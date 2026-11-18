Secretarul interimar al Marinei SUA, Hung Cao, a făcut această dezvăluire marți, în timpul audierii de confirmare în Senat. Parlamentarii l-au întrebat despre cheltuielile masive ale Pentagonului pentru arme de precizie costisitoare, folosite în cadrul operațiunii Epic Fury, relatează Business Insider.

„Am reușit să schimbăm codurile pentru o mare parte din muniția folosită în Epic Fury. Avea codurile Echo și Foxtrot, ceea ce înseamnă că era expirată”, a declarat Cao. Potrivit unui manual al Agenției pentru Logistică a Apărării, codurile Echo și Foxtrot desemnează echipamente care nu pot fi utilizate în starea actuală, dar care ar putea fi supuse unor operațiuni limitate de recondiționare sau reparare.

Un căpitan a comparat situația cu „pâinea veche”

Cao, căpitan în rezervă al Marinei și fost specialist în neutralizarea munițiilor explozive, a comparat procedura cu modalitatea de a prelungi perioada în care pot fi consumate anumite alimente.

„Am crescut într-o familie săracă. Pâinea, de exemplu, nu expiră. Doar o stropești cu puțină apă, o pui la microunde timp de 15 secunde și este din nou bună de mâncat”, a spus el.

Cao nu a precizat despre ce tipuri de muniție era vorba și nici câte proiectile sau arme au fost folosite după schimbarea codurilor. Multe dintre armele de precizie utilizate de SUA în războiul cu Iranul costă milioane de dolari fiecare, astfel că posibilitatea de a recondiționa și folosi muniție mai veche ar putea fi utilă în situații de necesitate.

Dezvăluirea a venit în timp ce Cao îi răspundea senatoarei republicane Deb Fischer, din Nebraska, care a întrebat dacă Marina SUA menține echilibrul corect între utilizarea armelor de precizie, costisitoare, și cea a armamentului mai ieftin, care poate fi produs în cantități mari.

Cao a declarat că Marina a crescut producția de rachete de croazieră Tomahawk de la aproximativ 125 pe an, cât se produceau în perioada în care el era în serviciul militar, la peste 60 pe lună în prezent.

Declarațiile sale vin după luni de îngrijorări cu privire la capacitatea Pentagonului de a menține stocuri suficiente de rachete costisitoare și de alte tipuri de muniție.

Un raport al Inspectorului General al Pentagonului, publicat în septembrie, a citat concluziile Biroului subsecretarului pentru Achiziții și Înzestrare, potrivit cărora consumul de muniție din timpul războiului cu Iranul a dus la „deficite strategice de stocuri și a scos la iveală blocaje în capacitatea industriei de a reaproviziona armata cu muniție”.