"Județe la Stăpân" în Olt, PARTEA I. Ajungem în miezul Olteniei și facem radiografia unui alt județ al României din care se pleacă masiv, cu tot potențialul: ieșire la Dunăre, terenuri agricole bogate.

Ce-l recomandă în schimb? Un municipiu, Slatina, în care îți distrugi mașina; Corabia, oraș-port cu coloși industriali puși demult pe butuci; Caracalul, care se remarcă prin industria demult apusă, și mai nou printr-o tragedie care a zguduit România și care a arătat cât de incompetente sunt autoritățile când trebuie să salveze vieți.

Oltul e județul în care nepotismul și interesele de partid și de gașcă au construit o caracatiță care îmbină conducători incompetenți, fraudă, risipă și corupție.

Ieșire la Dunăre, suprafețe fertile pe zeci de mii de hectare și un important drum european ce leagă vestul României de capitală.

Sunt atuurile județului Olt, un tărâm cu un potențial uriaș, depășit doar de interesele, lipsa de viziune și de investiți din partea celor care conduc de 3 decenii aceste locuri. Oltul avea industrie, dar a fost pusă pe butuci.

Oltul l-a dat pe Nicolae Ceaușescu, ctitor printre ctitori, ”cel mai iubit fiul al poporului”, cel care din simplu cizmar a ajuns conducătorul suprem al României Socialiste. Același județ are astăzi, în politică, urmași de soi, politicieni obișnuiți să își vrăjească electoratul cu multe promisiuni și mai puține realizări.

„Nașul cu finul"

La două ore de mers cu mașina de București, Oltul dezvoltă de 30 de ani doar interese de familie, nepotism și o baroniadă locală ale cărei ramificații au depășit granițele județului, ajungând până structurile de conducere ale României. La Olt se fac averi frumoase, într-un păienjeniș ce generează incompetența, management defectuos, dar și corupție. Localnicii sunt doar o masă de manipulare la fiecare scrutin și asista pasiv la sinecuri și clanuri propulsate până în vârful țării.

Pro TV

Corabia, lângă Dunăre, este orașul cu cele mai multe invesitii făcute doar ca să dea bine pe hârtie. E vorba despre 3 obiective cu care autoritățile se laudă, deși sunt nefuncționale: prima e o bursă de cereale, ctitorie sub apanajul Consiliului Județean, dar care nu a funcționat nici măcar o zi, de la deschidere.

Mihaela Safta este profesoară la Corabia și un cetățean implicat să sesizeze neregulile din oraș. Participă la toate ședințele de Consiliu și postează pe internet toate derapajele autoritățillor locale.

Mihaela Safta, localnic: "Este într-adevăr nefuncțională Bursa de cereale, au construit-o și gata! După care au închis-o! Să fie pe hârtie? Da, probabil, nu știu, să consume niște bani, pentru o firmă care să o construiască, bursa asta măcar arată frumos clădirea. Totuși, a costat un milion de euro, peste un milion de euro. Da, a fost închisă tot timpul, nu a funcționat niciodată".

Pentru mărețul obiectiv am mers la Consiliul Județean, să stăm de vorba cu președintele. După două amânări și tot atâtea eschive, ne-a promis că ne va oferi explicații la o dată ulterioară, pentru că are multă activitate pe teren și timp câteva zile nu poate fi prezent la birou. Doar că, în aceeași zi a discuției telefonice, am aflat că are o întrunire, în calitate de lider de partid, cu primarii PSD din județ, dar culmea, nu la partid, ci chiar la Consiliu. Când a aflat că venim, oamenii săi au încuiat ușa, să nu cumva să avem acces.

Într-un final, șeful de la Olt a acceptat un dialog. Președintele Marius Oprescu, susține, culmea, că bursa de cereale funcționează!

”În ceea ce privește bursa de cereale, ea e denumită generic bursă de cereale, am înființat împreună cu bursa română de mărfuri cu primăria Corabia și Consiliul Județean am înființat o firmă care administrează un ring al bursei române de mărfuri.”

Pro TV

Primarul pare să nu fi văzut că emisiunea România Te Iubesc a mai trecut pe la bursă cu ocazia altor reportaje și de fiecare dată nu funcționa.

