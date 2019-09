Atitudine sfidătoare. Orașul unde primarii aprobă concesiuni cu dedicație pentru apropiați

"Județe la Stăpân" în Olt, PARTEA II-a. Bugetul localității e mic și a fost nevoie de impozite mărite pentru oameni, deși primăria are la îndemână resurse importante.

Asta se întâmplă de ani buni la Corabia, unde primarii au aprobat concesiuni cu dedicație pentru apropiați, care fac ei profit în locul municipalității.

Iar când îi întrebăm despre interesele private, aleșii evita răspunsuri... dar apoi vorbesc nonșalant despre subiect. O atitudine sfidătoare într-un oraș în care tronează mizeria și sărăcia.

A doua investiție cu cântec de la Corabia este un port turistic, care ar trebui să fie un magnet pentru vizitatori. O investiție tot pe fonduri europene, sub egida primăriei și a Consilului, care ar trebui să facă din Corabia o atracție turistică de proporții.

Mihaela Safta, localnic: "O investiție de 3,5 milioane de euro, care e folosit de 20 de persoane, adică nu mi se pare o chestie rentabilă. Investiție 3,5 milioane de euro, cum spuneam mai devreme. Dar în ce s-au investit 3,5 milioane? În acele pontoane, în amenajarea asta de pe aici, în țâțnitorile alea care nu au funcționat niciodată."

Când Dunărea scade, portul nici măcar nu poate fi folosit, bărcile nu pot intră și ieși din el. E mai degrabă un loc în care oamenii cu stare din zona își țin ambarcațiunile, și mai puțin un obiectiv turistic.

Despre proiect ne-a vorbit city-managerul orașului Corabia.

Albu Daniel, City manager: "Am avut în primăvară o conferință în legătură cu dezvoltarea turismului în oraș, au fost chiar și niște tur operatori din cei cu navele de croazieră, ne-au explicat ce fel de infrastructură ar trebui să avem, e foarte complicat.”

Rareș Năstase: Deci nu sunteți la standardul acela să îi primiți.

Albu Daniel, City manager: ”Nu, nu.”

Ați auzit bine. Abia după o viziune aprobată la nivel de județ, o licitație și o investiție de aproape 12 milioane de lei, bani europeni, autoritățile și-au dat seama proiectul nu e cum trebuie:

Albu Daniel, City manager Corabia: "Tot portul trebuie schimbat. Da, că să poată ancora o nava mare, să fie loc de parcare organizat acolo pentru multe autobuze, spații de relaxare pentru turiștii care vin, dar ar perturba toată activitatea economică cu silozurile. În zona aia ați văzut, cum spuneți și dvs, e problemă cu silozurile, e zonă industrială. Trebuie făcută infrastructură, să poată ancora un vas din acela mare."

Mihaeal Safta, localnic: "Din câte vedeți, locurile de acostare de aici sunt suficient de puține, o astfel de investiție trebuia gândită să fie folosită de cât mai multe persoane. Eu așa m-am gândit, că a fost făcut strict pentru persoanele care își permit să dețină un vas de agrement”.

Halucinant, gândirea vizionară pentru atragerea turiștilor nu a luat în calcul și accesul către portul turistic, printre silozuri și camioane de mare tonaj care ridică praful când dau în gropi.

Halucinant este și modul în care a fost construit portul turistic. Deși investiția cu bani europeni avea prinse și lucrări de protecție a malului, oamenii din vecinătate povestesc că s-ar fi recurs la un furtișag: pentru parapetul de lângă docuri constructorul ar fi luat, cu acceptul primăriei, toată piatră cubică cu care erau pavate două străzi istorice din oraș, străzi care acum sunt de pământ.

Localnic: ”Strada asta a fost asfaltată cu niște piatră cubică, de acum știu eu, o sută de ani. Și au venit și au decopertat, au luat piatră, de au făcut întăritura la malul de au făcut lacul ăla, cu șalupe cu fonduri europene. Au luat-o de aici. "

O situație de râsu-plânsu continuă și lângă portul turistic, în zona pe care edilii o numesc faleza Corabiei. E vorba de malul Dunării, în continuarea portului, un loc unde primăria a concesionat terenuri, tot pentru a dezvolta turism.

Pro TV

Mihaela Safta povestește că loturile au fost date cu dedicație. "Cel mai mult are domnul city manager, imediat lângă domnul Paraschiv, are o suprafață de 5000 m2 din care plătește o redevență de 1400, sper să nu mă înșel, 1400 de lei pe an și anul următor a mai concesionat încă 5000 m2 pentru care plătește o redevență de 2100 de lei pe an."

