prezent?”

Kelemen Hunor: ”Bineînţeles!”

Paul Angelscu: ”Păi n-aţi fost!”

Kelemen Hunor: ”Păi acum am venit. Sunt prezent, ce să fac? Eu am venit la şedinţă, depinde de mine când se încheie şedinţa?”

Paul Angelescu: ”Nu, dar începe la 12.”

Kelemen Hunor: ”Începe la 12, am fost în Parlament, acum am ajuns aici, sunt şi alte activităţi. Dacă vreţi trageţi peste.”

Paul Angelescu: ”N-are legătură cu ce vreau eu.”

Duminică, dăm o fugă şi până la Constanța să vedem cum este reabilitată Cetatea Capidava. Lucrările au început în 2013, cu termen de finalizare 2015.

Calitatea lucrărilor se vede cu ochiul liber. Constructorul a folosit ciment, piatră de carieră şi a înfipt fier beton. O parte dintre fiare străpung inclusiv pietrele rămase de pe vremea romanilor.

Tot duminică, de la ora 18, la ”România, te iubesc”, intrăm în culisele festivalului de teatru de la Sibiu şi ale festivalului internaţional George Enescu, două dintre modelele culturale de succes ale României.

Mihai Constantinescu, director executiv Festivalul George Enescu: ”În 2015 am avut 7 din cele 10 orchestre ale lumii. Din punct de vedere al soliştilor, în 2017 de exemplu, am avut 9 din primii 10 pianişti , 9 din 10 violonişti.”

La "România, te iubesc" vedem şi cum a reuşit directorul teatrului din Sibiu să îşi construiască 3 noi săli de spectacole, fără ajutorul statului.

Apoi, aflăm povestea unui tânăr care a reuşit să strângă mii de oameni la serate de poezie.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer