Decizia vine în contextul unei scăderi dramatice a stocurilor globale cu aproximativ 400 de milioane de barili de la începutul anului.

Scăderea stocurilor e cauzată de perturbarea masivă a livrărilor din Orientul Mijlociu din cauza conflictului cu Iranul, transmite Reuters, reluat de news.ro.

Potrivit noilor estimări, prețul mediu spot al petrolului Brent va ajunge la aproximativ 91 de dolari pe baril în 2026, cu aproape 5% peste prognoza anterioară. Similar, estimarea pentru petrolul american WTI a fost majorată tot cu 5%, ajungând la o medie de 84,65 dolari pe baril. AIE avertizează că stocurile vor continua să scadă până la finalul anului, deoarece volume semnificative de producție și exporturi din regiune vor rămâne indisponibile.

Datele pentru luna august relevă o agravare a situației. Producția indisponibilă din Orientul Mijlociu a crescut la 6,7 milioane de barili pe zi, față de 5 milioane de barili pe zi înregistrate în iulie. Această scădere a fost alimentată de atacurile asupra exporturilor petroliere ale Arabiei Saudite prin strâmtoarea Bab el-Mandeb și de reducerea numărului de nave care pleacă din portul Yanbu, de la Marea Roșie.

Posibilă revenire, spre finalul lui 2027

Perspectiva pe termen mediu rămâne sumbră. Agenția se așteaptă ca în trimestrul al patrulea aproximativ 5,7 milioane de barili pe zi din producția regiunii să nu poată fi comercializată. O revenire a producției și exporturilor la nivelurile de dinaintea conflictului nu este anticipată înainte de trimestrul al doilea din 2027.

Deși AIE anticipează o intensificare treptată a transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz și o utilizare mai frecventă a soluțiilor alternative, precum transferurile de petrol de la o navă la alta, agenția subliniază că aceste fluxuri depind în totalitate de evoluția războiului.

Este important de menționat că raportul AIE a fost finalizat pe 3 septembrie, anterior celei mai recente escaladări militare. Începând din weekend, SUA și Iranul au lansat noi atacuri asupra transporturilor maritime și a infrastructurii energetice din regiune, iar miercuri prețul barilului Brent a depășit deja pragul psihologic de 100 de dolari.

Războiul, care se desfășoară de peste șase luni, continuă să afecteze profund piața mondială a energiei. Iranul a limitat fluxurile prin Strâmtoarea Ormuz și a vizat infrastructura energetică a statelor vecine ca răspuns direct la atacurile americane, menținând incertitudinea la cote maxime.