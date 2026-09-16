Conform calculelor Reuters, realizate pe baza datelor furnizate de actorii pieței combustibililor, complexele Omsk, Kirishi, Taneco, Volgograd, NORSI și Perm asigură, în mod normal, aproximativ 50% din producția rusă de motorină, arată news.ro.

Sursele Reuters indică faptul că rafinăria Kirishi și-a suspendat complet operațiunile, iar unitățile din Volgograd și NORSI funcționează la doar aproximativ 25% din capacitatea lor nominală, volumele de motorină obținute fiind de câteva ori mai scăzute decât în mod obișnuit. Deși rafinăria Taneco a fost vizată de drone duminică, evaluarea exactă a pagubelor nu a fost încă posibilă, potrivit surselor citate.

Restricții la export și presiuni asupra pieței globale

Ca urmare a acestor atacuri ucrainene din ultimele luni, care au diminuat semnificativ producția internă, Moscova a fost constrânsă să impună restricții asupra exporturilor de benzină, motorină și combustibil pentru aviație. Presiunea asupra pieței a fost amplificată și de războiul cu Iranul, care a redus oferta globală de combustibili. Datele Agenției Internaționale pentru Energie arată că, în primele opt luni ale anului 2026, o rafinărie din Rusia a fost lovită cu succes, în medie, la fiecare trei zile.

Chiar și înainte de instituirea restricțiilor, exporturile rusești de motorină scăzuseră sub pragul de un milion de tone în iunie, conform estimărilor traderilor, iar volumul cumulat al motorinei și al celei de calitate inferioară se ridica la aproximativ 1,8 milioane de tone. Prin comparație, cu un an în urmă, când rafinăriile operau la parametri normali, Rusia exporta lunar circa 2,5 milioane de tone de motorină (sau 3,3-3,4 milioane de tone, incluzând produsele de calitate inferioară). Până la intrarea în vigoare a restricțiilor din iulie, Turcia și Brazilia erau principalii cumpărători, pentru cel puțin jumătate din volumele disponibile.

Reacții geopolitice și impact pe piața americană

Criza motorinei din Rusia a atras și intervenția președintelui american Donald Trump, care i-a solicitat duminică omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, să înceteze atacurile asupra infrastructurii rusești de profil. Trump a avertizat că deficitul rezultat „afectează întreaga lume”. În replică, Ucraina, aflată și ea sub atacuri regulate ale Rusiei vizând infrastructura sa energetică, consideră în continuare că rafinăriile inamice constituie ținte militare legitime.

Între timp, tensiunile de pe piața aprovizionării încep să se resimtă și în Statele Unite. Conform GasBuddy, prețul mediu național al motorinei – combustibil esențial pentru camioane, trenuri, nave și utilaje agricole – a depășit, pentru prima dată, pragul de 6 dolari pe galon. Această evoluție reprezintă un scenariu nedorit pentru administrația Trump, în contextul apropiatelor alegeri de la jumătatea mandatului, programate pentru luna noiembrie.