Război în Iran, a cincea zi. Regimul iranian afirmă că nu va negocia cu Statele Unite: „Putem continua cât timp dorim” VIDEO
Război în Iran, a cincea zi. Regimul iranian afirmă că nu va negocia cu Statele Unite: „Putem continua cât timp dorim” VIDEO

(P) Perimenopauza începe mai devreme decât credem. Datele arată că schimbările apar deja între 40 și 50 de ani

Sănătos Acasă
Shutterstock 2083523809

Perimenopauza este încă frecvent asociată cu vârsta de peste 50 de ani. În realitate însă, pentru multe femei, tranziția hormonală începe mai devreme. 

autor
Stirileprotv

Datele unui studiu național realizat în octombrie–noiembrie 2025 de Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS şi Asociaţia Sunt la Menopauză arată că pentru un procent semnificativ de femei, simptomele specifice apar deja între 40 și 50 de ani. Rezultatele conturează o realitate clară: tranziția hormonală începe mai devreme decât credem și afectează majoritatea femeilor active din această categorie de vârstă.

Ce arată studiul: peste 80% dintre femeile peste 40 de ani raportează modificări menstruale

Datele studiului arată că peste 80% dintre femei prezintă simptome în perioada perimenopauzei. Între 40–60% raportează simptome psihologice precum anxietate sau modificări de dispoziție. Simptomele cognitive afectează până la 60% dintre femei, iar tulburările de somn apar la 40–60% dintre respondente. În plus, 20–25% prezintă simptome severe, cu impact funcțional, iar 30–45% raportează simptome moderate.

Aceste procente indică faptul că modificările hormonale sunt deja prezente la majoritatea femeilor din intervalul 40-50 de ani, chiar dacă ele nu sunt întotdeauna recunoscute drept semne de perimenopauză. Studiul aduce în prim-plan o etapă despre care se vorbește încă prea puțin, deși impactul asupra vieții de zi cu zi este semnificativ.

Semnale timpurii care nu ar trebui ignorate

În practica medicală, medicii observă tot mai frecvent paciente în jurul vârstei de 40-45 de ani care descriu dereglări ale ciclului, tulburări de somn, anxietate sau bufeuri și sunt surprinse să afle că acestea pot fi primele semne ale perimenopauzei.

Citește și
(P) REGINA MARIA marchează o nouă etapă în medicina materno-fetală din România
(P) REGINA MARIA marchează o nouă etapă în medicina materno-fetală din România

„Ideea că perimenopauza începe abia după 50 de ani este depășită. Fluctuațiile hormonale pot apărea cu un deceniu mai devreme, iar ciclul menstrual este primul indicator. Dacă apar modificări persistente, ele merită evaluate, nu puse automat pe seama stresului”, explică Dr. Mădălina Constantin, medic specialist endocrinologie la Regina Maria.

Dezechilibrele de estrogen și progesteron pot determina nu doar schimbări ale menstruației, ci și dificultăți de concentrare, iritabilitate sau variații ale greutății. Fără un context medical clar, multe femei tind să normalizeze aceste simptome sau să le asocieze exclusiv cu ritmul alert al vieții.

Impactul asupra calității vieții și opțiuni de tratament

Pentru multe femei, tranziția hormonală apare într-un moment de maximă implicare profesională și personală. Scăderea energiei, fragmentarea somnului sau instabilitatea emoțională pot influența performanța la locul de muncă și relațiile personale, motiv pentru care recunoașterea timpurie a simptomelor este esențială.

„Perimenopauza nu este o boală, dar simptomele pot afecta semnificativ calitatea vieții. Abordarea corectă înseamnă evaluare completă, analize atunci când sunt indicate și un plan personalizat, care poate include modificări ale stilului de viață sau, în anumite cazuri, terapie hormonală”, subliniază Dr. Mădălina Constantin.

În cadrul Centrelor de menopauză Regina Maria, menopauza este privită ca un proces complex, iar pacientele beneficiază de un traseu medical în 4 pași simpli: o consultație inițială în care pacienta discută cu medicul ginecolog sau endocrinolog despre istoricul său medical, precum și despre simptomele resimțite – pentru a stabili împreună investigațiile medicale necesare, realizarea investigațiilor, stabilirea unui plan personalizat și urmărirea și ajustarea acestuia.

Pentru că scăderea estrogenului afectează întregul corp al unei femei, echipele de medici ginecologi, endocrinologi, cardiologi, nutriționiști și psihologi lucrează coordonat, iar acest lucru permite ca fiecare caz să fie analizat individual, iar tratamentul recomandat să nu fie o reacție la o listă de simptome, ci un plan personalizat.