Rareș Năstase: "Bursa de cereale înțeleg că nu s-a tranzacționat nici măcar un leu pe acolo.”

Marius Oprescu, președinte CJ Olt: "Bursa se tranzacționează prin intermediul ei? Nu știu la ce oră ați fost dvs., vă spun că funcționează. Bun, am înțeles, alt subiect mai aveți?"

La câteva zile după aceste declarații… bursa avea porțile deschise. În clădire însă… uși închise.

La ultimul etaj…un birou e deschis. Oamenii susțîn că sunt angajații unei firme care a închiriat o singură încăpere, care nu are nimic de a face cu bursa de cereale.

Tot în clădire au sediul și două GAL-uri, Grupuri de Acțiune Locală, asociații care includ mai multe primării, dar și firme private, înființate ca să atragă fonduri pentru a dezvolta zona. La inaugurare, bursă avea și un laborator de analize.

Mihaela Safta, localnic: ”Probabil e și parte de fiscalitate, nu? Adică dacă s-ar fi tranzacționat pe aici probabil toate documentele se vedeau, erau fiscalizate și … Oricum, să o ai aici, în fața atâtor silozuri, și să nu funcționeze, e cumva râsu-plânsu. E aici în fața lor! Se vede că nu funcționează, nu știu să va spun altceva. E construite de mulți ani, banii s-au alocat s-au mâncat, e ca alte investiții făcute în orașul Corabia, făcute ca să dea bine pe hârtie. "

Celălalt GAL cu sediul în bursă este și cel mai mare din Olt, se numește Ecoleg Olt Dunăre, fiind constituit prin asocierea a 24 de primarii de comună dar și primăria orașului Corabia, plus 70 de mici fermieri din zonă. În lista membrilor se găsește și tatăl fraților politicieni de Olt, Paul și Alexandru Stănescu.

Pro TV

Constantin Stănescu e fostul primar al comunei Vișina, aflată la doi pași de Corabia, unde se află fieful familiei Stănescu, aici având locuința și afacerea din domeniul agriculturii.

Președinte al GAL-ului este actualul primar de la Vișina, și considerat mâna dreaptă a familiei Stănescu. De altfel, toate investițiile cu fonduri europene care se fac în zonă sunt controlate de acest grup local, pentru că se derulează prin intermediul său. Adică micii fermieri și cei care doresc să își amenajeze o pensiune sau orice alt proiect cu bani de la Uniune, trebuie să depună dosarele la acest Gal, care va gestiona apoi finanțarea.

Gelu Marița, primar al comunei Vișina: "Dar toată lumea știe că nu funcționează bursa de cereale."

Primarul vorbește cu nonșalanță: ”Cerealistii, majoritatea care tranzacționează cereale știu cum tranzacționează. Pe lângă bursă. Toată lumea pe lângă bursă, de ce? Nici noi nu știm!(…) Păcat, mă gândesc că era o investiție ce putea să ajute. Drept este… Și nu-i păcat? Mare păcat!"

În privința GAL-ului pe care îl conduce, primarul din Vișina e la fel de sincer, susține că nici nu sunt suficienți bani europeni pentru a ridica sudul județului, dar nici primarii parteneri nu s-au inghestuit cu multe proiecte.

Gelu Marița, primar al comunei Vișina: ”Sunt proiecte mici, de 60.000 de euro, cu proiectare și studiu de fezabilitate, nicio firmă nu se bagă la un proiect așa. Proiecte mici, noi la Vișina avem modernizarea unui parc.”

Rareș Năstase: Un parc?

Gelu Marița: ”Un parc."

Proiectul e încă în implementare. Și nu se face primăvară cu un parc, cât timp jumătate din comună nu are canalizare și asfaltul lipsește de pe multe străzi și ulițe.

Localnic: "A făcut doar partea aia de comună. De la mașina aia încolo.”

Canalizarea a fost introdusă în mandatul trecut de fostul primar, tatăl lui Paul Stănescu. Ca prin noroc, rețeaua trece pe sub ulițele neasfaltate unde locuiește atât el, cât și fii săi, precum și edilul de acum, Gelu Marița.