Întrebat despre concesiune, city managerul spune că totul e legal, cât timp nu el personal, ci o firmă a primit terenul:

Rareș Năstase: Aveți concesionat teren pe partea asta?

Albu Daniel, city manager: Da, da.

Rareș Năstase: Plaja e concesionată de dvs?

Albu Daniel, city manager: Plaja aia și … nu am concesionat-o eu.

Rareș Năstase: Păi așa mi-ați zis, că e dvs.

Albu Daniel, city manager: Nu eu, o firmă, e a firmei.

Rareș Năstase: A dvs?

Albu Daniel, city manager: Da, da.

Rareș Năstase: Păi tot a dvs e, dacă e a firmei.

Albu Daniel, city manager: Da, e concesionată, da.

Pro TV

Mihaela Safta, locuitor în Corabia: "Dar pentru aceste concesiuni, de fapt orașul a pierdut fonduri europene de 5 milioane de euro, asta e marea problema, pentru că în 2016 sau 2017 am fi putut să accesăm pe axa 5-1 sau 5-2, nu mai știu pe ce pol era, puteam să accesăm pentru turism, să amenajăm toate aceste suprafate de la port până la Sucidava".

Rareș Năstase: "Câți bani puteau fi luați?"

Mihaela Safta, locuitor în Corabia: "5 milioane de euro cu contribuția proprie de 2% adică 100.000 euro și puteam să amenajăm tot acest loc".

Corabia deține o a treia investiție făcută de pomană: o bursă de pește, altă măreață realizare a primăriei, care de asemenea, zace închisă.

Rareș Năstase: ”Sunt vitrine de depozitare, sunt mese, sunt chiuvete trase, ar fi trebuit să funcționeze. Și mai și scrie pește viu, pește proaspăt. Ce pește proaspăt, dacă ea zace închisă. Trist. Ia uite, au și programul pe ușa. Până la ora 16.00. Suntem chiar în timpul programului. Și ar trebui să fie deschisă. De luni până joi, 8-16. S-o fi terminat peștele!"

Pro TV

Cel care lasă să se înțeleagă că bursă ar fi totuși funcțională este Andrei Traian, administratorul pieței orașului, de care aparține bursa de peste. E om de încredere al primarului și, când vede că suntem insistenți, se retrage grăbit.

La Corabia, oamenii sunt supărați pentru că în această vară li s-au mărit impozitele.

Paradoxal e că, deși impun locuitorilor taxe mai mari, edillii au avut o resursă din care să facă bani frumoși, pentru bugetul orașului.

Se numește cariera Ilinca, o carieră de piatră de lângă localitate, care a aparținut până în 2012 primăriei. A fost însă concesionată unui investitor local, și conform contractului, municipalitatea a cedat 12 hectare. Investitorul ar fi trebuit să amenajeze în zonă un iaz piscicol, dar și un perimetru verde pentru municipalitate. Și, în timp ce primăriei îi revine anual doar o redevență modică, la fața locului găsim o afacere profitabilă. O balastieră de la care se aprovizionează diverși constructori, din județ.

Cariera Ilinca are și un site, cu oferta aferentă privind materialele de construcțîi aflate la vânzare.

La fața locului, însă, în 2019, avem o afacere bănoasă, o carieră de piatră din care o firmă scoate profit frumos de pe urma balastului vândut către firmele care construiesc în județ.

Iată cum, sub paravanul unor activități de interes public- iaz piscicol și zona de agreement - se exploatează resursele minerale ale orașului. Tot orașul Corabia știe de fapt că cedarea carierei Ilinca este o afacere de familie, în sensul că investitorul este chiar nașul fiului primarului.

Șahiștii din fața primăriei se amuză despre subiect: ”Cedarea carierei Ilinca. Da, unde am pus noi pomi. Dânsul e de la PDSR și de aia a plecat. E un informator, domnule. Păi haideți să vină și dânsul. Aștept pe cineva. Domne, așteaptă pe cineva. Domne, îl vede primarul la televizor și îi ia pensia. A, sunt probleme.”

Am cerut să discutăm cu primarul de la Corabia. Ne-a anunțat că e foarte ocupat, nu poate face declarații. L-a băgat la înaintare pe purtătorul de cuvânt.

Dan Oltean, purtător de cuvand primăria Corabia: "Am vorbit, nu poate să vă primească, o să vă dau eu relațiile pe care le doriți."