„Când pacienta înțelege ce se întâmplă în corpul ei și primește un plan clar de monitorizare și tratament, nivelul de anxietate scade considerabil. Informația corectă este, de multe ori, primul pas terapeutic”, explică Dr. Constantin.

Perimenopauza nu este doar o etapă hormonală, ci și una emoțională. Iar gestionarea ei eficientă înseamnă atenție atât la corp, cât și la echilibrul psihic.

O etapă firească, gestionată informat

Datele studiului arată clar că perimenopauza începe, pentru multe femei, mai devreme decât se credea. Faptul că peste 80% dintre femei prezintă simptome în perioada perimenopauzei, iar 65% dintre femeile aflate în tranziția către menopauză declară că simptomele le afectează performanța profesională, confirmă amploarea fenomenului.

Prin informare corectă, diagnostic precoce și acces la soluții personalizate, această etapă poate fi gestionată echilibrat. Perimenopauza nu marchează un declin, ci o tranziție naturală - iar atunci când este înțeleasă și monitorizată corespunzător, impactul asupra vieții de zi cu zi poate fi redus semnificativ.

Articol susținut de Regina Maria.

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Brazilianca Tamires Morena a schimbat echipa în Liga Florilor! Transferuri tari pentru titlu
GALERIE FOTO Brazilianca Tamires Morena a schimbat echipa în Liga Florilor! Transferuri tari pentru titlu

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Citește și...
(P) REGINA MARIA marchează o nouă etapă în medicina materno-fetală din România
Sănătos Acasă
(P) REGINA MARIA marchează o nouă etapă în medicina materno-fetală din România

Maternitatea REGINA MARIA s-a relocat în cadrul Ponderas Academic Hospital, devenind Maternitate și Centru de Chirurgie Fetală și Neonatală.

(P) Simptomele erau inexplicabile. Corpul transmitea un pericol. Operația robotică la ficat care i-a dat o șansă Codrinei
Sănătos Acasă
(P) Simptomele erau inexplicabile. Corpul transmitea un pericol. Operația robotică la ficat care i-a dat o șansă Codrinei

Pentru Codrina, o pacientă tânără și activă, începutul anului a adus o serie de simptome îngrijorătoare, greu de corelat la început cu o cauză clară.

(P) „Am avut sentimentul că sunt singurul pacient. Doar așa s-ar putea explica dedicarea și empatia medicului”
Sănătos Acasă
(P) „Am avut sentimentul că sunt singurul pacient. Doar așa s-ar putea explica dedicarea și empatia medicului”

Pacient de 76 de ani salvat printr-o intervenție robotică complexă la Spitalul Regina Maria Brașov.

Recomandări
Război în Iran, a cincea zi. Regimul iranian afirmă că nu va negocia cu Statele Unite: „Putem continua cât timp dorim” VIDEO
Stiri externe
Război în Iran, a cincea zi. Regimul iranian afirmă că nu va negocia cu Statele Unite: „Putem continua cât timp dorim” VIDEO

Am intrat în a cincea zi de război în Orientul Mijlociu, iar atacurile nu se opresc. Consulatul Statelor Unite din Dubai a fost vizat marți seară de o dronă iraniană. Urmăriți LIVE UPDATE evenimentele.

România fără ”păcănele” și săli de jocuri de noroc. În ce orașe se pregătesc măsuri pentru interzicerea lor, după noua lege
Stiri Politice
România fără ”păcănele” și săli de jocuri de noroc. În ce orașe se pregătesc măsuri pentru interzicerea lor, după noua lege

Guvernul a modificat, recent, printr-o Ordonanţă de urgenţă, reglementările referitoare la organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc în România.

Vești rele pentru premierul Ungariei, Viktor Orban. Două noi sondaje de opinie îi distrug aproape toate speranțele
Stiri externe
Vești rele pentru premierul Ungariei, Viktor Orban. Două noi sondaje de opinie îi distrug aproape toate speranțele

Formaţiunea de centru-dreapta Tisza se află în faţa partidului Fidesz condus de premierul Viktor Orban înaintea alegerilor de la 12 aprilie din Ungaria, în timp ce extrema-dreaptă Patria Noastră câştigă susţinere.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Martie 2026

01:47:58

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 04 Martie 2026

03:25:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Nesimțire până la ultima picătură

42:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 4

23:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Rapidistul Kader Keita, în cătușe: ce riscă după ce a fugit de la locul accidentului

Sport

Sabalenka s-a logodit: iubitul ei, CEO-ul unei companii gigantice