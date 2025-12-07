„Am avut sentimentul că asist la o piesă de teatru ieftină”. Alex Dima despre “Dragă Stolo”, moment epic din istoria recentă

La 30 de ani de PRO TV, Alex Dima și Claudiu Pândaru rememorează începuturile lor din redacția Știrilor și momentele istorice trăite în 2004.

„Am avut sentimentul că asist la o piesă de teatru ieftină, dar foarte bine gândită”, spune Dima despre celebra scenă „Dragă Stolo”, momentul epic din 2004, când Traian Băsescu, pe atunci primar al Capitalei, a preluat, în lacrimi, ștafeta de la Theodor Stolojan în cursa pentru Președinția României.

Alex Dima: „Ne pregăteam de jurnalul de ora 19:00. L-am văzut pe Theodor Stolojan, care stătea de vorbă cu jurnaliștii, și pe Traian Băsescu. Râdeau, făceau glume. Dintr-o dată, când a venit ora 19:00 și am intrat live, primarul Capitalei (Traian Băsescu- n.r.) a început să plângă, să pună capul pe umărul lui Stolojan.

Și atunci am avut sentimentul că asist la o piesă de teatru ieftină, dar care – istoria a dovedit – a fost foarte bine gândită și ticluită. S-a întâmplat la doi metri distanță”, își amintește Alex Dima.

Claudiu Pândaru spune că înaintea acestui moment, auzise de intenția lui Theodor Stolojan de a se retrage din cursă în favoarea lui Băsescu, dar încerca să obțină o confimare.

Claudiu Pândaru: Îmi aduc aminte că am pus mâna pe telefon și am sunat-o pe Raluca Turcan, care era asistent apropiată, mâna dreaptă a lui Stolojan la vremea respectivă. A răspuns plângând. Vă dați seama că am primit confirmarea..."

Cei doi jurnaliști spun că acea perioadă a fost una intensă, în care jurnaliștii se confruntau direct cu politicienii.

Claudiu Pândaru: „Cred că în primul rând calitatea intelectuală a politicienilor din acea perioadă era mai ridicată. La fel și respectul față de profesia de jurnalist. Politicienii de acum au o părere fantastic de bună despre ei și privesc omul din față de la trei metri înălțime. Dar atunci exista o doză mai mare de respect și față de meseria noastră.”

Privind înapoi, cei doi recunosc că anii aceia au fost plini de speranță, dar și de naivitate. România de azi e alta – cu mai multă experiență, dar și cu mai puține iluzii.

Alex Dima: “Noi sperăm că că dacă intrăm în Uniunea Europeană în trei ani, în 2007, pe aici o să curgă lapte și miere. Ceea ce a și curs, s-a întâmplat, dar nu așa cum vedeam noi în 2004”.

Claudiu Pândaru: “2004 e unul dintre acei ani în care România a sperat că o ia de la zero, că e un nou început, că în sfârșit intram pe o traiectorie. Acuma, dacă ai întreba pe cineva uitându-se înapoi în anii ăștia, dacă așa a fost, nu știu, e greu de estimat. România a avut multe astfel de noi începuturi, de momente în care, politic, social, a sperat că prin acțiunile sale se îndreaptă pe o traiectorie de neîntors. Așa a fost în multe privințe, în altele nu. Sunt încă momente și acum, în 2025, în care așteptăm s-o luăm iar de la zero, s-o luăm iar de la capăt.”

