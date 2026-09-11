Cheltuielile cu personalul, în valoare de 1,070 miliarde lei, sunt estimate în anul 2026 în creştere cu suma de 38,4 milioane lei faţă de cele realizate în anul 2025, potrivit News.ro.

Guvernul a adoptat o hotărâre de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

„Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» - S.A., aprobat prin Hotărâre de Guvern, va asigura desfăşurarea activităţii economice a societăţii şi îndeplinirea obligaţiilor către terţi. Veniturile totale estimate în acest an, la 1,797 miliarde lei, sunt în scădere cu 23,19%, comparativ cu cele realizate în anul 2025. În structură, veniturile din exploatare deţin o pondere de aproximativ 99,997% în cadrul veniturilor totale”, transmite Guvernul.

De asemenea, veniturile din subvenţii, în valoare de 761,49 milioane lei, sunt în scădere cu 12,77% faţă de cele realizate la data de 31.12.2025.

„Cuantumul subvenţiei de la bugetul de stat, alocată societăţii în anul 2026, prin Legea bugetului de stat pe anul 2026 - Legea nr. 43/2026, este în valoare de 761,49 milioane lei, după reţinerea procentului de 10% din suma de 846,1 milioane lei. Aceasta reprezintă 59,65% din necesarul de compensaţie fundamentat aferent anului 2026, estimat de societate în valoare de 1,276 miliarde lei”, menţionează Guvernul.

Metrorex estimează 165,5 milioane de călători în 2026

Veniturile din producţia vândută se estimează că vor creşte cu 9,55%, iar cele din serviciile prestate (activitatea de transport călători cu metroul) sunt estimate, în anul 2026, în creştere cu 7,84% faţă de cele realizate în 2025.

„Fundamentarea societăţii are la bază prognoza indicatorilor de trafic prevăzuţi în Contractul de servicii publice pentru perioada 2025–2029 şi în Planul de reorganizare, restructurare şi redresare financiară, precum şi estimările privind evoluţia cererii de transport. Evoluţia pozitivă este determinată de creşterea estimată a numărului de călători transportaţi, de la 153,27 milioane călători în anul 2025 la aproximativ 165,5 milioane călători în anul 2026”, arată comunicatul Guvernului.

Potrivit Guvernului, veniturile din subvenţii pentru investiţii sunt estimate în anul 2026 la valoarea de 308,1 milioane lei. Cheltuielile totale, în valoare de 2,093 miliarde lei, în anul 2026, sunt programate în scădere cu 21,08% faţă de cele realizate la data de 31.12.2025. Cheltuielile cu personalul, în valoare de 1,070 miliarde lei, sunt estimate în anul 2026 în creştere cu suma de 38,4 milioane lei faţă de cele realizate în anul 2025.

„Cheltuielile de natură salarială, propuse în valoare de 973,8 milioane lei, sunt mai mari cu 3,71% faţă de cele realizate în anul 2025. Pierderile estimate în anul 2026, în valoare de 295,5 milioane lei, sunt în scădere cu 5,31% faţă de 2025”, arată Guvernul.

Aproape două miliarde de lei pentru finanţarea investiţiilor

Sursele necesare finanţării investiţiilor pentru anul 2026, în valoare de 1,958 miliarde lei, sunt majorate cu 78,77% faţă de cele realizate la data de 31.12.2025.

Vor fi efectuate cheltuieli de investiţii pentru: Magistrala 5 – Drumul Taberei-Pantelimon - Secţiunea 1 – Râul Doamnei – Eroilor, Magistrala 6 - Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni, achiziţie de trenuri şi echipamente asociate şi extinderea reţelei de metrou Magistrala 4 de metrou, secţiunea Gara de Nord - Gara Progresul.

De ce Ministerul Transporturilor a blocat subvențiile

Într-o adresă transmisă luni, 7 septembrie 2026, directorul Direcției de Transport Feroviar din minister, Mihaela Mocanu, a respins solicitarea Metrorex de deschidere a creditelor bugetare în valoare de 63.458.000 de lei. Decizia se bazează pe nerespectarea prevederilor legale ale Ordonanței de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la operatorii economici cu capital de stat.

Potrivit sursei citate, în documentul oficial adresat directorului general al Metrorex, Mariana Miclăuș, se precizează motivul exact al suspendării fondurilor:

„Alăturat vă restituim solicitarea/documentația de deschidere credite bugetare nr. M.02/4819/31.08.2026 în sumă de 63.458.000 lei la Titlul 40 – ca urmare a adresei Direcţiei Economice nr. 3075/04.09.2026, întrucât nu sunt respectate prevederite legale ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013... În situaţia nerespectării termenului de aprobare prevăzut la alin. 6 se suspendă alocarea de fonduri de la bugetul de stat sau local pentru operatorii economici respectivi până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli în condiţiiţe alin. (7 1)”, se arată în adresa ministerului.

Conform legii, bugetele acestor operatori trebuie aprobate în termen de 150 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat. Legea bugetului de stat pe anul în curs a fost adoptată de Parlament pe 20 martie 2026, a trecut de controlul de constituționalitate al CCR pe 26 martie și a fost publicată în Monitorul Oficial pe 27 martie 2026.

Diferențe financiare majore și pierderi în creștere

În spatele acestui blocaj administrativ se află o dispută financiară semnificativă. Conform Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2025-2029, compensația necesară pentru anul 2026 este de 1.276.538,67 mii lei. Totuși, în proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) al Metrorex, a fost luată în calcul o subvenție de doar 761.490,00 mii lei. Aceasta generează o diferență de peste 515 milioane de lei față de necesarul real.

Conducerea Metrorex și Sindicatul Liber Metrou au semnalat în mod repetat subfinanțarea cronică a companiei. Revizuirea proiectului de buget pe anul în curs estimează o pierdere de 431.292,63 mii lei (aproape 82 de milioane de euro), cu 38,21% mai mare decât pierderea înregistrată la finele anului 2025.

Mariana Miclăuș a explicat anterior că proiectul BVC 2026 a fost actualizat și corelat cu Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară (PRRRF) pentru perioada 2026-2029, care se afla în circuitul de obținere a mandatului necesar promovării în Adunarea Generală a Acționarilor. Însă ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a respins variantele de buget propuse, motivând că acestea prevăd pierderi prea mari la sfârșitul exercițiului financiar.