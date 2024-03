Vocea tinerilor în democrație: "Opiniile politicienilor nu se potrivesc cu ale noastre"

MyImpact vă prezintă un dialog cu două studente de la Facultatea de Istorie din București, membre ale Asociației Studenților la Istorie DACIA: Loredana Antimiu și Rebecca Radu. Tema discuției este proiectul Generation EU și conferința Tineri în Dialog cu Democrația, organizată de asociație.

Proiectul Generation EU

Loredana și Rebecca ne spun despre implicarea lor și cum au participat la un concurs organizat de Parlamentul European, câștigând șansa de a implementa un proiect cu tematică europeană. Proiectul lor, Generation EU, își propune să promoveze democrația și valorile Uniunii Europene în rândul tinerilor.

Conferința Tineri în Dialog cu Democrația:

Evenimentul central al proiectului Generation EU este conferința Tineri în Dialog cu Democrația. Această conferință va avea loc pe 25 martie 2024 la Casa de Cultură a Studenților din București.

Speakeri și Tematică:

Conferința va reuni o serie de speakeri de renume, incluzând deputați europeni - Siegfried Mureșan, Maria Grapini, Dragoș Pâslaru, Nicu Ștefănuță, Dacian Cioloș -, reprezentanți ai ONG-urilor și experți -Alina Gârbea, Vlad Atamescu, Eliza Vaș, Dan Drăghia. Tematica principală va fi rolul tinerilor în democrație și implicarea lor activă în viața civică și politică.

Importanța Implicării Tinerilor

Loredana și Rebecca au subliniat importanța participării tinerilor la procesele democratice. Ele au arătat că există o apatie civică semnificativă în rândul tinerilor români, ilustrată de rata scăzută de participare la vot. Conferința își propune să combată această neimplicare prin informare, dialog și dezbatere.

Participanții la conferință vor avea ocazia să:

Obțină informații directe de la experți și deputați europeni despre Uniunea Europeană, Parlamentul European și rolul tinerilor în democrație.

Adreseze întrebări directe speakerilor cu privire la problemele care îi preocupă.

Participe la sesiuni interactive de discuții și dezbateri pe teme importante pentru tineri.

Descopere modalități concrete de a se implica activ în viața civică și politică a comunității lor.

Facă cunoștință cu alți tineri interesați de democrație și activism civic.

Înscriere și Informații

Participarea la conferință este gratuită, dar este necesară înscrierea prealabilă prin completarea formularului online disponibil pe rețelele de socializare ale Asociației Studenților la Istorie DACIA și ale Biroului de Legătură al Parlamentului European din România.

Acest fomular este disponibil aici : Google Forms.

Conferința Tineri în Dialog cu Democrația este o oportunitate unică pentru tinerii din București de a se informa, de a se implica activ în societate și de a contribui la construirea unui viitor democratic mai bun.

___

Transcript emisiune:

Alex Daragiu: Bine ați venit, doamnelor și domnilor! Eu sunt Alex Daragiu, iar astăzi avem două fete frumoase cu noi de la ASID. Așa mi-au spus să spun : Asociația Studenților la Istorie DACIA. Bun, cine suntem mai întâi? Ok, ca să avem și numele

Antimiu Loredana, iar eu sunt Radu Rebecca.

Alex Daragiu: Sunteti studente la facultatea de Istorie și avem un un proiect pe care vrem să-l prezentăm. Despre ce e vorba?

Alex Daragiu: Deci proiectul se numește Generation EU și în cadrul lui noi am fost selectate să avem mai multe acțiuni, printre care și conferința Tinerii în dialog cu democrația, în care noi ne adresăm tinerilor și îi punem în dialog cu reprezentanții lor, cu influenceri, cu persoane de interes.

Alex Daragiu: Și de unde a început povestea că am discutat noi un pic înainte. Voi două erați înainte la liceu, dupa aceea la facultate. Și ce s-a întâmplat? V-ați întâlnit, ați vorbit, ați participat la ...

Alex Daragiu: În noiembrie s-a dat start înscrierilor la proiectul acesta #Generation EU Și noi am spus să ne încercăm norocul. E o poveste foarte amuzantă, că inițial noi n-am vrut și am completat totul pe ultima sută de metri, am depus un plan managerial și am fost selectate alături de alți 28 de tineri din întreaga țară pentru a ne pune planurile în aplicare și a promova democrația și valorile Uniunii Europene.

Alex Daragiu: Și așa a apărut proiectul ...

Rebecca Radu: Da, exact.

Alex Daragiu: Mai întâi a fi curios ce este asociația asta în care faceți? ASID...

