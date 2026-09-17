Investițiile vor include construirea unei noi fabrici de asamblare în Marea Britanie, iar McLaren intenționează să dezvolte și să producă propriile motoare și transmisii. Compania estimează că programul va genera 1.000 de locuri de muncă directe și indirecte până în 2032, potrivit News.ro.

„McLaren Automotive își consolidează angajamentul față de Marea Britanie”, a declarat premierul britanic Andy Burnham.

Planul vine după restructurarea McLaren de anul trecut, în urma achiziției companiei de către CYVN Holdings din Abu Dhabi, care a cumpărat și o participație minoritară la divizia de Formula 1. Principalul acționar al producătorului auto este în prezent fondul suveran L'IMAD din Abu Dhabi, care s-a angajat să investească 1,5 miliarde de lire sterline în McLaren în următorii cinci ani.

Primul SUV al McLaren

Compania și-a redus anul trecut stocurile prea mari de la dealeri, eliminând unul dintre cele două schimburi de producție de la fabrica din Woking și trecând la fabricarea automobilelor numai după primirea comenzilor. Strategia urmărește evitarea discounturilor și menținerea valorii mașinilor pe piața second-hand.

În urma restructurării, vânzările au coborât la aproximativ 2.000 de automobile în 2025, de la aproape 3.300 în 2024. McLaren vrea acum să revină pe creștere prin extinderea gamei de modele, iar noul SUV de performanță reprezintă o componentă importantă a strategiei.

„Îl vom face în stilul McLaren. Va aduce ceva unic în acest segment, ceva despre care credem că va fi apreciat de clienți”, a declarat CEO-ul Nick Collins, fără să ofere detalii despre model sau data lansării.

SUV-urile au devenit o sursă importantă de creștere pentru producătorii de automobile sport și de lux. Urus a impulsionat vânzările Lamborghini după lansarea din 2018, Ferrari limitează producția SUV-ului Purosangue, care costă aproximativ 450.000 de euro, pentru a-i păstra exclusivitatea, iar Bentayga este cel mai vândut model Bentley.

McLaren vrea marje de profit comparabile cu Ferrari

Directorul operațional Michael Straughan a declarat că McLaren trebuie să crească volumele pentru a reduce costurile materialelor și pentru a-și îmbunătăți profitabilitatea, iar extinderea gamei, începând cu SUV-ul, reprezintă calea aleasă de companie.

McLaren înregistrează pierderi de mai mulți ani, însă Straughan consideră că producătorul poate ajunge la marje comparabile cu cele mai performante companii din segment, inclusiv Ferrari, care are cele mai ridicate marje de profit din industria auto.

„Putem ajunge la nivelul celor mai buni, dar avem un drum lung de parcurs”, a spus el.

În schimb, McLaren nu intenționează deocamdată să lanseze un automobil electric, deoarece conducerea susține că nu există cerere din partea clienților. Ferrari a lansat deja modelul complet electric Luce, care a avut parte de o primire rezervată din partea investitorilor și criticilor.

„Vom face un automobil electric atunci când clienții noștri ne vor cere unul. Iar acum nu ne cer”, a declarat Collins.