În acest sens, pentru sectorul suin, persoanele juridice constituite potrivit Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, sunt incluse explicit în categoria beneficiarilor şi vor putea depune cererile în termen de zece zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a noii legi, a anunţat Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), potrivit Agerpres.

Ulterior, după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial al României, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) va comunica informaţiile detaliate privind noua perioadă de depunere a cererilor, inclusiv termenul şi modalitatea de depunere.

Potrivit sursei citate, în cazul crescătorilor de bovine se reglementează două norme de interpretare. Astfel, se clarifică prin lege că „exploataţia în sectorul zootehnic" a unei persoane fizice/juridice cuprinde toate amenajările, construcţiile sau spaţiile în aer liber unde animalele sunt deţinute sau manipulate permanent ori temporar.

Noile prevederi simplifică accesul fermierilor la sprijin

Totodată, se stipulează că prin noţiunea „utilizatorii Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor" (SNIIA) se înţelege şi APIA, eliminând în acest fel obligativitatea fermierilor de a purta documente justificative între instituţii, iar verificările se vor face direct pe baza schimburilor de date.

Noile prevederi simplifică accesul fermierilor la sprijin şi elimină situaţiile în care cererile ar putea fi respinse ca urmare a unor interpretări restrictive, precizează ministerul de resort.