Primele seri de toamnă au adus în casele telespectatorilor cele mai importante știri ale momentului și cel mai iubit serial din România, Las Fierbinți, apoi, vineri seară, săptămâna a culminat cu prima ediție din noul sezon Vocea României, iar weekendul a continuat cu unele dintre cele mai captivante filme.

Toate acestea au fost ingredientele unei săptămâni în care PRO TV a dominat audiențele și și-a confirmat, încă o dată, poziția de lider.

În rândul publicului național activ cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în intervalul 19:00 – 23:00, PRO TV a fost lider absolut de piață în fiecare seară din săptămâna 31 august – 6 septembrie.

În medie, PRO TV a înregistrat un share de 23.8%, cu 8.5 puncte procentuale mai mare față de principalul competitor, ce a avut 15.3%. Ratingul PRO TV a fost de 5.6%, cu 55% mai mare decât cel al principalului competitor, care a înregistrat doar 3.6%.

La nivel național, în întreaga săptămână, 7 milioane de telespectatori au urmărit cel puțin 1 minut din programele difuzate în Prime Time la PRO TV. Numărul este cu 18.6% mai mare decât cel înregistrat de principalul competitor, care a fost urmărit de 5.8 milioane de oameni, în același interval orar.

În ceea ce privește Știrile PRO TV de la ora 19:00, 3.6 milioane de români au urmărit săptămâna trecută cel puțin un minut din jurnal, cu 67% mai mulți față de principalul competitor, la care s-au uitat 2.2 milioane de telespectatori în același interval orar. La nivel național, în medie, peste 700 de mii de oameni au urmărit integral jurnalul de Știri de la ora 19:00, cu 90% mai mulți decât principalul competitor, pe același interval orar.

În rândul publicului național activ cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în medie, săptămâna trecută, cota de piață a fost de 27.7%, mai mult decât dublul celei a jurnalului de știri al principalului competitor, care a fost de doar 12.7%.

PRO TV le aduce telespectatorilor, în fiecare seară, combinația perfectă dintre informații relevante, comedie, divertisment și acțiune.