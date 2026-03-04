(P) Perimenopauza începe mai devreme decât credem. Datele arată că schimbările apar deja între 40 și 50 de ani

Datele unui studiu național realizat în octombrie–noiembrie 2025 de Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS şi Asociaţia Sunt la Menopauză arată că pentru un procent semnificativ de femei, simptomele specifice apar deja între 40 și 50 de ani. Rezultatele conturează o realitate clară: tranziția hormonală începe mai devreme decât credem și afectează majoritatea femeilor active din această categorie de vârstă.

Ce arată studiul: peste 80% dintre femeile peste 40 de ani raportează modificări menstruale

Datele studiului arată că peste 80% dintre femei prezintă simptome în perioada perimenopauzei. Între 40–60% raportează simptome psihologice precum anxietate sau modificări de dispoziție. Simptomele cognitive afectează până la 60% dintre femei, iar tulburările de somn apar la 40–60% dintre respondente. În plus, 20–25% prezintă simptome severe, cu impact funcțional, iar 30–45% raportează simptome moderate.

Aceste procente indică faptul că modificările hormonale sunt deja prezente la majoritatea femeilor din intervalul 40-50 de ani, chiar dacă ele nu sunt întotdeauna recunoscute drept semne de perimenopauză. Studiul aduce în prim-plan o etapă despre care se vorbește încă prea puțin, deși impactul asupra vieții de zi cu zi este semnificativ.

Semnale timpurii care nu ar trebui ignorate

În practica medicală, medicii observă tot mai frecvent paciente în jurul vârstei de 40-45 de ani care descriu dereglări ale ciclului, tulburări de somn, anxietate sau bufeuri și sunt surprinse să afle că acestea pot fi primele semne ale perimenopauzei.

„Ideea că perimenopauza începe abia după 50 de ani este depășită. Fluctuațiile hormonale pot apărea cu un deceniu mai devreme, iar ciclul menstrual este primul indicator. Dacă apar modificări persistente, ele merită evaluate, nu puse automat pe seama stresului”, explică Dr. Mădălina Constantin, medic specialist endocrinologie la Regina Maria.

Dezechilibrele de estrogen și progesteron pot determina nu doar schimbări ale menstruației, ci și dificultăți de concentrare, iritabilitate sau variații ale greutății. Fără un context medical clar, multe femei tind să normalizeze aceste simptome sau să le asocieze exclusiv cu ritmul alert al vieții.

Impactul asupra calității vieții și opțiuni de tratament

Pentru multe femei, tranziția hormonală apare într-un moment de maximă implicare profesională și personală. Scăderea energiei, fragmentarea somnului sau instabilitatea emoțională pot influența performanța la locul de muncă și relațiile personale, motiv pentru care recunoașterea timpurie a simptomelor este esențială.

„Perimenopauza nu este o boală, dar simptomele pot afecta semnificativ calitatea vieții. Abordarea corectă înseamnă evaluare completă, analize atunci când sunt indicate și un plan personalizat, care poate include modificări ale stilului de viață sau, în anumite cazuri, terapie hormonală”, subliniază Dr. Mădălina Constantin.

În cadrul Centrelor de menopauză Regina Maria, menopauza este privită ca un proces complex, iar pacientele beneficiază de un traseu medical în 4 pași simpli: o consultație inițială în care pacienta discută cu medicul ginecolog sau endocrinolog despre istoricul său medical, precum și despre simptomele resimțite – pentru a stabili împreună investigațiile medicale necesare, realizarea investigațiilor, stabilirea unui plan personalizat și urmărirea și ajustarea acestuia.

Pentru că scăderea estrogenului afectează întregul corp al unei femei, echipele de medici ginecologi, endocrinologi, cardiologi, nutriționiști și psihologi lucrează coordonat, iar acest lucru permite ca fiecare caz să fie analizat individual, iar tratamentul recomandat să nu fie o reacție la o listă de simptome, ci un plan personalizat.

„Când pacienta înțelege ce se întâmplă în corpul ei și primește un plan clar de monitorizare și tratament, nivelul de anxietate scade considerabil. Informația corectă este, de multe ori, primul pas terapeutic”, explică Dr. Constantin.