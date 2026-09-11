"Solicit Comisiei de Învăţământ din Camera Deputaţilor să pună pe ordinea de zi proiectul de lege prin care telefoanele mobile sunt interzise în şcoli şi licee şi să-l adoptăm rapid! Am depus acest proiect de lege în urmă cu câteva luni şi are aviz pozitiv de la Ministerul Educaţiei. Danemarca, după rezultatele PISA, vrea să interzică telefoanele mobile în şcoli şi licee, inclusiv în pauze. Noi, care avem rezultate mult mai slabe, ce mai aşteptăm? Diferenţele sunt clare: Danemarca are 478 de puncte la ştiinţe faţă de 425 în România, 471 la matematică faţă de 419 şi 460 la citire faţă de 413", a scris Turcan vineri pe Facebook, potrivit Agerpres.

Ea a susţinut că nu este vorba de o pedeapsă pentru copii şi nici un război cu tehnologia, ci "o măsură pentru a le reda elevilor concentrarea şi timpul de învăţare".

”Nu mai avem timp pentru indignare de câteva zile”

"Datele PISA arată că distragerea atenţiei provocată de dispozitivele digitale este asociată în România cu un minus de 18 puncte, faţă de 11 puncte media OECD. Rezultatele României sunt îngrijorătoare: doar 48% dintre elevi ating nivelul minim la matematică şi 52% la citire. Mai mult de jumătate dintre elevii români nu ating nivelul de bază la matematică", a precizat liberala.

Potrivit acesteia, telefoanele nu sunt singura problemă, însă aceasta poate şi trebuie să fie rezolvată acum.

"Nu mai avem timp pentru indignare de câteva zile. Avem nevoie de măsuri concrete", a transmis Turcan.