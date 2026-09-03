Un bărbat din Danemarca a găsit o „comoară” în timp ce își construia terasa în curte. „Cea mai mare surpriză din viața mea”

Sub pământ se afla un tezaur de peste 18,5 kilograme de argint, vechi de aproximativ 1.000 de ani, care s-a dovedit a fi cel mai mare tezaur de argint din epoca vikingă descoperit până acum în Danemarca, scrie Live Science.

Descoperirea a avut loc în localitatea Rebild. Proprietarul lucra la amenajarea unei noi terase când a lovit ceva în pământ și a auzit un zgomot neobișnuit.

În loc să continue lucrările, bărbatul a scos la iveală o comoară veche de aproximativ 1.100 de ani.

„Ar fi trebuit să fie doar câteva ore de muncă grea în grădină, în care să îndepărtez iarba încăpățânată, pietrele și pietrișul pentru o nouă terasă pavată, dar s-a dovedit a fi cea mai mare surpriză din viața mea”, a declarat acesta.

Analizele ulterioare au arătat dimensiunea extraordinară a descoperirii: peste 40 de livre, adică aproximativ 18,5 kilograme de argint.

Aproape 700 de obiecte

Tezaurul este alcătuit din aproximativ 700 de obiecte din argint. Printre acestea se numără lingouri, bijuterii, 47 de monede întregi și fragmente de monede, dar și un mic ciocan al lui Thor.

Obiectul este interpretat adesea drept un simbol al protecției și poate reprezenta un indiciu că proprietarul tezaurului credea în panteonul zeilor nordici.