Peste 100 de organizații și grupuri civice din 15 țări europene pregătesc două zile de proteste împotriva construirii unor centre de date de mari dimensiuni.

Peste 100 de organizații vor participa la proteste

Acțiunile vor avea loc vineri și sâmbătă, iar participanții cer suspendarea proiectelor de amploare, invocând efectele asupra mediului și comunităților locale, relatează The Guardian.

Protestele fac parte din campania „Stop Dirty Data Centres” (Opriți centrele de date poluante), la care s-au alăturat peste 100 de organizații. Acestea solicită un moratoriu asupra construirii unor noi centre de date de mari dimensiuni, argumentând că impactul lor asupra mediului și societății a devenit prea costisitor.

Centrele de date au ajuns în centrul dezbaterilor despre inteligența artificială, deoarece infrastructura lor este esențială atât pentru dezvoltarea, cât și pentru funcționarea acestei tehnologii.

Printre acțiunile anunțate în Europa se numără un protest în fața Parlamentului Poloniei, la Varșovia, un marș în Dublin și o manifestație în fața unui centru de date Microsoft din Danemarca. La Amsterdam, activiștii vor organiza o întâlnire de informare în apropierea unui amplasament unde este planificată construirea unui astfel de centru. Proteste sunt programate și în zona Brick Lane din estul Londrei, unde un proiect de dezvoltare a unui centru de date s-a lovit de opoziția localnicilor.

Owen Espley, coordonatorul campaniei, spune că oamenii din comunitățile locale din Europa și Statele Unite transmit un mesaj clar împotriva extinderii acestor proiecte.

„Comunitățile și organizațiile societății civile din întreaga Europă se mobilizează pentru a opri construirea unor centre de date poluante în apropierea locuințelor lor și le cer politicienilor să instituie un moratoriu asupra proiectelor de mari dimensiuni”, a declarat acesta.

Organizatorii estimează că la proteste vor participa de la câteva persoane, în cazul manifestațiilor mai mici, până la câteva sute, în orașe precum Londra și Dublin.

Printre organizațiile care susțin acțiunile se numără Friends of the Earth, Greenpeace și Foxglove, o organizație din Londra care militează pentru o dezvoltare mai echitabilă a tehnologiei.

Impactul centrelor de date asupra mediului și comunităților locale

Unul dintre principalele motive ale opoziției față de construirea centrelor de date este consumul ridicat de energie și impactul asupra mediului. Potrivit unui studiu realizat de institutul german Öko-Institut, emisiile de dioxid de carbon generate de centrele de date utilizate pentru inteligența artificială ar putea ajunge, până în 2030, la un nivel de șase ori mai mare decât cel din 2023.

În Marea Britanie, consumul de energie al centrelor de date destinate inteligenței artificiale ar putea genera, în următorii zece ani, emisii de până la 123 de milioane de tone de CO2. Cantitatea este comparabilă cu emisiile produse de 2,7 milioane de oameni.

Campania europeană atrage atenția și asupra altor efecte sociale, de la influența chatboturilor asupra sănătății mintale până la riscul ca inteligența artificială să elimine locuri de muncă. Activiștii critică și faptul că dezvoltarea centrelor de date ar putea primi prioritate în detrimentul construirii de locuințe.

În schimb, reprezentanții industriei tehnologice susțin că aceste investiții creează locuri de muncă atât în timpul construcției, cât și după punerea în funcțiune a centrelor. Totodată, ele contribuie la creșterea economică prin susținerea dezvoltării și utilizării inteligenței artificiale.

Aproximativ 250 de proiecte de centre de date din întreaga lume, fiecare cu o cerere de energie de peste 100 de megawați, au fost anunțate în perioada 2021-2024. Consumul unui singur astfel de centru este comparabil cu cel al aproximativ 300.000 de locuințe. Cele mai multe proiecte care așteaptă să fie conectate la rețelele electrice sunt în America de Nord.

În Marea Britanie, 315 centre de date așteaptă în prezent conectarea la rețeaua electrică. Împreună, acestea ar necesita o putere de 73 de gigawați, în condițiile în care consumul maxim de energie al întregii țări este de aproximativ 45 de gigawați.