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Potrivit unui comunicat al Salvaţi Copiii transmis marţi, peste jumătate dintre copiii prezenţi pe reţelele sociale au indicat că sunt prezenţi pe patru-şase reţele de socializare: WhatsApp (87,9%), YouTube (76,2%), Instagram (72,3%) şi TikTok (71,3%) domină preferinţele copiilor, în timp ce Telegram este folosit de doar 5,7%.

Peste patru din zece respondenţi (41,7%) afirmă că şi-au creat primul cont pe reţele de socializare înainte de a împlini vârsta de zece ani, motivul cel mai des invocat fiind menţinerea contactului cu prietenii.

Conform cercetării Salvaţi Copiii România, 33,7% dintre respondenţi petrec sub trei ore/zi pe reţelele sociale, însă 18,4% depăşesc cinci ore/zi (20,3% dintre fete faţă de 15,1% dintre băieţi).

Consultarea s-a realizat, în septembrie, printr-un chestionar online autoadministrat, aplicat pe un eşantion neprobabilistic de 4.659 de copii cu vârsta de cel mult 17 ani împliniţi (cu sau fără experienţă pe reţelele de socializare). Cercetarea a vizat cu prioritate elevii de gimnaziu şi liceu, segmentul sub 12 ani având o reprezentare mai redusă.

Încă din februarie Salvaţi Copiii România a propus interzicerea accesului la reţelele de socializare copiilor sub 13 ani şi accesul doar cu acordul explicit al părinţilor de la 13 ani până la împlinirea vârstei de 15 ani. Aceleaşi praguri se regăsesc în proiectul de directivă europeană - EU KIDS Act, prezentat de Comisia Europeană pe 17 septembrie.

De asemenea, Salvaţi Copiii România solicită, într-un document transmis Comisiei Europene şi Parlamentului European, completarea directivei cu educaţie digitală şi media obligatorie, inclusiv siguranţa online, precum şi investiţii în spaţii şi activităţi pe care copiii le pot folosi în afara şcolii. În acest context, organizaţia atrage atenţia asupra importanţei accesului copiilor vulnerabili la activităţi extraşcolare ca măsură de combatere a excluziunii cauzate de sărăcie, tema unei ediţii-eveniment a Festivalului Brazilor de Crăciun, ajuns la cea de-a 26-a ediţie.

Una dintre nevoile principale exprimate de copiii din programele educaţionale ale organizaţiei, alături de necesitatea de a avea haine şi încălţăminte, este accesul la excursiile şi taberele în care merg colegii lor care nu provin din medii socioeconomice vulnerabile.

În 2026 seara de Gală a Festivalului Brazilor de Crăciun va fi organizată pentru al şaselea an consecutiv în parteneriat cu Muzeul Naţional de Artă al României şi va avea loc pe 3 decembrie, la MNAR, unde brazi special creaţi pentru această ocazie în atelierele designerilor vor fi licitaţi.