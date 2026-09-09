Femeia, identificată după numele de familie Chen și originară din regiunea autonomă Xinjiang Uygur, din nord-vestul Chinei, a fost condamnată la șase luni de închisoare pentru furt și la plata unei amenzi de 2.000 de yuani (aproximativ 240 de euro), potrivit Legal Daily, care a relatat cazul la 1 septembrie, citează South China Morning Post.

Chen a luat banii și bijuteria de la bunicii săi în timp ce bunicul dormea în locuință.

Ulterior, ea a vândut brățara de aur pentru peste 27.000 de yuani (aproximativ 3.250 de euro) și a cheltuit întreaga sumă.

Chiar și în timpul procesului, femeia a susținut că ar trebui achitată de toate acuzațiile.

„Sunt banii bunicilor mei pe care i-am luat. Mă vor ierta și nu mă vor trage la răspundere. Este o problemă de familie”, a declarat ea.

Bunicii au decis însă să nu o ierte.

Bunicii au spus că nepoata lor mai luase și alte bunuri

Cei doi au afirmat că și-au răsfățat nepoata, pe care au descris-o drept leneșă și dornică mereu să „culeagă fără să semene”.

În trecut, ea mai luase și alte obiecte de valoare din locuința lor, de fiecare dată bunurile având o valoare tot mai mare.

În consecință, bunicii au decis să apeleze la lege ca la o modalitate de a-i da o lecție.

Sentința primită de Chen a declanșat discuții aprinse pe rețelele sociale din China.

„Probabil că le-a furat banii în mod repetat și, în cele din urmă, i-a dezamăgit”, a comentat o persoană.

„Bunicii au procedat corect. Nu este vorba doar despre bani, ci este și o oportunitate pentru ea să se schimbe complet”, a spus altcineva.

Alții au considerat că vârstnicii au reacționat exagerat.

„Ar fi putut rezolva problema în familie, dar, în schimb, au ales să o împingă într-un colț și să îi pună viitorul în pericol”, a comentat un utilizator.

Cazul a stârnit dezbateri despre relațiile dintre părinți și copii în China

Valorile tradiționale chineze consideră familia drept un colectiv, în care părinții își împart adesea averea cu copiii, indiferent de vârsta acestora.

De exemplu, părinții chinezi acoperă de obicei cheltuielile de educație ale copiilor lor chiar și atunci când aceștia urmează studii avansate.

De asemenea, este obișnuit ca tinerii care cumpără o locuință să apeleze la așa-numitele „șase portofele”, expresie care se referă la folosirea economiilor proprii împreună cu cele ale părinților și socrilor.

În ultimii ani, a apărut și termenul „copii cu normă întreagă”, folosit pentru a descrie această dinamică familială tradițională din China, în care tot mai mulți tineri adulți locuiesc cu părinții și se ocupă de gospodărie în schimbul sprijinului financiar.

Potrivit Codului Penal chinez, persoanele care fură sume importante de bani sau bunuri publice ori private sau care comit furturi în mod repetat riscă pedepse de până la trei ani de închisoare.

Deși furtul de la membri ai familiei sau rude apropiate nu este, în general, considerat infracțiune dacă victima îl iartă pe autor, persoanele cercetate penal pot beneficia în continuare de clemență.