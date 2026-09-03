Show-uri iubite de milioane de români, povești noi, seriale cu miză, personaje care revin și producții care duc spectacolul mai departe, atât la televizor, cât și în universul digital.

Noua grilă de toamnă a fost prezentata într-un cadru imersiv. Toamna vă întâmpină cu cele mai urmărite știri, dar și multe surprize.

Vocea României este prima care revine la PRO TV și pe VOYO - de vineri, de la 20:30. Antrenorii vor avea la dispoziție un nou avantaj care poate răsturna deciziile luate în audițiile pe nevăzute: Butonul a doua șansă!

Pavel Bartoș, prezentator Vocea României: „Mă surprind, mă surprind concurenții, nu știu de unde mai vin. Sunt atât de și atât de... și am și o surpriză extraordinară, dar toate la timpul lor. Ține doar de mine, e în mâinile mele”.

Din 7 septembrie, de la ora 20:30, revine și MasterChef România. 120 de concurenți vor găti simultan, pentru prima oară într-un show de televiziune.

Chef Florin Dumitrescu: „Am avut noroc de niște concurenți foarte creativi, foarte eficienți, s-au gândit de fiecare dată la rezultat”.

Chef Sorin Bontea: "În acest sezon au fost câțiva concurenți care au gătit foarte bine și care au avut niște combinații de gust noi și pentru noi".

Chef Scărlătescu: „Mai mult decât orice pe lumea asta nu mă enervează decât Bontea și Dumitrescu, dar ei mă pot scoate din sărite. Concurenții sunt bucătari amatori, n-au cum să mă enerveze".

Gina Pistol: „Eu sunt foarte emoționată. Aș paria toți banii pe acest sezon”.

Și Las Fierbinți, cel mai iubit loc din România își redeschide porțile din 10 septembrie, de la 20:30, pe PRO TV și VOYO.

Din 14 septembrie, la 20:30 cei de acasă vor putea descoperi Fără Urmă, noul serial în care secretele, poveștile de iubire complicate și răzbunarea se transformă într-un joc periculos.

În aceeași zi se lansează și Burlacii: Foc în Paradis. 13 concurenți intră într-un paradis în care relațiile se pot schimba de la o zi la alta, iar atracția, gelozia, alianțele și sentimentele pun constant la încercare limitele concurenților.

Sezonul de toamnă a venit și cu o schimbare majoră pentru PRO TV. Aleksandras Cesnavicius i-a predat ștafeta noului CEO al companiei - Christian Anting.

Aleksandras Cesnavicius: „În această etapă, pentru mine personal, capitolul PRO TV se încheie după aproape 13 ani în companie. A fost o călătorie extraordinară. Vă mulțumesc că m-ați lăsat să fiu parte din această poveste. Permiteți-mi să îl întâmpin pe noul CEO, Christian. Christian, bine ai venit! Mult succes și distracție plăcută”.

Christian Anting, CEO PRO TV: „Nu puteam să sper la un început mai bun. Sunt foarte impresionat și abia aștept să mă alătur acestei călătorii trecând la următorul capitol al PRO TV. O mulțime din schimbările cu care industria se confruntă vin din tehnologie. Avem serviciile de streaming care schimbă felul în care televiziunea a fost făcută până acum și cred că, având programul VOYO, suntem foarte pregătiți la PRO TV să înfruntăm și îmbrățișăm aceste schimbări”.

În această toamnă, VOYO se pregătește pentru un nou capitol: o platformă complet nouă, mai rapidă, mai intuitivă și adaptată felului în care publicul consumă conținut astăzi. Noua experiență VOYO va reuni conținut local, producții originale, entertainment și sport premium.