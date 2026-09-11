La Dallas, unde şi-au reunit tabăra, susţinătorii lui Trump au încredere în capacitatea Partidului Republican de a oferi pretendenţi solizi, J. D. Vance şi Marco Rubio fiind în frunte, relatează AFP.

Această părere este larg împărtăşită în tribunele şi pe culoarele sălii mari a echipei de baschet Mavericks, transformată timp de 48 de ore în arenă politică.

”Partidul are profunzime pe bancă”, declară satisfăcut AFP Tom Hoffman, conducătorul unei spălătorii auto familiale din Albany, în statul New York, folosind o expresie în vogă la competiţiile sportive, pentru a desemna calitatea înlocuitorilor.

Donald Trump ”creează o întreagă generaţie de lideri noi”, apreciază Susan Kokinda care, la vârsta de 77 de ani, ţine un podcast conservator.

”Suntem pe mâini bune. Avem candidaţi mai solizi decât Partidul Democrat”, consideră o pensionară, Jane Melton, venită din Indiana (nord).

Două nume apar, fără vreo surpriză, al vicepreşedintelui J. D. Vance şi al uneia dintre cele mai expuse şi identificate feţe în Guvernul Trump, Marco Rubio, şeful diplomaţiei americane.

”CREDIN ŢĂ ŞI FAMILIE”

Primul, în vârstă de 42 de ani, este considerat adesea cel mai natural succesor. El a avut o ocazie să-şi afirme statura prezidenţială joi seara, la inedita Convenţie Republicană în vederea alegerilor de la jumătate de mandat de la Dallas.

Al doilea, mai în vârstă cu 13 ani, cumulează responsabilităţi de la întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă.

”Înainte, în timpul şi după discurs”, Cindy Phillips nu se îndoieşte în niciun caz de stofa prezideţială a lui J. D. Vance. ”Atunci când a fost învestit vicepreşedinte, l-am auzit vorbind şi am spus «o, el va fi următorul preşedinte!». Este fenomenal”, declară sexagenara texană.

”Îl apreciez personal. Viziunea credinţei şi familiei este imporantă în ochii mei. Iar el a adoptat doctrina Trump. Or am votat cu Trump pentru doctrina sa. Atunci logic ar fi ca J. D. Vance să fie persoana care o continuă”, declară o avocată afroamericană, Wilma May, în vârstă de 60 de ani.

Podcasteriţa Susan Kokinda din Michigan împărtăşeşte acest punct de vedere. ”El înţelege ceea ce face Donald Trump pentru a reveni” la modelul economic pe care-l apără pentru Statele Unite, care constă în a ”ne proteja economia” şi ”care s-a pierdut cumva de-a lungul timpului”, explică ea.

”El este cel mai apropiat de preşedinte”, observă Tom Hoffman.

”ŞARM ŞI SPIRIT”

Un profesor la San Diego, Kyle Herman înclină mai degrabă în favoarea lui Marco Rubio, care s-a lansat deja în cursa la învestirea republicană pentru prima oară în 2016, pe când era senator din Florida

Acest californian în vârstă de 29 de ani se declară ”mare fan” al ambilor, din cauza ”personalităţii lor inteligente şi charismatice”, însă este cucerit mai ales de ”şarmul” şi ”spiritul” secretarului de origine cubaneză.

”El face o treabă foarte bună, dă dovadă de o mare inteligenţă în răspunsurile sale, rămânând totodată simpatic”, enumeră el. ”Mi-ar plăcea să-l văd în funcţii de foarte înaltă responsabilitate în viitor”.

Un sondaj publicat de Financial Times (FT) în august îi este deosebit de favorabil lui J. D. Vance, cu o susţinere de 42% a unei eventuale candidaturi în electoratul republican, împotriva lui Marco Rubio (18%). Alte anchete îi plasează însă mult mai aproape.

Alt nume care a apărut la Dallas este al guvernatorului Floridei, Ron DeSantis.

”PRELUAREA ŞTAFETEI”

Absent în Texas, Marco Rubio, aflat într-un turneu în America de Sud, declara miercuri în Columbia că ”nu prevede pentru moment” să intre în cursă, însă adăuga că ”nu ştie ce-i rezervă viitorul”.

El a declarat anterior că-l va susţine pe J. D. Vance, în cazul unei candidaturi a acestuia.

O pensionară din Dallas, Rosie Swanson, îşi imaginează un ”ticket” pe care se află amândoi.

În mod ideal, ea îşi doreşte să voteze încă o dată cu Donald Trump, dar Constituţia americană limitează la două numărul mandatelor prezidenţiale.

Acest lucru nu o împiedică pe Angie Fisher să facă parte dintre cei care visează la un al treilea mandat, aşa cum afişează şapca sa roşie, brodată cu mesajul "Trump 2028".

”Avem nevoie ca el să termine ceea ce a început”, pledează această angajată într-un magazin de produse electrocasnice, care a venit din South Carolina. Nici J. D. Vance şi nici Marco Rubio ”nu pot s-o facă”, în opinia sa.

Cu toate acestea, ”îl voi alege pe cel pe care-l cred cel mai bun candidat să preia ştafeta şi să-i continue acţiunea”, a declarat această femeie în vârstă de 50 de ani, care nu şi-a dezvăluit numele.