Loredana Antimiu: Este o asociație neguvernamentală. Ea a fost înființată în 2005, de atunci tot crește și am evoluat extrem de mult. Avem foarte mulți voluntari dedicați. Noi avem scopul de a ne reprezenta studenții, a le apăra drepturile. Avem tot felul de proiecte în acest sens și încercăm să lucrăm și să evoluăm astfel încât să ne facem treaba cât mai bine.

Alex Daragiu: Aveți vreun proiect în cap important pe care l-ați făcut în timp sau a fost făcut de asociație?

Rebecca Radu: Da, care se potrivește și cu tematica despre care discutăm astăzi... Erasmus Info Meeting în cadrul căruia sunt invitați diversi reprezentanți și oameni care au participat la Erasmus și povestesc experiențele lor...

Loredana Antimiu: Iar tinerii pun întrebări, ni se răspunde la curiozități și astfel sunt motivați și să facă parte din acest proiect.

Alex Daragiu: Ok, iarăși astăzi suntem aici pentru Tineri in dialog cu democrația. Bun, evenimentul ăsta în primul rând, ca să avem așa un all-around knowledge când, va fi?

Loredana Antimiu: Pe 25 martie , la Casa de Cultură a Studenților, Calea Plevniei, nr 61.

Rebecca Radu: Există un formular, un Google Forms, care se găsește atât pe rețelele de socializare ale asociației, cât și pe rețelele de socializare ale biroului de legătură al Parlamentului European din România dedicat proiectului #GenerationEU.

Alex Daragiu: Ok și de ce să particip? Care e motivul pentru care eu aș veni la evenimentul ăsta ?

Alex Daragiu: Este o șansă unică ca vocea noastră, a tinerilor, să fie ascultată, o șansă unică de a primi informații direct de la sursă, pentru că noi, în cadrul acestei conferințe, vom avea reprezentanți ai Parlamentului European, reprezentanții noștri și putem să le punem diverse întrebări. Noi așa am gândit conferința sub formă de Q&A și tinerii să afle diverse informații.

Alex Daragiu: Avem un nume?

Rebecca Radu: O să-l avem pe dl. Siegfried Mureșan, pe dna. Maria Grapini, pe dl. Dragoș Pâslaru, pe dl. Nicu Ștefănuță, pe dl. Dacian Cioloș și mai avem și reprezentanți ai ONG-urilor și ai instituțiilor care promovează valorile Uniunii Europene și diferiți experți, cum ar fi dna. Alina Gârbea, Vlad Atamescu, cofondatorul paginii Politică la minut, reprezentanți ai Institutului European din România, cum ar fi Eliza Vaș, Dan Drăghia...

Alex Daragiu: Sunt curios de ce e important, din punctul vostru de vedere, implicarea tinerilor în procese democratice.

Loredana Antimiu: Păi noi suntem istorici, deci să privim puțin în trecut: în 2020 există un raport conform căruia România are o democrație imperfectă și la ultimele alegeri au fost aproximativ 25% din totalul tinerilor care s-au prezentat la urne, tineri între 18 și 34 de ani. Deci de aceea e important să ne mobilizăm, să fim acolo pentru schimbare, să înțelegem de ce e important ca societate să facem și noi parte din acest proces.

Alex Daragiu: Deci suntem indiferenți. Asta e un fel de concluzie...

Loredana Antimiu: Din păcate, dar se poate schimba dacă participăm la conferință ....

Loredana Antimiu: Care ar fi niște beneficii pe care le obține cineva care merge la evenimentul ăsta? Mi-ați spus că vin niște persoane influente, putem să punem întrebări... Dați-mi un exemplu de întrebare la care v-ați gândit voi, poate....

Rebecca Radu: Ce este Parlamentul European și de ce este important? Mulți tineri nu știu asta...

Loredana Antimiu: Este un grad foarte scăzut de cunoaștere în rândul tinerilor. Poate, nu știu, nu s-a prezentat astfel încât ei să fie interesați de subiect.

Alex Daragiu: Care a fost primul moment în care ați dat peste subiect? În care ați fost curioase?

Loredana Antimiu: Ideea e că noi suntem la Relații Internaționale Studii Europene și motivația asta am avut oarecum din clasa a XII-a. Am avut înclinația asta spre Uniunea Europeană, spre a afla mai multe și cred că de atunci am început să ne interesăm.

Loredana Antimiu: Foarte interesant pentru mine : în clasa a XII-a toată lumea își pune problema cum ia BAC-ul. Și voi v-ați pus și alte probleme....

Loredana Antimiu: Da, am avut profesori foarte interesați ...

Alex Daragiu: Lista respectivă de persoane care urmează să participe la eveniment ați făcut-o voi sau a fost așa o chestie comună, aveți, aveți un motiv pentru care ați ales persoanele astea?