Localnic: "Nu ne convine, dar ce să facem, cui să ne plângem?"

Pro TV

Fostul vicepremier și actualul senator Paul Stănescu locuiește gard în gard cu tatăl său, iar fratele, deputatul Alexandru Stănescu, deține o proprietate în apropiere. În zonă mai locuiesc și alte rude.

"Villy Stănescu, sunt văr bun cu Paul. Am copilărit, am făcut liceul cu el, am stat în gazdă cu el, un om curajos, un om muncitor.”

Am vrut să vorbim cu tatăl celor doi frați. Ieșise la poartă, dar a intrat înapoi, la vederea camerei de filmare. La poartă a preferat să vorbească soția.

"Nu e nevoie să mai vorbiți cu el că primarul e acilea și știe cum s-a făcut tot, vorbiți cu dânsul și vă lămurește."

Localnic: ”N-a făcut nici canalizarea, nu a făcut nici piste, nu a făcut nimic!"

Vărul fraților Stănescu încearcă să ia apărarea familiei din care face și el parte.

Villy Stănescu, vărul lui Paul Stănescu: "Să știți că s-au făcut tot în puterea pe care o avem. Păi și nu ai putere ca ministru la dezvoltare, ca vicepremier? Vedeți dvs, nu știți care e chestia…”

Cuscra lui Paul Stănescu este inspector general-adjunct la Inspectoratul Școlar Olt, ocupând acest loc prin numire, fără examen luat. A susținut unul, în 2017, dar l-a picat. În același an, ministerul Educației a emis un ordin care prevedea că poți ocupă aceste funcții și fără examen.

Iar lista rudelor fraților Stănescu, prin diverse instituții ale statului, pe plan local sau național, e mai consistentă. Imediat ce a ajuns senator, în 2016 și a plecat la București, din funcția de președinte de Consiliu Județean, soția sa a ocupat un loc călduț, de consilier la Ministerul Educației, după ce s-a pensionat din învățământ, fiind anterior profesoară la școală din Vișina.

Villy Stănescu, vărul lui Paul Stănescu: "La nivel de județ e prea mult nepotism, sunt prea multe rude, prea mulți nepoți, copii.. Oriunde. Oriunde în țara asta. Domnule, eu nu mă implic, dar eu pot să zic, să mă pun contra neamului meu. Că e neamul meu. Păi nu, dar, sunt sincer și spun, totul de acum încolo făcut pe competență. Pe competență."

Fiica lui Paul Stănescu este consilier personal al președintelui ANCOM, Sorin Grindeanu, iar soțul ei, ginerele lui Paul Stănescu, este angajat la ASF, adică Autoritatea pentru Supraveghere Financiară, fiind fost consilier parlamentar și a lucrat anterior și la ministerul fondurilor europene.

Iar fratele sau, deputatul Alexandru Stănescu are cumnatul viceprimar la Corabia.

Pro TV

Un fost angajat din sistem, care a deținut funcții înalte la nivel de județ, vorbește doar cu identitatea protejată despre nepotismul care funcționează cu succes de ani de zile, pe plan județean: ”Băiatul fratelui, respectiv al deputatului Stănescu, Sandu Stănescu, a jucat fotbal la Vișina Nouă, în echipa de divizia C, actualmente consilier la ministerul Agriculturii. Mă întreb care sunt meritele acestor oameni, atâta timp cât avem copii extrem de buni, absolvenți."

Villy Stănescu: ”Dacă îi și selecționăm, sunt mai buni că alții.”

Rareș Năstase: Adică au fost pe merit?

Villy Stănescu: ”Eu zic că nu toți, acum nu aș fi absurd".

Fost angajat din sistem: "Atunci când vrei să dai anumite tunuri, să găsești oameni slabi și care să execute comenzile. Cineva trebuie să semneze, iar el să se ocupe de partea cealaltă. Lucrurile sunt simple!"

Tot deputatul Alexandru Stănescu are la Corabia un cumnat care este viceprimarul orașului. L-am găsit preocupat de valul de țânțari ce năpădise localitatea, dar are în atribuții și dezvoltarea orașului.

