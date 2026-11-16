Cursul, organizat de o hairstilistă, îi învață pe tătici să stăpânească peria, pieptănul și, mai ales, tehnica. Nu este deloc simplu, după cum aveau să descopere chiar de la primele încercări.

În Hamburg, acești tați au lăsat deoparte prejudecățile și au luat în mâini peria și pieptănul. Misiunea lor? Să învețe să împletească și să aranjeze părul fiicelor. Pentru ca atmosfera să fie cât mai relaxată, atelierul are loc într-un spațiu amenajat ca un pub. O băutură pentru curaj, apoi începe lecția.

Tații învață să realizeze diferite coafuri

Ideea îi aparține Anitei, hairstiliste de profesie, care le arată taților, pas cu pas, cum să realizeze diferite coafuri.

Anita Erdmann, hairstylist: „Toți trebuie să învățați să împletiți! Începem cu o cărare pe mijloc, apoi tragem părul spre ceafă și facem două cozi înalte.”

Pentru unul dintre participanți, lecția se dovedește mai complicată decât se aștepta.

Sascha, tată: „Tocmai am aflat că avem de învățat șapte coafuri. În cazul a cinci dintre ele, nici măcar nu știam cum arată coafurile.”

Problemele nu întârzie să apară. Un nod încăpățânat îi dă deja bătăi de cap bărbatului.

Sascha, tată: „Anita, ce fac dacă mi s-a încurcat părul atât de tare?”

Nici colegul lui nu se descurcă mai ușor. Concentrat la maximum, încearcă să stăpânească o coadă cu personalitate. Anita îi încurajează însă pe cursanți și le amintește că totul ține de exercițiu.

Anita Erdmann, hairstylist: „După ce exersezi de câteva ori, începi să prinzi mișcările. Apoi totul vine de la sine.”

Arman, tată: „Pentru mine este foarte frumos să învăț asta, ca tată. Nu am prea mult păr și nu am învățat niciodată. Nici nu am văzut cum se face.”

Tații deprind tehnici pe care speră să le folosească acasă. Dar atelierul nu este doar despre păr.

Atelierele îi ajută pe tați să petreacă timp cu fiicele

Anita Erdmann, hairstylist: „Scopul meu este să mai iau puțin din presiunea de pe umerii mamelor. De obicei, ele sunt cele care le aranjează repede părul fetelor. Dar îmi doresc ca și tații să aibă parte de astfel de momente alături de fiicele lor, în care să se apropie și să petreacă timp împreună.”

Până acum, hairstilista a organizat 20 de astfel de ateliere, în diferite orașe din Germania. Cursul durează o oră și jumătate, costă 35 de euro și include o băutură gratis.