Alex Daragiu: Evenimentul nostru este apolitic și am invitat deputați europeni din fiecare partid pentru că n-am vrut să existe discuții...

Alex Daragiu: Cum sperați voi ca proiectul să influențeze mai departe tinerii ? Care e amprenta pe care vreți să o lăsați după un eveniment ca acesta?

Rebecca Radu: Noi vrem ca ceea ce vorbim în cadrul conferinței să nu rămână doar în sala aceea. Vrem ca tinerii să ducă mai departe informațiile, să fie din ce în ce mai informați, să-și dea seama că informațiile corecte și complete se obțin cât de cât greu și că nu putem să le obținem doar de pe social media sau de pe diverse știri. Și vrem ca tinerii să se implice mult mai activ în viața civică, în viața politică și să nu mai meargă pe premisa "oricum, vocea noastră nu este auzită" pentru că nu este chiar așa. Sunt oameni interesați să ne audă vocea ...

Rebecca Radu: În emisiunea asta e deja o temă comună, pentru că de prea multe ori am auzit treaba asta, cum nu suntem auziți... care e impactul pe care vreți să-l pe care vreți să-l aibă de fapt, cu i-am spus că vreți să fim auziți și după ce să se întâmple să ne audă cineva să...

Rebecca Radu: Să se producă anumite schimbări, să se găsească soluții. Noi vrem la finalul conferinței să găsim și anumite soluții la problemele pe care tinerii le-au atins.

Alex Daragiu: Dați-mi un exemplu de problemă pe care ați avut-o voi sau pe care ați auzit-o des, cum a auzit și eu aici o grămadă ....pe care le am și eu...

Loredana Antimiu: Nu suntem reprezentanți corect, adică, nu știu, simt că politicienii noștri ....oarecum nu se potrivesc. Opiniile lor nu se potrivesc neapărat cu opiniile noastre...

Loredana Antimiu: Nu suntem reprezentați potrivit, da, .... Asta ar fi un lucru. Un al doilea?

Rebecca Radu: Eu că să fiu așa ... cu fake news-ul . Noi suntem victime ale știrilor false și mi se pare foarte important să găsim o soluție. Cum știrile false și cum informația să fie cât de cât trecută printr-un oarecare filtru...

Loredana Antimiu: Da, există foarte multă propagandă și trebuie să fim foarte atenți să verificăm de 20 de ori dacă ceea ce se află pe social media este corect și veridic.

Alex Daragiu: Trebuia să fie lenea dacă trebuie să verifici de 20 de ori ...dar netrebuie o variantă în care informația din start să fie poate măcar filtrată un pic. Sau să existe o reglementare. Crezi că e important ca un tânăr să implice în viața politică?

Rebecca Radu: Da, în sfera politică, din punctul nostru de vedere, ar trebui să existe un mozaic de vârste pentru a avea perspective diverse asupra anumitor subiecte și pentru a se lua o decizii corecte. Consider că o decizie corectă se ia în momentul în care mai multe perspective se adună într-o încăpere și discută. Și da, chiar e foarte important ca noi să ne implicăm în piața politică și să fim reprezentați.

Alex Daragiu: Ce credeți că pot face tinerii ca să facă o diferență? Se bagă în seamă cu oameni, vorbesc mai departe, se fac auziți pe social media sau la evenimente de genul ăsta. Ar fi niște exemple ... alte lucruri pe care le putem face?

Loredana Antimiu: Există foarte multe oportunități și trebuie doar să fim atenți ,să fim atenți pentru că întotdeauna avem ușa deschisă, trebuie doar să știm să batem la ea... Da și cred că cu asta aș începe eu să ne uităm către oportunități, cum a fost și proiectul acesta și să continuăm așa și să implicăm și alți tineri. Cei care sunt la conferința nostră poate vor auzi discuții și pe viitor vor realiza și ei o conferință.

Alex Daragiu: Aveți un mesaj pentru tinerii care vor să participe la eveniment?

Rebecca Radu: În primul rând să se înscrie pe formular și să-și pregătească întrebările și curiozitățile pentru a se răspunde la ele ...

Loredana Antimiu: Am și eu un mesaj.: să știe că nu suntem noi contra ei, contra reprezentanților noștri, ci că vom lucra împreună și vom găsi un echilibru astfel încât totul să decurgă bine și pe viitor, să evoluăm.

Alex Daragiu: Deci evenimentul e în 25 martie, la Casa de Cultură a Studenților. Vă așteptăm cu drag. Sper să văd și eu câteva întrebări acolo care să mă reprezintă și pe mine și o să vă trimit o listă. Mulțumesc mult!

Loredana Antimiu: Mulțumim și noi.

