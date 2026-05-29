(P) Afecțiunea care poate face imposibilă erecția și soluția modernă folosită în cazul unui pacient din Cluj

Pentru mulți bărbați, problemele intime sunt printre cele mai greu de recunoscut. Chiar și atunci când apar dureri, probleme erectile sau schimbări evidente în viața sexuală, mulți aleg să tacă.

Din rușine, din teamă sau pentru că speră că problema va trece de la sine.

În realitate, unele afecțiuni se agravează în timp și pot afecta nu doar viața sexuală, ci și încrederea în sine, relația de cuplu și starea psihică. Una dintre ele este boala Peyronie, o afecțiune despre care se vorbește foarte puțin, deși impactul asupra vieții unui bărbat poate fi uriaș.

Un pacient de 48 de ani din Cluj-Napoca știe foarte bine ce înseamnă asta. După luni întregi în care a încercat tratamente fără rezultat și a trecut printr-o perioadă pe care o descrie drept una dintre cele mai grele din viața lui, a ajuns la Spitalul Regina Maria Cluj, unde a beneficiat de un implant penian realizat de Dr. Cristian Neciu, medic specialist cu dublă specializare în chirurgie generală și urologie, cu supraspecializare în chirurgia protetică urologică, andrologie și proctologie.

Cum apare boala și de ce poate distruge complet viața intimă

Boala Peyronie este o afecțiune care afectează direct mecanismul erecției. Mai exact, în interiorul penisului apar zone de țesut dur, asemănătoare unor cicatrici, care nu se mai întind normal în timpul erecției.

În mod normal, penisul se umple uniform cu sânge și se dilată elastic. În cazul bolii Peyronie, acele zone rigide împiedică țesutul să se extindă corect. În timp, penisul începe să se curbeze, erecțiile devin dureroase, iar contactul sexual poate deveni dificil sau chiar imposibil.

La început, mulți bărbați observă doar o ușoară curbură sau un disconfort și speră că problema va trece de la sine. Însă boala poate evolua progresiv. Curba se accentuează, apar dureri în timpul erecției, penisul își poate pierde din lungime sau grosime, iar erecția devine tot mai slabă.

În formele severe, bărbatul ajunge să nu mai poată avea o erecție suficient de puternică pentru un contact sexual normal.

Exact asta s-a întâmplat și în cazul pacientului din Cluj.

„ Nu am cum să neg. În acele momente, starea mea emoțională, psihică și fizică s-a prăbușit”, spune acesta.

Potrivit dr. Cristian Neciu, în cazul său boala avansase mult, iar țesutul normal nu mai funcționa corect. „Țesutul își pierde elasticitatea și se transformă într-un țesut rigid, care nu mai permite o erecție normală”, explică medicul.

Dincolo de simptomele fizice, impactul psihologic este adesea uriaș. Mulți bărbați ajung să evite relațiile intime, să își piardă încrederea în sine și să trăiască permanent cu anxietate, frustrare sau depresie. Pentru unii, problema începe să afecteze inclusiv relația de cuplu și viața socială.

Ce soluții există pentru boala Peyronie și când se ajunge la operație

În cazul bolii Peyronie, medicii încearcă inițial tratamente mai puțin invazive: medicație, injecții sau terapii care pot reduce curbura și pot îmbunătăți erecția. În formele severe însă, atunci când problema avansează și erecția nu mai poate fi obținută normal, operația devine cea mai eficientă soluție.

Exact prin asta a trecut și pacientul de 48 de ani din Cluj-Napoca. Înainte să ajungă la implantul penian, spune că a încercat aproape toate variantele recomandate.

„A fost momentul în care am realizat că nu mai am nimic de pierdut. Domnul doctor a fost singurul care mi-a dat speranța că pot reveni la o viață normală”, povestește pacientul.

Potrivit dr. Cristian Neciu, implantul penian este o soluție modernă folosită în cazurile în care țesutul afectat nu mai permite o erecție funcțională. „Implanturile moderne oferă un aspect natural și permit pacientului să aibă o viață sexuală normală”, explică medicul.

Operația presupune introducerea unui sistem complet intern, invizibil din exterior, format din cilindri speciali și o micropompă care îi permite pacientului să obțină o erecție atunci când își dorește. Intervenția realizată la Spitalul Regina Maria Cluj a durat aproximativ două ore și a fost făcută sub anestezie generală.

„Înainte de operație, am căutat foarte mult un medic cu experiență în astfel de intervenții, pentru că sunt încă rare în România. Primul consult cu domnul doctor a fost ca o rază de lumină după multe luni grele. Atunci am simțit, pentru prima dată, că pot avea din nou o viață normală.”

Echipa medicală de la Spitalul Regina Maria Cluj care a realizat operația

Primele zile după operație

La doar 24 de ore după intervenție, pacientul a fost externat, iar recuperarea a evoluat foarte bine încă din primele zile.

„Sunt în post-operatoriu, au trecut deja 10 zile de la operație și mă simt minunat pe zi ce trece.”

Potrivit dr. Cristian Neciu, recuperarea după un implant penian este, de cele mai multe ori, mai ușoară decât își imaginează pacienții înainte de operație. În primele săptămâni este recomandată evitarea efortului fizic intens, iar activitățile obișnuite pot fi reluate treptat.

„După perioada de vindecare, pacientul poate avea o viață sexuală normală. În general, activitatea sexuală poate fi reluată după aproximativ 4-6 săptămâni, iar rezultatele sunt foarte bune atât funcțional, cât și psihologic”, explică medicul.

Dr. Cristian Neciu, medic specialist cu dublă specializare în chirurgie generală și urologie la Spitalul Regina Maria Cluj

Dincolo de recuperarea fizică, sprijinul echipei medicale a contat foarte mult în depășirea anxietății și a temerilor legate de intervenție.

„Am simțit că am în permanență parte de sprijin și de toate informațiile de care aveam nevoie înainte și după operație.”

Pentru pacient, schimbarea nu a însemnat doar faptul că operația a decurs bine, ci și că a început să își recapete încrederea și sentimentul de normalitate pierdute odată cu evoluția bolii.

„Cu siguranță, viața mea s-a schimbat spre bine, nu doar pentru mine, ci și pentru partenera mea. Diferența dintre perioada de dinainte și cea de după operație este ca diferența dintre nota «S» și «FB».”

Un mesaj pentru bărbații care amână să ceară ajutor

Pacientul recunoaște că a amânat decizia timp de șase luni din cauza fricii și a convingerii că „poate nu mai are rost” la vârsta lui.

Astăzi, mesajul lui pentru ceilalți bărbați este simplu: „Să nu le fie rușine să apeleze cât mai repede la un medic specialist. Dacă nu fac acest pas și nu caută ajutor, vor regreta anii pierduți și șansa de a se simți din nou bine cu ei înșiși.”

Dr. Cristian Neciu atrage atenția asupra faptului că multe dintre problemele intime pe care bărbații aleg să le ascundă pot fi tratate eficient astăzi, inclusiv în cazurile severe. De la tratamente medicamentoase până la intervenții moderne precum implantul penian, există soluții care pot reda nu doar viața sexuală, ci și încrederea în sine și calitatea vieții.

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

