Totuși, secretarul general al NATO și-a exprimat îndoiala că acest lucru contează pentru președintele Vladimir Putin, care este dispus să sacrifice până la 30.000 de soldați pe lună în războiul împotriva Ucrainei.

„În mod clar, Ucraina are foarte mare succes în lovirea infrastructurii energetice din Rusia. În Omsk, au reușit să lovească una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Iar asta este parte dintr-un tipar în ultimele două luni, în care Ucraina este tot mai eficientă în lovirea infrastructurii energetice din Rusia”, a declarat Rutte în conferința de presă de la finalul summitului NATO.

Impactul asupra vieții de zi cu zi a rușilor

Secretarul general al NATO a subliniat că atacurile afectează direct populația rusă. „Asta are un impact asupra conducătorilor auto. Ieri au fost știri că au trebuit să instaleze toalete mobile pentru că oamenii au așteptat toată noaptea pentru benzină”, a spus Rutte, referindu-se la cozile uriașe formate la stațiile de alimentare din cauza penuriei de combustibil.

„Pot să vă asigur de un lucru ca politician: în secolele XVI-XVII trebuia să te asiguri că există suficientă pâine. În secolul XXI trebuie să te asiguri că există suficientă benzină. Votanților nu le place dacă nu-și pot alimenta mașinile. Acest lucru are un impact asupra economiei ruse”, a adăugat Rutte.

Critici la adresa lui Putin

Secretarul general al NATO a profitat de ocazie pentru a-l critica din nou pe președintele rus Vladimir Putin, despre care a spus că nu îi pasă de viețile soldaților săi. „Avem un președinte rus care este dispus să sacrifice până la 30.000 de tineri pe lună într-un război nebunesc împotriva Ucrainei, total neprovocat”, a declarat Rutte.

El a transmis un mesaj direct tinerilor ruși: „Dacă există vreun tânăr rus care ascultă și se gândește să se alăture războiului, gândiți-vă din nou, s-ar putea să fiți unul dintre 30.000-35.000 luna asta, luna viitoare. Pentru că președintelui vostru nu-i pasă, este dispus să vă sacrifice”.

Coordonarea sancțiunilor

Rutte a menționat și coordonarea constantă între SUA, Uniunea Europeană și Marea Britanie privind sancțiunile împotriva Rusiei. „Știu că SUA, Uniunea Europeană, Marea Britanie se coordonează constant în privința sancțiunilor pentru a vedea ce e de făcut”, a afirmat el.