Acesta este bilanțul echipei Nonno Perro, reprezentanta Venice Tuna Club din Jesolo, la TunIstra-Big Game Fishing Poreč 2026, competiție internațională de pescuit la mare adâncime desfășurată în weekend în apele din apropierea orașului Parenzo (Poreč), în Croația, scrie Il Gazzettino.

În timpul competiției, echipajul a reușit cea mai importantă captură, un exemplar impresionant de ton roșu, cu o greutate de 160,78 de kilograme. Peștele a fost cel mai mare capturat într-o competiție desfășurată în Croația în acest an.

Performanța le-a adus pescarilor și premiul pentru cel mai mare exemplar capturat, precum și locul al treilea în clasamentul general, la finalul celor trei zile de concurs.

Captura a fost cu atât mai dificilă cu cât lupta cu peștele a durat 36 de minute, punând la încercare pregătirea, coordonarea și abilitățile tehnice ale întregii echipe.

Rezultatul confirmă astfel competitivitatea echipei venete, la capătul unei competiții care a presupus un volum important de muncă atât pentru participanți, cât și pentru arbitri și organizatori.

Zeci de pești capturați în competiție

Dimensiunea competiției este ilustrată și de cifrele TunIstra. Până în penultima zi fuseseră capturați, în total, 34 de pești.

Patru exemplare de ton au fost eliberate conform principiului „catch & release”, în cadrul practicilor de pescuit sustenabil. În același timp, au fost cântăriți 23 de ton albacore și șapte ton roșii, cu o greutate totală de 724,95 de kilograme.

Competiția, ajunsă la cea de-a opta ediție, a reunit echipaje din Croația și din alte țări, care au petrecut trei zile pe mare în căutarea tonului roșu și a altor specii de mari dimensiuni din Marea Adriatică.

Evenimentul este și o competiție de selecție pentru Campionatul Mondial, iar formatul alternează capturile care sunt cântărite cu eliberarea exemplarelor.

Operațiunile de cântărire și clasamentele zilnice, prezentate pe Riva din Parenzo, au permis publicului să vadă de aproape peștii capturați în cadrul competiției. Pentru ediția din acest an fusese autorizată în prealabil o cotă totală de capturi de 3.000 de kilograme.

Cifrele confirmă creșterea competiției din Istria. În ediția de anul trecut au fost capturați 75 de pești, cu o greutate totală de peste 1,1 tone, dintre care șapte ton.

Cea mai grea captură din 2025 a cântărit 128,82 de kilograme. Recordul absolut al competiției TunIstra datează însă din 2019, când a fost capturat un ton de 198,75 de kilograme, cu o lungime de 213 centimetri.

Pe lângă competiția desfășurată pe mare, evenimentul a inclus în fiecare seară programe de divertisment și gastronomie. Astfel, competiția de pescuit a devenit și un eveniment adresat turiștilor și localnicilor.