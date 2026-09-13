Competiţia oficială:

Leul de Aur pentru cel mai bun film: ''Woman Unknown'', May El-Toukhy

Leul de Argint - Marele Premiu al Juriului: ''Possible Love'', Lee Chang-dong

Leul de Argint pentru cel mai bun regizor: Ilya Khrzhanovsky, ''DAU''

Premiul Special al Juriului: ''NAZA'', Yuval Abraham şi Rachel Szor

Premiul pentru cel mai bun scenariu: ''Un Bon Petit Soldat'' (''A Good Little Soldier'') - Stéphane Brizé, Coralie Amédéo, Olivier Gorce

Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă: Mathilde Arcel, ''Woman Unknown''

Coppa Volpi pentru cel mai bun actor: John Malkovich, ''Wild Horse Nine''

Premiul Marcello Mastroianni pentru cel mai bun actor/actriţă debutantă: Malou Khebizi, ''15/18 (A Place to Heal)''

Premiul Publicului Armani Beauty: ''Eu contez'' (''I Matter''), Alina Şerban

Premiul "Luigi De Laurentiis" pentru film de debut: ''La maison du vent'' (''House of the Wind''), Auguste Bernard Kouemo Yanghu

Secţiunea Orizzonti:

Premiul pentru cel mai bun film: ''Un Détour Par Diane'', Ann Sirot şi Raphaël Balboni

Premiul pentru cel mai bun regizor: Jaqueline Lentzou, ''Mia Mera Sti Zoi Tis Tzo: Kefalaio Faidra'' (''A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra'')

Premiul Special al Juriului: ''La maison du vent'' (''House of the Wind''), Auguste Bernard Kouemo Yanghu

Premiul pentru cea mai bună actriţă: Laleh Marzban, ''Moragheb'' (''Falling House'')

Premiul pentru cel mai bun actor: Riccardo Scamarcio, ''I figli della scimmia'' (''The Children of the Monkey'')

Premiul pentru cel mai bun scenariu: Tommaso Landucci şi Damiano Femfert, ''I figli della scimmia'' (''The Children of the Monkey'')

Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj: ''Quelques instants de bonheur'' (''A Few Moments of Happiness''), Shaden Safieddine Tazi

Secţiunea Venice Classics

Cel mai bun film restaurat: ''La lunga notte del '43'' (''Long Night of 1943''), Florestano Vancini

Secţiunea Venice Immersive

Marele Premiu: ''The Pigeon Ring'', Shixin Tao şi Yuqi Zhang

Premiul Special al Juriului: ''Out of the Ashes'', Rory Mitchell şi Nonny de la Pena

Premiul pentru cea mai bună realizare: ''Empire at Sea'', Peter Flaherty.