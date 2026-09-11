Acum, procurorii cer un an de închisoare pentru îngrijitoarea care o însoțea, o femeie de origine română, acuzată de abandonarea unei persoane bolnave și incapabile să se descurce singură, relatează lanuovasardegna.it.

Cazul a început după dispariția femeii, în dimineața zilei de 28 martie 2021, de pe o plajă din Aglientu (San Silverio). Pensionara a dispărut fără urmă, iar moartea sa a rămas mult timp învăluită în mister.

Silvana Gandola, o pensionară în vârstă de 80 de ani din Torino, a dispărut pe 28 martie 2021, în timp ce se plimba pe plaja San Silverio din Aglientu.

Femeia se mutase la Badesi, iar îngrijitoarea care se ocupa de ea a declarat că a lăsat-o singură pentru câteva momente și că nu a mai văzut-o ulterior.

Rămășițele au fost găsite după zece luni

Pe 30 ianuarie 2022, la zece luni de la dispariție, au fost găsite rămășițele femeii: craniul și alte câteva fragmente osoase, șase în total.

În aceeași zi, în localitatea Tarraolta, un vânător a descoperit documente care aparțineau femeii dispărute, precum și mai multe rămășițe osoase, printre care și un craniu.

Investigațiile efectuate ulterior de carabinierii din cadrul RIS Cagliari au confirmat că rămășițele îi aparțineau Silvanei Gandola.

Parchetul din Tempio a deschis o anchetă împotriva îngrijitoarei, Elda Maria Grazia Verbale, din Torino, pentru abandonarea unei persoane incapabile să se descurce singură.

Femeia este acuzată că a abandonat-o pe pensionara care suferea de Alzheimer, permițându-i să plece singură și să rătăcească până când a dispărut.

Potrivit acuzațiilor, îngrijitoarea fusese plătită de fiica pensionarei pentru a avea grijă de mama ei.