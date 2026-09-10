.Autoritățile americane investighează incidentul în urma căruia Ljubisa Karović, în vârstă de 61 de ani, a fost grav rănit după ce geamul de lângă el s-a spart la bordul unui avion Ryanair care zbura din Grecia spre Germania, în luna iulie, scrie The Guardian.

Potrivit raportului preliminar al National Transportation Safety Board (NTSB), o pală a ventilatorului motorului s-a rupt la scurt timp după decolare. Fragmentele rezultate au lovit aeronava și au spart unul dintre geamurile cabinei, scrie BBC.

Avocatul lui Karović a declarat că omul de afaceri sârb a fost tras înapoi în avion după ce capul și brațul drept i-ar fi fost aspirate prin geamul spart al aeronavei Boeing 737, în urma depresurizării bruște.

Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a spus însă că operatorul aerian va contesta această versiune. La finalul adunării generale anuale a companiei, desfășurată joi la Dublin, el a declarat că Karović a fost „cu siguranță aspirat spre geam”, dar că „nu a ieșit pe geam”.

Investigația este coordonată de National Transportation Safety Board (NTSB) din SUA, alături de Boeing, producătorul de motoare GE și Ryanair.

O’Leary a declarat: „Nu a ieșit parțial pe geam. Nicio parte a feței lui nu a ieșit pe geam. Nu credem că vreo parte a corpului său a ieșit pe geam, dar cu siguranță a fost aspirat spre geam în circumstanțe foarte dramatice”.

El a precizat că pasagerul „avea centura de siguranță pusă” și a adăugat: „La finalul procesului, vom contesta cu siguranță afirmația că el sau orice parte a corpului său a ieșit prin geam”.

O’Leary a subliniat că nu încearcă „să minimalizeze” incidentul și că Ryanair va trebui „să aștepte rezultatul raportului NTSB”.

Ce a mărturisit victima

Într-un interviu acordat publicației The Guardian, Karović a spus că este de părere că centura de siguranță l-a ținut în avion în momentul în care și-a pierdut cunoștința. Soția sa, Svetlana, a povestit că un alt pasager a avut un rol esențial în salvarea lui, în timp ce ea și-a văzut soțul „pe jumătate în afara avionului”.

Ea a spus că pasagerul necunoscut, despre care crede că era albanez, „a făcut tot ce a putut pentru a-l trage înapoi în avion și apoi a încercat să blocheze geamul, mai întâi cu o geantă, care a fost imediat aspirată, iar apoi cu o valiză, care a funcționat”.

Svetlana a mai susținut că membrii echipajului „nu au făcut nimic” și „păreau speriați”, în timp ce pasagerii încercau să îl țină pe Ljubisa de picioare pentru a-l trage înapoi în avion.

Avionul Boeing 737 s-a întors pe aeroportul din Salonic, unde era așteptat de personalul medical și de o ambulanță care l-a transportat pe Ljubisa la spital.

Ljubisa Karovic, în vârstă de 61 de ani, a scăpat cu răni la nivelul gâtului și umerilor după ce un geam al avionului s-a spart la aproximativ 6.000 de metri altitudine , în timpul zborului FR1879 de la Salonic, Grecia, către Memmingen, lângă München, Germania, pe 10 iulie.