Rareș Năstase: Dacă tot sunteți rudă cu domnul Stănescu, de ce nu faceți la nivel de județ o strategie? Ce spuneți de comunele din jur? Nu poate fi făcut nimic?

Alexandru Stănescu: ”Eu am propus, eu știu, o să mai propun la cei mai mari, să zic așa, să facă o strategie națională cel puțin pe toată lungimea fluviului Dunărea, că dacă noi stropim și celelalte comune.”

Rareș Năstase: Păi vorbiți cu domnul Stănescu.

Alexandru Stănescu: ”Păi am vorbit și o să mai vorbim. Păi încearcă și ei să facă, strategiile astea nu se fac de pe o zi pe alta."

Fost angajat din sistem: "Să o luăm cu nepoții. Direcția județeană de Finanțe - condusă până de curând de un nepot al senatorului Stănescu, actualmente suspendat, trimis în judecată pentru returnări de TVA, combinații, firme .. Cam ce se întâmplă la toate instituțiile în Olt.”

Am mers la Paul Stănescu să îl întrebăm despre nepotul director al Direcției Sanitar Veterinară Olt, în condițiile în care familia Stănescu controlează afaceri din domeniul agricol.

Pro TV

Rareș Năstase: Nepotul dvs, înțeleg că e director la DSV.”

Paul Stănescu: ”Asta e chestie de ... nu mă întrebați pe mine.”

Rareș Năstase: ”Păi pe dvs. vă întreb, nu e nepotul dvs.?”

Paul Stănescu: ”Deja ați intrat la chestiuni..."

O mare familie a acaparat instituții importante, dar în Olt oamenii se feresc să discute oficial subiectul.

Fost angajat din sistem: "Se discută în anumite cercuri, ei sunt foarte răzbunători, în momentul în care încerci să .. Ăsta e un alt subiect interesant, cum sunt loviți oamenii care îi deranjează. Imediat instituțiile statului sar grămadă și executarea! Controale."

Sub protecția anonimatului, fostul angajat la vârf, de la Olt, vorbește și de imixtiuni ale politicului și în poliție, care au dus la ocuparea de funcții pe nemerit: "E un subiect mai sensibil dacă vorbim de poliție. Punctul meu de vedere, nu s-a dorit să fie promovați ofițerii adevărați, ofițerii cu academie de poliție, ofițerii de carieră, au fost puși oameni care să execute comenzile. Și să mergeți să luați date, să vedeți cât au stat interimari. Ba cel care era adjunct ... unul este omul deputatului Ciocan, iar ceilalți, în funcție de cum au executat comenzile și s-au rotit, la comandă, ba unul adjunct, ba celălalt inspector plin."

În urma tragediei de la Caracal au fost demiși și șeful IPJ Olt și adjuncții săi. Comisarul șef Cristian Voiculescu, care conducea Inspectoratul de Poliție Județean Olt, a fost numit în funcție, „prin împuternicire", în martie acest an, la doar 5 luni după ce picase, deși era singurul candidat, concursul pentru ocuparea aceluiași post.

Tot în 14 iunie acest an a fost numit ca adjunct și Ionuț Sârbu, fiind și el "împuternicit" să ocupe respectiva funcție, pentru 6 luni. A mai fost șef plin, în 2018, înainte de Voiculescu, cei doi făcând practic o rocadă. Ionuț Sârbu este fiul lui Vergil Sârbu, primarul comunei Rotunda, acolo unde este fieful afacerilor fraților Ciocan.

Lângă Rotunda se găsește afacerea din domeniul agricol a lui Cornel Ciocan, fratele deputatului PSD, Dan Ciocan, dar și o balastieră și o firma de construcții cu multe lucrări de asfaltare și utilități în portofoliu prin sudul județului.

Atât deputatul Ciocan cât și primarul de la Rotunda au lucrat în miliție, în epoca Ceaușescu, ba chiar Vergil Sârbu a fost șeful la Ordine Publică pe tot județul, iar astăzi sunt colegi de partid. Primarul susține că fiul sau nu avut nicio proptea politică sau de alt fel în ascensiunea de la IPJ Olt.

