Un bărbat din Danemarca a găsit o „comoară” în timp ce își construia terasa în curte. „Cea mai mare surpriză din viața mea”

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Shutterstock

Un bărbat din Danemarca a făcut o descoperire uluitoare în timp ce își construia terasa în curte. 

autor
Mihaela Ivăncică

Sub pământ se afla un tezaur de peste 18,5 kilograme de argint, vechi de aproximativ 1.000 de ani, care s-a dovedit a fi cel mai mare tezaur de argint din epoca vikingă descoperit până acum în Danemarca, scrie Live Science.

Descoperirea a avut loc în localitatea Rebild. Proprietarul lucra la amenajarea unei noi terase când a lovit ceva în pământ și a auzit un zgomot neobișnuit.

În loc să continue lucrările, bărbatul a scos la iveală o comoară veche de aproximativ 1.100 de ani.

„Ar fi trebuit să fie doar câteva ore de muncă grea în grădină, în care să îndepărtez iarba încăpățânată, pietrele și pietrișul pentru o nouă terasă pavată, dar s-a dovedit a fi cea mai mare surpriză din viața mea”, a declarat acesta.

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Analizele ulterioare au arătat dimensiunea extraordinară a descoperirii: peste 40 de livre, adică aproximativ 18,5 kilograme de argint.

Aproape 700 de obiecte

Tezaurul este alcătuit din aproximativ 700 de obiecte din argint. Printre acestea se numără lingouri, bijuterii, 47 de monede întregi și fragmente de monede, dar și un mic ciocan al lui Thor.

Obiectul este interpretat adesea drept un simbol al protecției și poate reprezenta un indiciu că proprietarul tezaurului credea în panteonul zeilor nordici.

Aproximativ 320 de obiecte au fost găsite într-un vas de lut, în timp ce restul se aflau în pământ, în apropiere.

Dimensiunea descoperirii este impresionantă: tezaurul este de aproape trei ori mai mare decât precedentul record pentru un tezaur de argint din epoca vikingă descoperit în Danemarca.

Un lingou poartă o inscripție misterioasă

Printre obiectele descoperite se află și un lingou de argint gravat cu rune, sistemul de scriere folosit în Scandinavia în timpul epocii vikinge.

Inscripția ar putea fi „hutu”. Cercetătorii consideră că aceasta ar putea reprezenta numele unei persoane sau un semn care indica proprietarul obiectului.

Monedele găsite oferă indicii importante despre momentul în care a fost ascunsă comoara. Printre ele se află două pence anglo-saxone din argint, bătute în timpul domniei regelui Edward cel Bătrân, care a condus între anii 899 și 924.

Aceste monede sugerează că tezaurul datează din secolul al X-lea, în plină epocă vikingă.

În plus, cercetătorii au descoperit și monede islamice. Împreună cu cele anglo-saxone, acestea oferă noi dovezi privind amploarea legăturilor comerciale și culturale ale Danemarcei vikinge cu regiuni îndepărtate ale Europei și cu teritoriile din est.

„Este ca și cum ai găsi un seif din epoca vikingă”

Tezaurul oferă cercetătorilor informații importante nu doar despre circulația argintului, ci și despre modul în care oamenii din acea perioadă își păstrau averile.

„Când analizăm greutatea obiectelor din argint, tezaurul ne oferă informații despre practicile economice din epoca vikingă”, a declarat Torben Sarauw. „Tezaurul nu este alcătuit doar din obiecte frumoase. Cele mai multe fac parte dintr-un sistem valoric structurat pe baza greutății.”

Lingourile de argint, dar și unele brățări și fragmente de argint pot fi împărțite în categorii de greutate specifice. Acest lucru indică faptul că obiectele formau o rezervă de avere organizată, nu o colecție adunată întâmplător.

„Tezaurul arată atât de clar cum funcționa argintul ca formă de avere și mijloc de plată în epoca vikingă. Este ca și cum ai găsi un seif din epoca vikingă”, a explicat Sarauw.

Unul dintre marile mistere rămâne motivul pentru care tezaurul a fost îngropat. Cercetătorii nu exclud ca acesta să fi fost ascuns în apropierea unei așezări vikinge, de-a lungul unui drum care nu mai există astăzi sau într-un loc izolat, ales tocmai pentru a păstra comoara secretă.

Pentru a afla cu certitudine de ce și unde a fost ascuns tezaurul ar fi necesare cercetări arheologice ample. Acestea sunt însă dificil de realizat în zona dezvoltată în care a fost făcută descoperirea.

Tezaurul a fost transmis acum Muzeului Național al Danemarcei, unde urmează să fie evaluat.

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Sursa: Live Science

Etichete: tezaur, danemarca,

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