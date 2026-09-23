”Am o decizie importantă de luat”, a declarat Trump într-un discurs ţinut la Adunarea Generală a ONU din ‌New York, relatează Reuters, potrivit News.ro.

”Se va încheia o înţelegere cu Iranul care să le permită să-şi reconstruiască ţara şi să creeze o ţară mult mai mare decât a fost vreodată?... Sau să anihilez Republica Islamică şi să o fac rapid, fără a le da niciodată şansa de a ucide şi distruge oameni şi ţări din nou?”

Într-o declaraţie dată marţi, Forţele Armate ale Iranului au respins comentariile lui Trump de la ONU, calificându-le drept ”propagandă”, afirmând că răspunsul lor este ”pregătirea deplină de a provoca lovituri mai severe, zdrobitoare şi imprevizibile asupra agresorilor”.

Însă, dincolo de retorica aprinsă, discuţiile au continuat în încercarea de a pune capăt conflictului de aproape şapte luni care a început cu atacuri comune ale SUA şi Israelului şi care, de atunci, a provocat moartea a mii de oameni, a determinat creşterea preţurilor la petrol şi a atras în conflict ţările vecine.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat într-o postare pe X că Statele Unite şi Iranul au purtat discuţii îndelungate marţi, în marja Adunării Generale a ONU, prin intermediul unor mediatori ”care au făcut naveta între cele două părţi pe tot parcursul zilei”.

Mediatorii îşi vor continua activitatea, a adăugat Witkoff, exprimându-şi speranţa că discuţiile de marţi se vor ”dovedi constructive şi promiţătoare”.

Trump s-a întâlnit, de asemenea, cu liderii ţărilor din Orientul Mijlociu care doresc să restabilească transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, pe care trecea o cincime din transporturile mondiale de petrol şi gaze înainte de război, dar sunt reticenţi să acorde rivalului lor de lungă durată, Iranul, prea multă putere.

Multe dintre aceste ţări găzduiesc, de asemenea, uriaşe baze militare americane care au fost ţinta unor atacuri iraniene repetate pe tot parcursul războiului.

”Credem că situaţia cu Iranul s-ar putea încheia imediat după alegerile de la jumătatea mandatului (din 3 noiembrie), poate chiar înainte. Nu ştiu. Nu se ştie niciodată”, a spus Trump în timpul întâlnirii cu liderii.

Manevrele diplomatice au loc în contextul în care Trump se confruntă cu presiuni pe mai multe fronturi — creşterea costurilor energiei pe plan intern, un conflict regional care se extinde în străinătate şi alegerile de la jumătatea mandatului, care vor avea loc peste şase săptămâni şi care i-ar putea schimba poziţia politică. Fie că negocierile vor duce la un acord, fie că războiul se va intensifica, acest lucru va avea consecinţe pentru pieţele mondiale de petrol, securitatea din Golf şi milioane de iranieni.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, s-a întâlnit cu prim-ministrul Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani din Qatar, ţară care a încercat de luni de zile să dezamorseze conflictul, a raportat agenţia de ştiri de stat din Qatar.

Un înalt oficial iranian a declarat că Teheranul ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz în câteva zile dacă SUA ar reduce presiunea militară şi ar ridica blocada asupra porturilor iraniene.

Înaltul oficial iranian a declarat pentru Reuters că Teheranul a transmis săptămâna trecută cea mai recentă propunere către Washington prin intermediul mediatorilor şi ar putea redeschide strâmtoarea pentru traficul maritim din Golful Persic în termen de şapte zile, dacă cererile sale ar fi îndeplinite.

Reamintind poziţia fermă adoptată până acum de Iran, preşedintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, care a condus echipa de negociatori a Iranului la discuţiile anterioare, a afirmat că Iranul nu se va preda niciodată: ”Trump trebuie să înţeleagă că nu-şi poate impune puterea asupra poporului iranian şi a forţelor sale armate.”

Extinderea conflictului regional

Pe ordinea de zi a întâlnirii statelor din Golf cu Trump se află o propunere a Qatarului privind un cadru comun de securitate care să implice Iranul şi statele arabe din Golf, au declarat surse regionale.

O sursă a afirmat că Iranul analizează propunerea.

Al Thani a declarat că orice astfel de acord ar trebui să ofere garanţii de securitate pentru statele din Golf şi să extindă interdependenţa economică cu Iranul.

Arabia Saudită, cel mai mare dintre statele din Golf, a fost implicată şi mai profund în război în această lună, pe măsură ce luptătorii Houthi, aliniaţi cu Iranul, au avansat în Yemen, înfrângând forţele guvernului susţinut de Arabia Saudită şi ameninţând exporturile saudite de petrol prin Marea Roşie.

Statele Unite, care au bombardat gruparea Houthi timp de două luni anul trecut, au respins până în prezent apelurile repetate ale prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, de a se alătura din nou luptelor.

Ziarul ”The New York Times” a relatat că, duminică, în ultimul moment, preşedintele Trump a anulat atacurile aeriene ale SUA împotriva grupării Houthi.

Întrebat de ce Washingtonul s-a abţinut să lovească gruparea Houthi, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Statele Unite vor sprijini întotdeauna Arabia Saudită, adăugând: ”Acestea fiind spuse, este vorba de un conflict foarte periculos şi complex care există de mult timp... Avem şi noi o istorie cu gruparea Houthi, iar acesta este un aspect pe care nu vrem să-l vedem afectat”.

Pieţele petroliere au înregistrat o uşoară îmbunătăţire marţi, după ce surse au declarat pentru Reuters că Arabia Saudită a reluat operaţiunile la conducta sa Est-Vest şi ar putea relua exporturile din portul Yanbu de la Marea Roşie în câteva ore, deşi la volume reduse.

Conducta, principala rută de export a Arabiei Saudite care ocoleşte perturbările din timpul războiului din Strâmtoarea Ormuz, fusese închisă după atacurile din această lună, pe care Riadul le-a atribuit grupurilor din Irak susţinute de Iran.