Rareș Năstase: "A apărut această discuție, că fiul dvs. este pe funcție pentru că dvs l-ați fi susținut și familia Ciocan.

Vergil Sârbu, primar comuna Rotunda: ”Nu am susținut eu pe fiu-miu, nu l-a susținut nici, tot din punct de vedere profesional e un bun jurist la nivelul inspectorarului și nu l-am susținut eu și nici nu i-aș permite dacă nu ar ști cât de cât muncă de poliție.”

Fost angajat din sistem: "Îmi întorci favorul, îmi dai votul, eu trebuie să mă păstrez acolo, în funcție, vă asigur pe toți, nu se întâmplă nimic, vă asigur protecție!"

Rareș Năstase: "Ați avut vreo influență la numire lor?

Dan Ciocan, deputat: ”Întrebați-i pe dânșii, ei știu mai bine!"

Rareș Năstase: "Dar pe dvs. v-a susținut politic familia Ciocan, mă gândesc că sunteți din același partid.”

Vergil Sârbu, primar comuna Rotunda: ”Nu.”

Rareș Năstase: "Nu sunteți din același partid?”

Vergil Sârbu, primar comuna Rotunda: ”Suntem, dar nu m-a susținut, practic colaborăm."

În timp ce primarul face această afirmație, în vitrina din biroul sau, plină cu diplome, stă la loc de cinste o fotografie din campania electorală, în care apare alături de Dan Ciocan. Și același edil ne arată că prin comuna să, chiar pe drumul ce trece prin fața primăriei, a câștigat licitația și bagă canalizare una din firmele controlate de fratele deputatului Ciocan. La fața locului intră în dialog șeful echipei de muncitori.

Pro TV

De la el și echipa sa aflăm că aceeași firma din fieful fraților Ciocan a executat multe lucrări de apă-canal și asfaltări în județul Olt, fiind de ani buni abonată la aceste șantiere, printre realizări aflându-se și canalizarea de la comună Vișina, pe vremea când primar era tatăl lui Paul Stănescu.

A fost însă timp de multe alte proiecte dubioase prin țară, unde DNA-ul a intrat pe fir după ce opinia publică a aflat de o mega afacere cu bani publici, derulată prin Ministerul Dezvoltării, în vremea cât era condus de Paul Stănescu. E vorba de investiții prin programul PNDL, derulat de guvern, prin care o singură firmă, al cărei acționar era un preot din Tulcea, și care, culmea, deținea și funcția de secretar de stat, la dezvoltare, în cabinetul lui Paul Stănescu, a câștigat zeci de contracte cu diverse primarii din țară.

Procurorii anticorupție s-au sesizat în urma unor informații apărute în presă și cercetează în prezent modul în care au fost atribuite lucrările respective. I-am cerut un punct de vedere lui Paul Stănescu:

Paul Stănescu, fost ministru al Dezvoltării și fost vicepremier: "Sunt organe de anchetă, să facă anchetă dacă sunt prețuri umflate, să facă anchetă, să facă orice. Eu știu că a fost o licitație, habar nu am nici când a avut loc, nici măcar cine a participat.”

Tot din vremea când era președinte peste județ, Consiliul Județean Olt a accesat 4,4 milioane de euro, fonduri europene, pentru implementarea unui sistem de gestionare a situațiilor de urgență, la ISU Olt. Se întâmpla în 2011 și cei mai mulți bani din această sumă au mers către o firma controlată de Sebastian Ghiță, care ar fi livrat servere la prețuri mult mai mari decât cele de pe piață. Și această achiziție a intrat în vizorul DNA târziu, în 2016, după plecarea lui de la Consiliul Județean.

Rareș Năstase: Erați președinte de consiliu.

Paul Stănescu, fost ministru al Dezvoltării și fost vicepremier: ”Păi dar nu știu cine a participat că nu m-a interesat niciodată cine a participat la așa ceva. Niciodată nu m-a interesat cine participa la o licitație. Comisia de licitație, că a participat X, foarte bine. Nu știu dacă prețurile sunt umflate sau nu. ”