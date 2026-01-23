Politicieni de rang înalt s-au alăturat criticilor, biroul prim-ministrului britanic afirmând că Trump „a greşit când a diminuat rolul trupelor NATO” în timpul celor două decenii de război împotriva talibanilor.

Trump a declarat joi pentru Fox News că Statele Unite „nu au avut niciodată nevoie” de alianţa transatlantică şi a acuzat aliaţii că au rămas „puţin în afara frontului” în Afganistan.





„Am plătit cu sânge pentru această alianță”

„Aşteptăm scuze pentru această declaraţie”, a declarat Roman Polko, un general polonez în rezervă şi fost comandant al forţelor speciale care a servit în Afganistan şi Irak, într-un interviu acordat Reuters.

Trump a „întrecut măsura”, a adăugat el. „Am plătit cu sânge pentru această alianţă. Ne-am sacrificat cu adevărat propriile vieţi”, spune generalul.

Ministrul britanic al veteranilor, Alistair Carns, al cărui serviciu militar a inclus cinci misiuni, inclusiv alături de trupele americane în Afganistan, a calificat afirmaţiile lui Trump ca fiind „absolut ridicole”.

„Am vărsat împreună sânge, sudoare şi lacrimi. Nu toţi s-au întors acasă”, a declarat el într-un videoclip postat pe X.

Richard Moore, fostul şef al serviciului britanic de informaţii MI6, a declarat că, la fel ca mulţi ofiţeri MI6, a operat în medii periculoase alături de colegii „curajoşi şi foarte apreciaţi” din CIA şi a fost mândru să facă acest lucru alături de cel mai apropiat aliat al Marii Britanii.

Conform tratatului de fondare a NATO, membrii sunt obligaţi să respecte clauza de apărare colectivă, Articolul 5, care tratează un atac asupra unui membru ca un atac asupra tuturor. Această clauză a fost invocată o singură dată - după atacurile din 11 septembrie 2001 asupra New Yorkului şi Washingtonului. Aliaţii europeni au răspuns alăturându-se misiunii conduse de SUA în Afganistan.





Sacrificiul polonez „Nu trebuie minimizat”

Unii politicieni au remarcat că Trump a evitat recrutarea în timpul războiului din Vietnam, invocând probleme la picioare.

„Trump a evitat serviciul militar de 5 ori”, a scris pe X Ed Davey, liderul liberal-democraţilor britanici „Cum îndrăzneşte să pună la îndoială sacrificiul lor?” s-a indignat el.

Sacrificiul Poloniei „nu va fi niciodată uitat şi nu trebuie diminuat”, a declarat ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Polonia este un aliat de încredere şi dovedit, şi nimic nu va schimba acest lucru”, a declarat el pe X.

Comentariile lui Trump au fost „ignorante”, a declarat Rasmus Jarlov, membru al Partidului Conservator, de opoziţie, din parlamentul danez.

Ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat că Statele Unite s-au bazat pe această solidaritate, iar trupele britanice care au servit în timpul campaniei de 20 de ani ar trebui să fie amintite ca „eroi care şi-au dat viaţa în slujba naţiunii”.

Statele Unite au pierdut aproximativ 2.460 de soldaţi în Afganistan, potrivit Departamentului Apărării al SUA. Un total de 457 de militari britanici au fost ucişi din cei peste 150.000 care au fost detaşaţi.

Peste 150 de canadieni au fost ucişi, împreună cu 90 de militari francezi, în timp ce Danemarca - care a fost supusă unei presiuni puternice din partea lui Trump pentru a vinde regiunea semiautonomă Groenlanda către SUA - a pierdut 44 de soldaţi, una dintre cele mai mari rate de mortalitate pe cap de locuitor dintre ţările NATO.

România a pierdut 27 de militari în Afganistan, participând la misiuni încă din 2001, când nu era încă membră NATO.





