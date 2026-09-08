Pentru al doilea an consecutiv, organizația americană care monitorizează democrația, Freedom House, a inclus teritoriile din estul și sudul Ucrainei aflate sub ocupație rusă în categoria celor mai lipsite de libertate locuri din lume – înaintea Sudanului de Sud, Coreei de Nord și Fâșiei Gaza.

Locuitorii de aici sunt supuși legislației ruse represive, inclusiv cetățeniei impuse cu forța și folosirii legilor antiterorism împotriva disidenților politici și a grupurilor religioase minoritare, afirmă Freedom House.

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