Omul primăriei spune că investitorul își va respecta obligațiile contractuale. Nelămuriți de ezitările purtătorului de cuvânt, l-am așteptat pe edil, dimineață la prima oră:

Rareș Năstase: ”Bună ziua, domnul primar, de ce nu ne primiți și pe noi la o discuție? De la Protv sunt, Rareș Năstase.”

Emil Moț, primar Slatina: ”Ia uite ce mă pandiți.”

Rareș Năstase: ”Am fost la dvs… Păi vă pandim, normal, că altfel nu avem cum să va găsim."

Pro TV

Edilul are o justificare pentru concesionarul de la carieră.

Și vicele, cumnat al deputatului Stănescu, consideră că această concesiune a fost cea mai bună soluție.

Gigi Vlad, viceprimar Corabia: "Se exploatează balast de acolo. E treaba societății care exploatează.”

Rareș Năstase: Sunteți în relație de nas-fin?

Iulică Oane, primar Corabia: ”El este nasul la băiatul meu.”

Rareș Năstase: Și nu e o problemă?

Iulică Oane, primar Corabia: ”Nu are nicio legătură, nu aveam niciun grad de rudenie cu persoana care a câștigat licitația. Ne asumăm, nu contează cinea reclamă, important este să nu încălcăm nicio lege.”

Și dacă tot e atent la acest aspect, l-am întrebat cât de legală e groapă de gunoi a orașului.

Iulică Oane, primar Corabia: ”Nu, acolo a fost o suprafață provizorie, până am început să dăm drumul la operatorul regional, cu rampă de transfer, dar operatorul regional, faptul că i-a reziliat contractul după cum știți probabil, urmează să mai funcționăm câteva luni. "

Sandu Diaconu e pensionar, dar a lucrat mulți ani în sistemul bugetar, la direcția de asistență socială. Omul știe și cum se câștigă alegerile, în județul a cărui culoare politică e de 30 de ani, roșie: "Nu ești în PSD, nu mănânci o pâine! Scurt. Nu că scurt, garantat va zic! Deci nu mănânci o pâine dacă nu ești cu ei, dacă nu ești cu ei, Pa! La alegeri? Eu spre exemplu am o mamă, de 92 de ani și reprezentantul pe zonă al PSD o ia în mașină și o duce în pătură ca să voteze! Culmea, că mi-e și fin, că îndrăznește, că vine la nașu. Repet, nu mănânci o bucată de pâine dacă nu ești acolo!"

Omul vorbește și cum, după fiecare tur al alegerilor, era controlat luni dimineață, de către șefii din biroul unde lucra, dacă a fost sau nu la vot.

”Ultimii 9 ani am lucrat la Protecția Copilului. Te verifica, buletinul, stătea, bine nu știa ce ai votat, dar stătea să vădă dacă ai fost sau nu ai fost și odată nu a văzut că am fost, m-a chemat la raport, unde ai fost, de ce nu ai fost. "

Marius Oprescu, președinte CJ Olt: "Văd că toate întrebările dvs. sunt tendențioase…"

Localnic Corabia: 'Eu sunt de 20 de ani aici și mă doare sufletul când văd cum a ajuns orașul."

Pro TV

E drept că în comunele și orașele din Olt pare că oamenii se mulțumesc cu puținul cu care i-au obișnuit cei care îi conduc, nu înțeleg cu ar trebui să fie normalitatea, în 2019, și devin o masă electorală ușor de manipulat, la fiecare tur de scrutin.

Iată reacția unui bărbat de la Vișina despre faptul că nu are canalizare la drum.

Localnic: "La 11 august ce au rezolvat? I-au bătut cu bastoanele și au plecat acasă.”

Rareș Năstase: Și dacă vă organizați, dacă vă uniți?

Localnic: ”Ce să ne unim, dacă ne unim 4, doi fură și ceilalți doi rămân cu degetul în gură. Așa mai bine nu ne unim deloc."

Sandu Diaconu, localnic: "Am făcut o campanie în care v-am arătat cum renasc comune cu bani europeni, cum apar proiectele. De ce credeți că la Corabia nu se poate? Am văzut primari care nu mai au ce face cu banii și asfaltează câte 35 de drumuri agricole și adună și alți 5 primari să îi școlească. Așa, de ce în Olt nu se poate? Nu se poate pentru că aici e…ca alde Stănescu, sunt mari mahări și pe lângă ei au avut puterea de convingere să îi racoleze pe cei care a trebuit."